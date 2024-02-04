Яке сьогодні, 4 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи Студеного. До Нового року залишився 331 день.

4 лютого 2024 року — неділя. 711-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 4 лютого, церковне свято

4 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Миколи Студеного. До самої своєї смерті 868 року він був ігуменом Студійського монастиря, що вважається одним із найславетніших та найдавніших у Константинополі. Розповсюджував християнство, хоча в той час відбувалися суворі гоніння за вірянами. За це Господь наділив його даром зцілення.

Що не можна робити 4 лютого

Не бажано вживати масну їжу.

Не можна залишати в оселі безлад.

Заборонено лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 4 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі мало снігу і він наче чорний — чекайте на відлигу;

якщо морози не вдарили — зима буде довгою;

гілки ялинок "дивляться" донизу — почнуться сильні снігопади.

4 лютого в лісі мало снігу і він наче чорний — чекайте на відлигу / Фото: Pexels

В народі цей день називали "Микола Студит", адже часто стояла дуже холодна погода. А ще "вовчий сват", адже в цей період починалася пора вовчих весіль. Якщо в ніч проти 4 лютого насниться птах, чекайте на хороші новини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 лютого

Які сьогодні іменини: Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор, Ганна.

Талісманом людини, народженої 4 лютого є берил. Один з найкрасивіших мінералів на планеті. Існує чимало різновидів цього каменю. Здавна вірили, що берил несе любовну енергетику, а тому допомагає зміцнити зв'язки між закоханими.

В цей день народилися:

1885 рік — український і польський психолог Степан Балей;

1962 рік — інженер, громадський активіст, учасник Євромайдану, один із Героїв Небесної сотні, Герой України Василь Аксенин;

1981 рік — один із "кіборгів" Донецького аеропорту, Герой України Сергій Колодій.

Пам’ятні дати 4 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 лютого:

960 рік — на престол сідає Чжао Куан'їнь, перший імператор китайської династії Сун;

1703 рік — в Едо 47 самураїв-ронінів вчиняють сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена;

1789 рік — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, обирають першого президента Сполучених Штатів Америки — ним стає Джордж Вашингтон;

1906 рік — департамент поліції Нью-Йорку постановляє використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 рік — отримано патент на тефлон;

1948 рік — британська колонія Цейлон отримує незалежність у Співдружності націй;

1969 рік — Ясір Арафат очолює Організацію визволення Палестини;

1970 рік — засновують місто Прип'ять;

1971 рік — оголошують про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1992 рік — Уго Чавес вчиняє спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);

1998 рік — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілюють тортом;

2004 рік — розпочинає роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 рік — Верховна Рада України затверджує Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;

2021 рік — у Запоріжжі сталється пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої гине четверо людей, а ще двоє отримують поранення.

Погода на 4 лютого

Сьогодні, 4 лютого, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вранці дощ, який у другій половині дня послабшає, але ввечері знову стане сильнішим. У Харкові хмарно, вночі можливий дрібний дощ, який вранці стихне і більше не розпочнеться. В Одесі вранці ясно, але потім небо затягнуть хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +3 вночі. У Львові +7 вдень та +6 вночі. У Харкові +4 вдень та +1 вночі. В Одесі +10 вдень та +7 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 лютого в Україні і світі Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями / Фото: Pexels

4 лютого в Україні і світі Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Подія була створена 2000 року під час проведення Всесвітнього саміту з боротьби проти раку, що відбувався в Парижі. Хоча онкологію вважають молодою наукою, яка почала стрімко розвиватися лише минулого сторіччя, згадки про ракові захворювання відомі ще з давніх часів. Виявилося, що на рак страждали не лише люди, але й тварини. Наприклад, в деяких рештках кісток динозаврів знаходили ознаки пухлин.

Також 4 лютого День створення вакууму. В перекладі з латинської мови слово "вакуум" означає "порожній". Тобто це ідеальний простір, в якому немає жодної матерії. Фізичний вакуум насправді є ідеалізованою абстракцією, тому що його практично неможливо досягти експериментально. Існує також технічний (частковий) вакуум, який активно створюється людством і часто використовується.

А ще 4 лютого святкують Міжнародний день людського братерства. Було запроваджено Генеральною асамблеєю ООН 2020 року. Співавторами свята виступили 34 країни-члени ООН, а його головна мета полягає в тому, щоб налагодити і сприяти діалогу між різними культурними та релігійними громадами.

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