Яке завтра, 4 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 лютого, Міжнародний день людського братерства. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського. До Нового року залишилося 330 днів.

4 лютого 2025 року — вівторок. 1077-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Він народився приблизно 370 року в Александрії, Єгипет. Він був учнем святого Іоанна Златоустого і відомим богословом, автором багатьох богословських творів. Ісидор писав понад 2000 послань, які стали відомими після його смерті. Він відомий своєю боротьбою з аріанством і підтримкою почитання мощів. Ісидор також був активним захисником святого Іоанна Златоустого під час гонінь на нього.

Що не можна робити 4 лютого

Не слід залишати безлад в домі.

Не можна лихословити, лаятися.

Існує заборона на тяжку фізичну роботу.

Народні прикмети і традиції на 4 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гілки на ялинці похилилися донизу — до сильного снігопаду;

до цього часу не вдарили морози — зима протримається довго;

ліс чорний, в ньому мало снігу — до відлиги;

високий туман — чекайте на теплу погоду.

4 лютого ліс чорний, в ньому мало снігу — до відлиги / Фото: Unsplash

Часто цього дня стояла досить прохолодна погода. Починалася пора вовчих весіль, тому в народі період називали "вовчий сват".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 лютого

Які завтра іменини: Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина.

Талісманом людини, народженої 4 лютого, є берил. Камінь, який використовували для лікування зубного болю. Також берил носили, щоб налагодити стосунки в родині.

Цього дня народилися:

1962 рік — інженер, громадський активіст, учасник Євромайдану, один із Героїв Небесної сотні, Герой України Василь Аксенин;

1981 рік —український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування Гордій Остапович;

1981 рік — один із "кіборгів" Донецького аеропорту, Герой України Сергій Колодій.

Пам’ятні дати 4 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 лютого:

960 рік — на престол сходить Чжао Куан'їнь, перший імператор китайської династії Сун;

1789 рік — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки — ним став Джордж Вашингтон;

1906 рік — департамент поліції Нью-Йорку постановляє використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1945 рік — у Лівадії (Крим) відкривається Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу;

1948 рік — британська колонія Цейлон отримує незалежність у Співдружності націй;

1961 рік — з Анголи починається колоніальна війна Португалії проти африканських національно-визвольних рухів;

1969 рік — Ясір Арафат очолює Організацію визволення Палестини;

1970 рік — засновують місто Прип'ять;

1971 рік — оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1974 рік — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США пише перше слово;

1998 рік — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом;

2004 рік — починає роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 рік — Верховна Рада України затверджує Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;

2021 рік — у Запоріжжі стається пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої гине четверо людей, а ще двоє постраждали.

Погода на 4 лютого

Завтра, 4 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -2 вночі. У Львові — +1 вдень та -5 вночі. У Харкові — 0 вдень та -2 вночі. В Одесі — +2 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день людського братерства / Фото: Unsplash

4 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день людського братерства. Це свято було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН 2020 року для сприяння міжкультурному та міжрелігійному діалогу, взаєморозумінню та співпраці між людьми різних віросповідань, національностей та культур. День людського братерства має свої корені в історичній події 4 лютого 2019 року, коли Папа Римський Франциск та Великий імам Аль-Азгар Ахмед Ель-Таїб підписали "Документ про людське братерство заради миру та спільного життя" в Абу-Дабі. Цей документ закликав до толерантності, взаємної поваги та мирного співіснування всіх народів.

ООН ухвалила резолюцію про встановлення цього дня в грудні 2020 року, визнавши важливість братерства та солідарності для подолання глобальних викликів, таких як дискримінація, бідність, війни та екстремізм.

Також 4 лютого Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Його ініціатором став Міжнародний союз боротьби з раком (UICC) 2000 року під час Всесвітнього саміту з боротьби проти раку в Парижі. Рак – одна з головних причин смерті у світі. За даними ВООЗ, щорічно фіксується понад 19 мільйонів нових випадків, і понад 9 мільйонів людей помирають від цієї хвороби. Однак до 40% випадків раку можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя та вчасно проходити медичні обстеження.