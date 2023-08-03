Яке завтра, 4 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

4 серпня 2023 року — п’ятниця. 527-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 серпня, церковне свято

4 серпня в церковному календарі — день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини. Будучи прибічницею та послідовницею Ісуса Христа, Марія Магдалина несла Слово Боже серед людей. Месія зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів і після цього вона стала його ученицею. Згідно з церковними переказами, саме Марії Магдалині першій явився Ісус Христос вранці на Великдень.

Що не можна робити цього дня

Не варто працювати в полі, наші предки вважали, що може вбити блискавка.

Жінкам заборонено виконувати важку роботу.

Не дозволено виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 4 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато роси — льон буде сірим;

пройшла гроза — чекайте на великий врожай зернових;

почути квакання жаб — до негоди;

павуки ховаються в щілинах — чекайте на дощ;

у городі багато слимаків — погода буде вогкою.

4 серпня почути квакання жаб до негоди / Фото: Pexels

За народним календарем 4 серпня святкували Марії Ягідниці, Маріїн день. В цей період жінки зазвичай вирушали до лісу, збирати ягоди, зокрема, чорницю та смородину. Не забували після цього заготовлювати їх на зиму. Також було прийнято прибирати в будинку, викопувати цилулини квітів, щоб посадити їх наступного року. Дівчата обов'язково збиралися вранці та вмивалися росою. Вірили, що вона надає краси та здоров'я.

Погода на 4 серпня

Завтра, 4 серпня, в Києві ясно увесь день, без опадів. У Львові вдень можуть з'явитися хмари, які розсіються до вечора, також в другій половині дня очікується дощ з грозою, який пройде до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +21 вночі. У Львові — +25 вдень та +18 вночі. У Харкові — +31 вдень та +21 вночі. В Одесі — +28 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 4 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 серпня:

1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;

1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;

1578 рік — відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагає сили мароккансько-португальського союзу;

1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;

1693 рік — французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;

1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;

1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 рік — у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на хвилину 13 мільйонів апаратів;

1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1934 рік — на "Криворіжсталі" запускають першу доменну піч;

1962 рік — відбувається ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

1995 рік — у Хорватії починається операція "Буря" проти сербських сепаратистів, що триває до 7 серпня;

2020 рік — вибухи в порту Бейрута.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.

Талісманом людини, народженої 4 серпня є жадеїт. Цей камінь високо цінувався ще за часів Стародавнього Китаю. Вже в ті роки існувала думка, що він відрізняється сильними магічними властивостями. Зокрема, вважали, що жадеїт здатний створити надійний захист від будь-якого негативного впливу.

Цього дня народилися:

1854 рік — українська акторка театру та кіно Марія Заньковецька;

1900 рік — королева-консорт Сполученого Королівства, мати королеви Єлизавети II, дружина короля Георга VI Єлизавета Боуз-Лайон;

1901 рік — американський джазовий музикант і співак Луї Армстронг.

Який завтра день в Україні і світі

4 серпня святкують День народження шампанського / Фото: Pexels

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда. Свято було створено для поширення інформації про цей вид ссавців. При цьому розповідають як про тих тварин, які живуть у неволі, так і про тих, хто перебуває в умовах дикої природи. Дата була створена за ініціативи працівників Парку диких тварин Гаулеттс в Кенті (Велика Британія). Важливо розуміти, що цей вид тварин перебуває на межі зникнення. Вперше свято відсвяткували 2018 року.

Також 4 серпня День самотніх жінок, що працюють. Це день, який присвячений силі, стійкості та вшануванню значного внеску одиноких жінок, які працюють. Він визнає соціальний та економічний вплив таких жінок, відзначаючи їхні досягнення, мужність та творчість. День заснували 2006 року за ініціативи Барбари Пейн (американська письменниця та підприємниця). Пейн сама сама була самотньою жінкою, яка багато працювала.

А ще 4 серпня Міжнародний день пива. Хоча це свято має неофіційний статус, але воно є досить популярним в усьому світі. Ініціатива святкування належить власнику бару з США Джессу Авшаломову. Таким чином він вирішив збільшити кількість відвідувань в закладі. Вперше урочистість була проведена 2007 року в Санта-Круз (США). Від 2011 року день набув міжнародного масштабу.

4 серпня святкують День народження шампанського. Неофіційне свято всіх тих, хто любить це ігристе вино. Історія шампанського починається у Франції. В абатстві Отвільєр був отець П'єр Періньйон, який відповідав за поповнення продовольчих запасів. Було в нього і своє захоплення — виготовляти вина, тому любив експериментувати в цій сфері. Саме 4 серпня 1668 року він попросив своїх братів продегустувати його новий винахід — вино зі сріблястою легкою пінкою та бульбашками.