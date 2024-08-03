Яке завтра, 4 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

4 серпня 2024 року — неділя. 893-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Також відомі як Сім сплячих отроків, були християнськими юнаками, які жили в III столітті. Їхні імена: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін.

Під час гонінь на християн за імператора Декія (249-251), ці юнаки відмовилися приносити жертви язичницьким богам і відкрито сповідували свою віру в Христа. Вони сховалися в печері на горі Охлон, де проводили час у молитвах і підготовці до мученицького подвигу.

Імператор Декій, дізнавшись про їхнє місцезнаходження, наказав замурувати вхід до печери, щоб вони померли від голоду і спраги. Однак Господь навів на них дивовижний сон, що тривав майже два століття.

Під час правління імператора Феодосія Молодшого (408-450), коли виникли суперечки щодо воскресіння мертвих, Господь пробудив отроків, щоб вони стали свідками істини воскресіння. Їхнє пробудження стало великим чудом і підтвердженням віри у воскресіння.

Що не можна робити 4 серпня

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Не слід позичати і давати гроші в борг.

Жінкам забороняється првцювати на городі.

Народні прикмети і традиції на 4 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: над лісом туман — буде багато грибів;

вранці йде дощ — осінь прийде рано;

вродило багато малини — буде і багато пшениці;

гарна погода до погожого листопада.

До 4 серпня вродило багато малини — буде і багато пшениці / Фото: Unsplash

Вважалося, що дівчатам цього дня не слід йти на побачення, тому що їх можуть обдурити, почуття не складуться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.

Талісманом людини, народженої 4 серпня є гіацинт. Дуже популярний сьогодні дорогоцінний камінь. Здавна гіацинт вважався символом мудреців.

Цього дня народилися:

1757 рік — український іконописець, художник-портретист Володимир Боровиковський;

1854 рік — українська акторка театру та кіно Марія Заньковецька;

1901 рік — американський джазовий музикант і співак Луї Армстронг.

Пам’ятні дати 4 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 серпня:

1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;

1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;

1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обирають Івана Мазепу;

1693 рік — французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;

1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;

1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці на одну хвилину вимикають 13 мільйонів апаратів;

1962 рік — ув'язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

2020 рік — лунають вибухи в порту Бейрута.

Погода на 4 серпня

Завтра, 4 серпня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові сонячна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +19 вночі. У Львові +25 вдень та +17 вночі. У Харкові +27 вдень та +20 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 серпня День сестер / Фото: Unsplash

4 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Припадає щороку на першу неділю серпня. Це свято було встановлено 2007 року, щоб вшанувати важливу роль Повітряних Сил у забезпеченні обороноздатності держави. Повітряні Сили Збройних Сил України включають авіаційні, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. Вони виконують завдання з охорони повітряного простору, підтримки сухопутних військ та інших видів збройних сил.

Також 4 серпня День сестер. Щорічно припадає на першу неділю серпня. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами. Цей день є чудовою нагодою для сестер провести час разом, обмінятися подарунками, згадати дитинство та зміцнити свої стосунки. Це свято підкреслює важливість підтримки та любові між сестрами.

А ще 4 серпня День одиноких жінок, які працюють. Це свято було засноване 2006 року американською підприємницею та письменницею Барбарою Пейн, яка сама була самотньою жінкою. Цей день присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі. Він підкреслює їхню силу, стійкість, творчість та мужність, а також їхній економічний і соціальний вплив.

4 серпня святкують День спелеолога. Це професійне свято всіх, хто займається вивченням підземного світу: спелеологів, спелеотуристів, геологів та спелестологів. Спелеологія, як наука про печери, почала формуватися у другій половині XIX століття. Саме 4 серпня 1893 року після доповіді Е. А. Мартеля термін "спелеологія" отримав офіційне визнання.

Також 4 серпня Міжнародний день прощення. Цей день присвячений важливості прощення як акту, що сприяє зціленню душі та покращенню міжособистісних стосунків. Ініціатором цього свята був Роберт В. Плат з Каліфорнії, який закликав людей пробудити в собі силу прощення, здатну зцілити душу від образ, ненависті та інших руйнівних почуттів. Прощення є важливим аспектом багатьох релігій та культур, і цей день нагадує нам про його значення у нашому житті.

А ще 4 серпня Міжнародний день димчастого леопарда. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про димчастого леопарда, рідкісного виду ссавців, що мешкає в тропічних і субтропічних лісах Південно-Східної Азії. Цей день був започаткований працівниками Парку диких тварин Хаулеттс у Великобританії з метою привернення уваги до проблеми збереження цього виду, який знаходиться під загрозою зникнення.