Яке завтра, 4 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 січня, Всесвітній день абетки Брайля. Віряни вшановують собор святих 70 апостолів. Четвертий день нового року.

4 січня 2025 року — субота. 1046-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 січня в церковному календарі – собор святих 70 апостолів. 70 апостолів, також відомі як учні, були обрані Христом після вибору 12 апостолів. Вони були послані парами для проповідування та дивовижних зцілень. У Новому Завіті ці апостоли згадуються як ті, хто активно сприяв поширенню християнської віри. Серед цих апостолів були такі відомі імена, як Лазар Чотиридневний, Лука євангеліст, Варнава апостол, Тит і багато інших. Вони мали значний вплив на поширення християнства та зміцнення віри серед перших християнських спільнот. Святкування дня Собору Святих 70 апостолів має велике духовне значення. Віряни згадують їхні подвиги та мученицьку смерть заради Христа, вшановують їхні молитви та підтримку в нелегкі часи. Це також нагадування про важливість проповідування Євангелія та духовного служіння.

Що не можна робити 4 січня

Не варто нікому розповідати про свої плани.

Краще не змінювати місце своєї роботи.

Забороняється підглядати і підслуховувати.

Народні прикмети і традиції на 4 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо вночі — чекайте на мороз;

почути, як кричить в лісі лисиця — буде негода;

небо безхмарне — морози будуть ще довго стояти;

світанок червоний — чекайте на сильний вітер.

4 січня почути, як кричить в лісі лисиця — буде негода / Фото: Unsplash

Цей день в народі вважається ідеальним, щоб загадувати бажання. Обов'язково вийдіть вночі на вулицю і погляньте на небо, якщо побачили ківш Великої Ведмедиці, отже ваше бажання здійсниться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 січня

Які завтра іменини: Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан, Яків.

Талісманом людини, народженої 4 січня, є родоніт. Найбільше цей камінь підходить чутливим людям. Здавна вірили, що родоніт дарує власнику справжнє зріле кохання на все життя.

Цього дня народилися:

1985 рік — український футболіст Григорій Ярмаш;

1986 рік — український військовий діяч, чинний начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (від 5 серпня 2020 року), Герой України Кирило Буданов;

1987 рік — український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок Сергій Приймак.

Пам’ятні дати 4 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 січня:

1493 рік — Христофор Колумб, відкривши Америку, прямує назад до Іспанії;

1873 рік — у Львові засновують Літературне товариство імені Тараса Шевченка;

1885 рік — у штаті Айова доктор Вільям Грант проводить першу у світі успішну операцію з видалення апендикса;

1919 рік — Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1936 рік — "Billboard" друкує перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського гіт-параду;

1948 рік — після понад 60 років британської окупації Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Очільником уряду обрано У Ну, що виконував обов'язки прем'єр-міністра в перехідному уряді;

1992 рік — Албанія та Узбекистан визнають Незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2007 рік — Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік — відкривають найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Погода на 4 січня

Завтра, 4 січня, в Києві похмуро вранці, пізніше ясна погода, без опадів. У Львові ясно лише ввечері, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, вранці дрібний сніг, який закінчиться до полудня.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -2 вночі. У Львові — -1 вдень та -4 вночі. У Харкові — -1 вдень та -3 вночі. В Одесі — +4 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день абетки Брайля / Фото: Unsplash

4 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день абетки Брайля. Цей день був встановлений на честь дня народження Луї Брайля, французького винахідника, який створив систему шрифта для сліпих. Брайль розробив свою абетку 1824 року, коли йому було лише 15 років, використовуючи шістнадцять основних знаків, що представляли букви, цифри та спеціальні символи. Метою Всесвітнього дня абетки Брайля є підвищення обізнаності про важливість доступу до інформації для осіб з порушеннями зору та просування прав сліпих людей на освіту та інтеграцію в суспільство. Цей день сприяє популяризації абетки Брайля як основного інструменту для читання і письма для людей з вадами зору, а також наголошує на необхідності розвитку технологій, що допомагають людям із обмеженими можливостями.

Також 4 січня Всесвітній день гіпнозу. Це свято було встановлено для підвищення обізнаності про гіпноз, його застосування та потенціал як інструменту в лікуванні і психотерапії. Гіпноз — це стан підвищеної концентрації уваги, спокою і розслаблення, коли людина стає більш відкритою до впливу та змін у сприйнятті. Він широко використовується в різних сферах, включаючи медицину, психотерапію, а також для полегшення стресу, болю, лікування тривожних розладів, боротьби з залежностями та інших психологічних проблем.

День гіпнозу відзначається з метою зменшення міфів і забобонів, які оточують цей процес, і наголошує на його потенційній користі для психічного і фізичного здоров'я. Це також можливість популяризувати методи гіпнотерапії, які можуть допомогти людям подолати проблеми, з якими вони стикаються, і покращити якість їхнього життя. Гіпноз має давню історію, але сучасне розуміння цього явища значно розвинулося. Цього дня проводяться різні заходи, семінари та тренінги, які сприяють освіті щодо безпечного і ефективного використання гіпнозу з терапевтичною метою.