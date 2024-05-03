Яке завтра, 4 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 травня, Міжнародний день скрапбукінгу. Віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагеї. До Нового року залишився 241 день.

4 травня 2024 року — субота. 801-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Пелагеї. Відома як діва тарсійська у Киликії, є однією з ранніх християнських святих. Її історія пов’язана з часами гонінь на християн за часів римського імператора Діоклетіана. Пелагея була благородною дівчиною, яка вирішила не виходити заміж за земного чоловіка, а зберегти своє дівство для небесного нареченого — Ісуса Христа. Вона була хрещена таємно і, згідно з легендою, прийняла мученицьку смерть за свою віру.

Що не можна робити 4 травня

Заборонено різати домашню птицю на м'ясо.

Не можна стригтися і робити манікюр.

Не варто пліткувати і розкривати чужі секрети.

Народні прикмети і традиції на 4 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже на калині є квіти — можете сміливо сіяти огірки, кабачки і гарбуз;

з'явилося багато хрущів — до посушливого літа;

вранці немає роси на траві — скоро зміниться погода;

яскравий місяць та безхмарна ніч — покращиться погода;

йде злива — чекайте на дуже великий урожай влітку;

горобці літають зграями — вітер буде сильним.

4 травня горобці літають зграями — вітер буде сильним / Фото: Unsplash

Свята Пелагея вважається заступницею птахів, як диких так і свійських. Також наші предки вірили, якщо цього дня поставити біля засадженої грядки поношене взуття, то урожай буде великим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 травня

Які завтра іменини: Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 4 травня, є аквамарин. Камінь вважався оберегом моряків ще за часів Стародавніх Риму та Греції. Аквамарин радили носити тим, хто страждає через алергії.

Цього дня народилися:

1890 рік — український письменник, теоретик мистецтва Микола Бурлюк;

1950 рік — український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США) Прокопов Євген Йосипович;

1988 рік — український фристайліст Олександр Абраменко.

Пам’ятні дати 4 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 травня:

1415 рік — Констанцький собор ухвалює спалити тіло англійського теолога Джона Вікліфа, померлого за 21 рік до цього;

1807 рік — Франція та Персія укладають Фінкенштайнський договір, що кладе початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії;

1838 рік — діячі культури викупляють з кріпацької неволі Тараса Шевченка;

1848 рік — відкриваються Установчі збори Франції;

1863 рік — починають будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта;

1878 рік — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє винайдений ним фонограф;

1904 рік — США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 рік — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1915 рік — закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців;

1979 рік — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою- прем'єром Великої Британії;

1986 рік — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;

2023 рік — під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал".

Погода на 4 травня

Завтра, 4 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +18 вдень та +11 вночі. У Львові — +19 вдень та +10 вночі. У Харкові — +18 вдень та +13 вночі. В Одесі — +20 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 травня Міжнародний день пожежників / Фото: Unsplash

4 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день скрапбукінгу. Щорічне свято, яке припадає на першу суботу травня. Скрапбукінг — це мистецтво створення та оформлення фотоальбомів, записників та листівок за допомогою фотографій, паперу та різноманітних прикрас. Це хобі дає можливість зберегти спогади та розповісти історії у творчий спосіб.

Також 4 травня Міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Цей день був заснований 2005 року організацією United Poultry Concerns і має на меті підвищити обізнаність про жорстоке поводження з курами в промисловому вирощуванні та пропагувати доброту, співчуття та повагу до цих птахів.

А ще 4 травня День поширення інформації про дитячий інсульт. Припадає щорічно на першу суботу травня, щоб підвищити обізнаність про ризик інсульту у дітей та сприяти ранньому виявленню та лікуванню. Інсульт часто асоціюється з дорослими, але він також може вражати дітей, водночас мати серйозні наслідки для їхнього здоров’я та розвитку.

4 травня святкують День відновлення стосунків. Присвячений відновленню та пожвавленню почуттів між партнерами. Це час, коли люди можуть зосередитися на здоров’ї та щасті своїх стосунків, визнаючи, що навіть найміцніші зв’язки можуть бути вразливими і потребують зусиль для їх збереження.

Також 4 травня Всесвітній день анкілозувального спондиліту. Цей день має на меті підвищити обізнаність про анкілозуючий спондиліт (АС), тип артриту, який переважно вражає хребет. Анкілозувальний спондиліт може викликати сильний біль, скутість і обмеження рухливості, а також може призвести до незворотного пошкодження хребта, якщо його не лікувати.

А ще 4 травня Міжнародний день пожежників. Це свято було засноване 1999 року на честь пам’яті п’яти пожежників, які загинули під час лісової пожежі в Австралії. Відтоді цей день став символом вшанування мужності та героїзму пожежників по всьому світу.

4 травня святкують День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки). Цей день був офіційно запроваджений Організацією Об’єднаних Націй 2012 року. Він закликає людей висловити свою позицію проти цькування та булінгу, одягаючи одяг рожевого, синього або фіолетового кольорів, щоб підтримати тих, хто страждає від булінгу.

Також 4 травня Всесвітній день щедрості. Це свято спрямоване на пробудження та поширення щедрості, однієї з найкращих людських якостей. Щедрість може бути не лише матеріальною, але й духовною, коли люди діляться своїм теплом, співчуттям, турботою.

А ще 4 травня День пілатесу. Міжнародне свято, яке припадає на першу суботу травня. Цей день об’єднує шанувальників пілатесу, унікальної спортивної методики, яка включає вправи корисні для здоров’я та сприяє підвищенню гнучкості, сили та координації.

4 травня святкують День вуличного музиканта. Свято, яке припадає на першу суботу травня. Це день, коли вуличні музиканти з усього світу виходять на вулиці, щоб поділитися своєю музикою з перехожими. Святкування може включати одноденні фестивалі, марафони музичних заходів, а також інші музичні події, які демонструють різноманітність та талант вуличних виконавців.

Також 4 травня Всесвітній день садівництва (День голого садівника). Припадає щорічно на першу суботу травня. Це свято вперше святкували 2005 року і має на меті підкреслити глибокий зв’язок людини з природою.

А ще 4 травня Всесвітній день лабіринту. Це свято було започатковане міжнародною організацією "Співтовариство лабіринтів" 1998 року. Лабіринт для членів цього клубу — це не просто заплутані шляхи, а символ співпраці, єдності та миру.

4 травня Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника). Припадає на першу суботу травня. Цей день був заснований 2015 року Сарою та Девідом Оніл у США. Вони провели веселі перегони на пляжі з дронами, які не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки, що розвеселило присутніх.