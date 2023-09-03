Яке завтра, 4 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 вересня, Всесвітній день сексуального здоров'я. Віряни вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина. До Нового року залишилося 118 днів.

4 вересня 2023 року — понеділок. 558-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 вересня, церковне свято

4 вересня в церковному календарі – день вшанування ікони Божої матері, так звану Неопалимої Купини. Згідно з церковними переказами Бог явився Мойсею у вигляді тернового куща, охопленого полум'ям, яке його не палило. Так Господь закликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ. Неопалима Купина в християнстві символізує Богоматір, а саме непорочне Її зачаття. Ікона Божої Матері Неопалима Купина зображує Діву Марію з немовлям на руках, яка укладена в восьмиконечну зірку, що утворена своєю чергою двома чотирикутниками (зеленим — колір Купини) і червоним (полум'я).

Що не можна робити в цей день

Не можна лихословити і лаятися.

Заборонено зловживати алкогольними напоями.

Не слід сваритися з сусідами і давати в борг.

Народні прикмети і традиції на 4 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на цибулі багато лушпиння — чекайте на дуже холодну зиму;

миші бігають по підлозі в будинку — скоро може зайнятися пожежа;

вже багато жовтого листя на деревах — наступного року чекайте на великий урожай;

дощ зранку до сніжної і холодної зими.

4 вересня дощ зранку до сніжної і холодної зими / Фото: Pexels

Ікона "Неопалима Купина" вважається захисницею від пожеж та блискавок. Тому перед нею молилися, коли потрібно було попросити у Божої Матері захисту від вогню. Вранці обов'язково відвідували молебень.

Погода на 4 вересня

Завтра, 4 вересня, в Києві хмарно, вночі і вдень дрібний дощ, який закінчиться лише ближче до вечора. У Львові вдень можуть з'явитися хмари, які швидко розсіються, також в другій половині дня можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +17 вночі. У Львові +22 вдень та +13 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 4 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 вересня:

476 рік — голова германських найманців на римський службі Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула;

1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);

1870 рік — після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошує в Парижі Третю республіку і формує уряд національної оборони;

1885 рік — у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;

1886 рік — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здається в Аризоні;

1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";

1920 рік — Головний Отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує "Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають", де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933;

1938 рік — створюють Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолив Степан Росоха;

1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

1996 рік — колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;

2018 рік — офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 вересня

Які завтра іменини: Юліан, Федір, Моїсей, Афанасій, Донат, Роберт.

Талісманом людини, народженої 4 вересня є обсидіан. Камінь має вулканічне походження, відрізняється глибокою палітрою. Здавна вірили, що обсидіан допомагає здійснювати найбільш потаємні мрії.

В цей день народилися:

1889 рік — український композитор і піаніст, інженер Остап Бобикевич;

1949 рік — український бізнесмен і політик Григорій Суркіс;

1990 рік — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості Ольга Харлан.

Який завтра день в Україні і світі

4 вересня святкують Всесвітній день тхеквондо / Фото: Pexels

4 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сексуального здоров'я. Дата була створена Міжнародною асоціацією сексуального здоров'я 2010 року, а перше святкування пройшло під гаслом "Поговоримо про це!". Хоча свято не є офіційним, прото воно допомагає суспільству усвідомити, наскільки важливим є сексуальне здоров'я для повноцінного життя і добробуту.

Також 4 вересня День митного брокера в Україні. Саме цього дня 1992 року Держмиткомом України був затверджений перший нормативно-правовий документ про діяльність українських митних брокерів. Митні брокери відіграють надзвичайно важливу роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, встановлені торговельних відносин вітчизняних підприємств з іноземними компаніями.

А ще 4 вересня святкують Всесвітній день тхеквондо. Саме цього дня 1994 року у Франції під час сесії міжнародної організації, яка керує олімпійським рухом, тхеквондо включили до переліку видів спорту, що офіційно визнані Олімпійскими іграми. Перші міжнародні змагання провели 2000 року в Австралії. Тхеквондо вважають досить молодим видом бойових мистецтв, який виник на основі традиційних єдиноборств, що були відомі ще 2 тисячі років тому. Єдиноборство почало стрімко розвиватися 1945 року.