Яке завтра, 4 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 вересня, День митного брокера в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. До Нового року залишилося 118 днів.

4 вересня 2024 року — середа. 924-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років. Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Після смерті Вавили християни збудували церкву, де зберігали його святі мощі до 351 року. Пізніше їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, де під час перенесення грім знищив поганську святиню Аполлона.

Що не можна робити 4 вересня

Забороняється давати та брати в борг — будуть фінансові проблеми.

Не можна відмовляти іншим у допомозі.

Не слід розводити багаття — може початися пожежа.

Народні прикмети і традиції на 4 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: задощило, але пізніше швидко все висохло — негода буде затяжною;

багато ягід на горобині — до морозної зими;

багато лушпиння на цибулі — взимку буде холодно;

вранці пішов дощ — до сніжної зими.

4 вересня багато лушпиння на цибулі — взимку буде холодно / Фото: Unsplash

В народі цей день називали святом Вавили. В цей період вже закінчувалися всі польові роботи, а тому селяни ремонтували, чистили та ховали садовий і городній інвентар до наступного сезону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 вересня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

Талісманом людини, народженої 4 вересня, є обсидіан. Здавна камінь використовується у магічних ритуалах. Наші предки вірили, що обсидіан лікує простудні захворювання та добре впливає на роботу ШКТ.

Цього дня народилися:

1908 рік — американський кінорежисер українського походження, входить до списку десяти найкращих кінорежисерів за всю історію американського кіно Едвард Дмитрик;

1949 рік — український бізнесмен і політик Григорій Суркіс;

1990 рік — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості Ольга Харлан.

Пам’ятні дати 4 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 вересня:

476 рік — голова германських найманців на римський службі Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула;

1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);

1870 рік — після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошують в Парижі Третю республіку і формують уряд національної оборони;

1885 рік — у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;

1886 рік — останній американський індіанець-воїн, Джеронімо, здається в Аризоні, після ув'язнення він стає фермером та радником армії США;

1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";

1920 рік — головний отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує "Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають", де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1938 рік — створюють Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолює Степан Росоха;

1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

1996 рік — колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;

2018 рік — офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Погода на 4 вересня

Завтра, 4 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, без опадів. В Одесі хмари затягнуть небо вже в середині дня і залишатимуться до вечора, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +20 вночі. У Львові — +28 вдень та +17 вночі. У Харкові — +29 вдень та +20 вночі. В Одесі — +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 вересня Всесвітній день тхеквондо / Фото: Unsplash

4 вересня в Україні святкують День митного брокера. Це свято було встановлено 1992 року, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що значно спрощує роботу компаній.

Також 4 вересня Всесвітній день тхеквондо. Це свято було засноване 2006 року на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої федерації тхеквондо у В’єтнамі. Дата була обрана на честь включення тхеквондо до переліку олімпійських видів спорту 1994 року. Тхеквондо, що в перекладі означає "шлях ноги та кулака", є корейським бойовим мистецтвом, яке поєднує техніки ударів руками і ногами. Це не лише фізична активність, але й філософія, яка сприяє саморозвитку та дисципліні.

А ще 4 вересня Всесвітній день сексуального здоров'я. Це свято було започатковане 2010 року за ініціативи Всесвітньої асоціації сексуального здоров’я (World Association for Sexual Health) з метою підвищення обізнаності про важливість сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я включає фізичний, емоційний, інтелектуальний та соціальний добробут, пов’язаний із сексуальністю. Це не лише відсутність хвороб, але й позитивне ставлення до сексуальності та сексуальних відносин, можливість безпечно вести сексуальне життя, яке приносить задоволення, без примусу, насильства та дискримінації.

4 вересня святкують Глобальний день пошуку талантів. Припадає щороку на першу середу вересня. Цей день присвячений професіоналам, які займаються пошуком та залученням кваліфікованих фахівців до різних організацій. Це включає рекрутерів, менеджерів з найму та спеціалістів відділів управління персоналом. Їхня робота є критично важливою для успіху будь-якої компанії, адже саме вони знаходять та залучають найкращих кандидатів. Традиційно цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як професійні тренінги, семінари та нетворкінг події, де фахівці можуть обмінюватися досвідом та навчатися новим методам рекрутингу. Також багато компаній організовують внутрішні заходи для визнання та нагородження своїх найкращих рекрутерів.