Яке завтра, 4 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномученика Ієрофея. До Нового року залишилося 88 днів.
4 жовтня 2023 року — середа. 588-й день війни в Україні.
Яке завтра, 4 жовтня, церковне свято
4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ієрофея. До християнства його навернув апостол Павло. Також він посвятив Ієрофея, який був на той час членом афінського ареопагу, в сан єпископа. Згідно з переказами Ієрофей і єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.
Що не можна робити цього дня
- Не довіряйте незнайомцям, особливо, якщо вони вмовляють зробити якийсь вчинок.
- Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.
- Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.
Народні прикмети і традиції на 4 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: свині тягають солому — до бурі;
- якщо кінь хропе — чекайте на негоду, фиркає — тепло;
- вечірня зоря має червоний колір — буде вітряна погода;
- від цього дня сильнішає холод.
На Єрофеїв день, як його називали в давнину наші предки, існувала традиція заготовляти особливу настоянку на зиму. Для неї заздалегідь висушували лікарські трави (материнку, буркун, майоран, звіробій тощо), а 4 жовтня заливали горілкою і настоювали в темному місці один місяць.
Погода на 4 жовтня
Завтра, 4 жовтня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, в другій половині дня дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі безхмарно, без опадів.
Температура повітря в Києві — +19 вдень та +13 вночі. У Львові — +17 вдень та +10 вночі. У Харкові — +22 вдень та +12 вночі. В Одесі — +25 вдень та +14 вночі.
Пам’ятні дати 4 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня:
- 1535 рік — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова");
- 1582 рік — Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття "набігла" різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою;
- 1675 рік — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;
- 1772 рік — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина;
- 1780 рік — після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;
- 1830 рік — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошують незалежність Бельгії;
- 1875 рік — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
- 1883 рік — вперше вирушає у рейс "Східний експрес", що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;
- 1890 рік — у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;
- 1900 рік — розпочинає роботу Львівська опера;
- 1904 рік — у Швеції створюють футбольний клуб "Ґетеборґ";
- 1910 рік — у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;
- 1911 рік — у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;
- 1927 рік — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
- 1941 рік — під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;
- 1958 рік — із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;
- 1965 рік — Папа Римський Павло VI видає буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;
- 1968 рік — відбувається перший політ пасажирського літака Ту-154;
- 1994 рік — у Швейцарії спалюють себе 48 членів секти "Орден Храму Сонця";
- 2001 рік — британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня
Які завтра іменини: Володимир, Павло, Степан, Вероніка
Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. Найдорожчий дорогоцінний камінь світу. Здавна вірили, що діамант приносить своєму власнику чітке розуміння того, що відбувається в його житті, допомагає знайти кохання. А ще існувало повір'я, що цей камінь також "попереджає" свого власника про небезпеку.
Цього дня народилися:
- 1892 рік — український поет-неокласик Юрій Клен;
- 1977 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.
Який завтра день в Україні і світі
4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби. Головна мета цього професійного свята полягає в тому, щоб вшанувати роботу тих людей, які займаються епідеміологічним та санітарним контролем, проводять карантинні заходи, якщо виявлено епізоотичні хвороби.
Також 4 жовтня Всесвітній день церебрального паралічу. Припадає щороку на першу середу жовтня. Подію організували з метою того, щоб висвітлити проблеми, з якими стикаються люди з цим діагнозом і їхні родини, підвищити поінформованність про захворювання серед суспільства. Згідно зі статистикою у світі налічується понад 17 млн осіб з ДЦП. Пов'язане захворювання з ураженням деяких ділянок мозку, що призводить до порушення роботи всієї центральної системи.
А ще 4 жовтня Міжнародний день "До школи пішки або на велосипеді". Захід був запроваджений в США 1997 року, але зовсім скоро його підтримало ще 40 країн світу. Основна мета цієї події полягає в тому, щоб спонукати учнів ходити до школи пішки чи їздити на велосипеді, що краще для здоров'я і довкілля.
4 жовтня святкують Всесвітній день тварин. Вперше свято було організовано в Берліні 24 березня 1925 року за ініціативи відомого на той час письменника та захисника тварин Генріха Ціммермана. Через 4 роки святкування перенесли на 4 жовтня. Дату обрали невипадково. Саме цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Асизький, який вважається покровителем тварин.