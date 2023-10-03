Яке завтра, 4 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномученика Ієрофея. До Нового року залишилося 88 днів.

4 жовтня 2023 року — середа. 588-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 жовтня, церковне свято

4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ієрофея. До християнства його навернув апостол Павло. Також він посвятив Ієрофея, який був на той час членом афінського ареопагу, в сан єпископа. Згідно з переказами Ієрофей і єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.

Що не можна робити цього дня

Не довіряйте незнайомцям, особливо, якщо вони вмовляють зробити якийсь вчинок.

Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.

Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.

Народні прикмети і традиції на 4 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: свині тягають солому — до бурі;

якщо кінь хропе — чекайте на негоду, фиркає — тепло;

вечірня зоря має червоний колір — буде вітряна погода;

від цього дня сильнішає холод.

4 жовтня кінь хропе — чекайте на негоду, фиркає — тепло / Фото: Pexels

На Єрофеїв день, як його називали в давнину наші предки, існувала традиція заготовляти особливу настоянку на зиму. Для неї заздалегідь висушували лікарські трави (материнку, буркун, майоран, звіробій тощо), а 4 жовтня заливали горілкою і настоювали в темному місці один місяць.

Погода на 4 жовтня

Завтра, 4 жовтня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, в другій половині дня дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі безхмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +13 вночі. У Львові — +17 вдень та +10 вночі. У Харкові — +22 вдень та +12 вночі. В Одесі — +25 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 4 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня:

1535 рік — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова");

1582 рік — Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття "набігла" різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою;

1675 рік — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1772 рік — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина;

1780 рік — після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;

1830 рік — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

1883 рік — вперше вирушає у рейс "Східний експрес", що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;

1890 рік — у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;

1900 рік — розпочинає роботу Львівська опера;

1904 рік — у Швеції створюють футбольний клуб "Ґетеборґ";

1910 рік — у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 рік — у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;

1927 рік — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 рік — під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;

1958 рік — із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік — Папа Римський Павло VI видає буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

1968 рік — відбувається перший політ пасажирського літака Ту-154;

1994 рік — у Швейцарії спалюють себе 48 членів секти "Орден Храму Сонця";

2001 рік — британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня

Які завтра іменини: Володимир, Павло, Степан, Вероніка

Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. Найдорожчий дорогоцінний камінь світу. Здавна вірили, що діамант приносить своєму власнику чітке розуміння того, що відбувається в його житті, допомагає знайти кохання. А ще існувало повір'я, що цей камінь також "попереджає" свого власника про небезпеку.

Цього дня народилися:

1892 рік — український поет-неокласик Юрій Клен;

1977 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.

Який завтра день в Україні і світі

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби / Фото: Pexels

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби. Головна мета цього професійного свята полягає в тому, щоб вшанувати роботу тих людей, які займаються епідеміологічним та санітарним контролем, проводять карантинні заходи, якщо виявлено епізоотичні хвороби.

Також 4 жовтня Всесвітній день церебрального паралічу. Припадає щороку на першу середу жовтня. Подію організували з метою того, щоб висвітлити проблеми, з якими стикаються люди з цим діагнозом і їхні родини, підвищити поінформованність про захворювання серед суспільства. Згідно зі статистикою у світі налічується понад 17 млн осіб з ДЦП. Пов'язане захворювання з ураженням деяких ділянок мозку, що призводить до порушення роботи всієї центральної системи.

А ще 4 жовтня Міжнародний день "До школи пішки або на велосипеді". Захід був запроваджений в США 1997 року, але зовсім скоро його підтримало ще 40 країн світу. Основна мета цієї події полягає в тому, щоб спонукати учнів ходити до школи пішки чи їздити на велосипеді, що краще для здоров'я і довкілля.

4 жовтня святкують Всесвітній день тварин. Вперше свято було організовано в Берліні 24 березня 1925 року за ініціативи відомого на той час письменника та захисника тварин Генріха Ціммермана. Через 4 роки святкування перенесли на 4 жовтня. Дату обрали невипадково. Саме цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Асизький, який вважається покровителем тварин.