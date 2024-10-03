Яке завтра, 4 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. До Нового року залишилося 88 днів.

4 жовтня 2024 року — п’ятниця. 954-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був одним із ареопагітських радників, навернених до християнства святим апостолом Павлом. Він став єпископом Афін і активно проповідував християнську віру. Єротей був присутній на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, що підкреслює його важливу роль у ранній християнській спільноті.

Що не можна робити 4 жовтня

Не слід думати про погане, говорити в негативному ключі.

Не можна йти до лісу — заблукаєте.

Забороняється пускати до оселі незнайомих людей.

Народні прикмети і традиції на 4 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — такою вона буде цілий місяць;

сильний вітер до суворої зими;

надвечір потеплішало — взимку випаде багато снігу;

у берези листя пожовкло лише вгорі — до теплої і ранньої весни.

4 жовтня у берези листя пожовкло лише вгорі — до теплої і ранньої весни / Фото: Unsplash

Вважалося, що саме від цього дня осінь вже повертає на зиму, дні стають холоднішими і похмурішими. Також існувала думка, що лісовики і всіляка нечисть йде в землю до весни.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 4 жовтня є діамант. Здавна вірили, що камінь здатний акумулювати всередині себе енергію сонця і віддавати її господарю. Також існує думка, що діамант допомагає врівноважити емоції.

Цього дня народилися:

1892 рік — український поет-неокласик Юрій Клен;

1934 рік — український художниця і педагогиня Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна;

1977 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.

Пам’ятні дати 4 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня:

1535 рік — друкують першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова");

1582 рік — Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат;

1675 рік — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1772 рік — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство — Руське королівство — з часів Середньовіччя;

1780 рік — після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;

1830 рік — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

1883 рік — вперше вирушає у рейс "Східний експрес", що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;

1890 рік — у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;

1900 рік — розпочинає роботу Львівська опера;

1910 рік — у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 рік — у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;

1927 рік — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 рік — в ході Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;

1958 рік — із Лондона до Нью-Йорку розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік — Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

2001 рік — британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Погода на 4 жовтня

Завтра, 4 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, протягом всього дня йтиме дощ, який посилиться після обіду. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, хоча ввечері небо може прояснитися, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +14 вночі. У Львові +11 вдень та +10 вночі. У Харкові +23 вдень та +12 вночі. В Одесі +22 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби / Фото: pixabay.com

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби. Це свято було запроваджене для вшанування працівників ветеринарної служби, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, а також проводять карантинні заходи при виявленні спалахів епізоотичних хвороб. Цей день є важливим для підкреслення ролі ветеринарів у забезпеченні здоров’я тварин і, відповідно, здоров’я людей, оскільки багато хвороб можуть передаватися від тварин до людей. Ветеринари також відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки харчових продуктів тваринного походження.

Також 4 жовтня починається Всесвітній тиждень космосу. Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про космічні дослідження та їхній внесок у поліпшення життя на Землі. Під час Всесвітнього тижня космосу проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, виставки, освітні програми та інші активності, спрямовані на популяризацію науки та техніки серед молоді. Це також чудова нагода для вчених і дослідників поділитися своїми досягненнями та планами на майбутнє.

А ще 4 жовтня Всесвітній день тварин. Це міжнародне свято було засноване 1931 року на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи у Флоренції. Метою цього дня є привернення уваги до прав тварин та їхнього добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливість захисту тварин, включаючи освітні програми, акції та кампанії з підтримки тваринних притулків. Це також чудова нагода для людей об’єднатися у турботі про тваринний світ та сприяти збереженню біорізноманіття.

4 жовтня святкують Всесвітній день усмішки. Щорічно припадає на першу п'ятницю жовтня. Ідея цього дня належить художнику Харві Боллу, який створив відомий жовтий смайлик 1963 року. Метою Всесвітнього дня усмішки є поширення доброти та позитиву через простий акт усмішки. У цей день людей заохочують робити добрі справи та дарувати усмішки іншим.