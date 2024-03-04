Яке завтра, 5 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 березня, Всесвітній день енергоефективності. Віряни вшановують пам'ять святого Конона Мандонського. До Нового року залишився 301 день.

5 березня 2024 року — вівторок. 741-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 березня, церковне свято

5 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Конона Мандонського. Він жив у памфілійському місті Мандон в III столітті, коли імператором був Децій Траян. Недалеко від селища Конон розбив город, на якому сам все вирощував. Місцеві вважали його добродушним простаком. Хоча він був неосвідченим, проте намагався жити за Божими заповідями.

Якось прийшов до міста новий намісник, якого звали Публій. Християн він не дуже любив та навіть хотів їх повністю знищити. Розповіли йому воїни про Конона і намісник одразу наказав привести чоловіка на суд. Там Публій сказав йому обирати: померти чи відмовитися від віри. Конон думав недовго і обрав Господа. За це йому спочатку вбили в ноги безліч цвяхів, а потім погнали попереду колісниці Публія. Так чоловік і помер.

Що не можна робити 5 березня

Не варто витрачати кошти на великі покупки — вони будуть марними.

Не тримайте злість на інших та не конфліктуйте.

Заборонено цього дня ходити у гості, краще сидіти вдома.

Народні прикмети і традиції на 5 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясно — влітку не буде граду;

вже з'явилися метелики та мухи — морозів більше не буде;

в лісі почали квітнути первоцвіти — селянам можна починати оранку;

в озерах плавають качки — весна буде теплою;

вдарив грім — прийшла пора садити в саду молоді дерева;

на полі бігають миші — рік буде неврожайним.

5 березня на полі бігають миші — рік буде неврожайним / Фото: Pexels

Селяни цього дня починали замочувати насіння у воді, щоб пізніше його висіяти. Також вже удобрюють землю, копають город. Водночас було прийнято працювати за будь-якої погоди. Зелень, ранні овочі висівали просто у город, а ось помідори на розсаду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Які завтра іменини: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 5 березня, є лал (шпінель). Напівдорогоцінний камінь, який дивує своєю палітрою. Лал або шпінель допомагає направляти людину в потрібний бік для зміни свого життя на краще.

Цього дня народилися:

1903 рік — українська поетеса, драматург Наталія Забіла;

1958 рік — український футболіст Володимир Безсонов;

1988 рік — український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року Ілля Кваша.

Пам’ятні дати 5 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 березня:

1558 рік — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування;

1616 рік — книжка Миколая Коперника "Про обертання небесних сфер" отримує своє місце в Індексі заборонених книг;

1770 рік — "Бостонська бійня": розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень у Бостоні (убито 5 осіб);

1774 рік — у дворі паризького Палацу правосуддя королівським катом спалено мемуари П'єра Бомарше про свавілля судових органів;

1792 рік — революційний уряд Франції закриває університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1824 рік — починається перша англо-бірманська війна;

1836 рік — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);

1842 рік — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде;

1868 рік — у Великій Британії отримують патент на степлер;

1904 рік — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;

1912 рік — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою, здійснюючи повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією;

1933 рік — Велика Депресія: президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції;

1933 рік — у Німеччині націонал-соціалісти виграють парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 рік — Вінстон Черчилль вживає словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні, починається Холодна війна;

1960 рік — сержант Елвіс Преслі демобілізовується з Армії США;

1970 рік — набирає чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1970 рік — остаточно виявлені атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм;

1979 рік — космічний апарат "Вояджер-1" досягає найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 рік — запрацював вебсервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 рік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявляє достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 рік — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Погода на 5 березня

Завтра, 5 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться хмарною другою половиною дня, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +1 вночі. У Львові — +8 вдень та +2 вночі. У Харкові — +6 вдень та -1 вночі. В Одесі — +8 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності / Фото: Pexels

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності. Мета цього свята полягає в тому, щоб поінформувати населення Землі про важливість заощадження енергії, а також навчити комерційних споживачів та домогосподарства раціональніше використовувати енергоносії. Раціональне використання електроенергії — це збільшення потужностей електричних приладів та зменшення кількості енергії для їхньої роботи.

Також 5 березня Європейський день геодезії та геоінформації. Геодезією називають науку, яка вивчає методи зображення Землі на картах та допомагає визначити розміри і форми нашої планети, роблячи точні виміри на місцевості. А ось геоінформація є певною системою збирання, аналізу, візуалізації та зберігання просторових даних.

А ще 5 березня святкують День народження степлера. Саме цього дня 1868 року англійський винахідник Джордж Макгілл отримав патент на цей популярний сьогодні офісний пристрій. Хоча перші механізми для скріплення паперу створили ще у XVIII столітті для короля Франції, сама назва "степлер" з'явилася лише 1909 року. А зшивач, який працює навіть без скріпок, винайшов 1997 року Крістіан Бергер.

5 березня День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Важлива подія, яка присвячена освіті, підвищенні обізнаності та розуміння, що таке дисоціативний розлад особистості. Раніше він був відомий як розлад множинної особистості. Він характеризується наявністю двох чи більше різних станів ідентичності, які контролюють поведінку людини в певний час. Найчастіше причиною такого розладу є важка дитяча травма. За оцінками на нього страждає приблизно 2% людей у світі.

Читайте також: