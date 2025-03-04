Яке завтра, 5 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 березня, Всесвітній день енергоефективності. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Конона. До Нового року залишився 301 день.

5 березня 2025 року — середа. 1106-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 березня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Конона. Він жив у III столітті, був відомий своєю надзвичайною вірою та подвигом. Він народився в місті Ісаврія (теперішня територія Туреччини) і виріс у християнській сім'ї. Конон із самого дитинства мав великий потяг до Бога і духовного життя. Він став відлюдником і проводив своє життя в молитвах та постах. За переказами, саме ангел навчив його християнської віри.

Святий Конон був відомий своїми чудотворними здібностями. Він зцілював хворих і виганяв демонів. Проте, у часи правління імператора Деція, почалися жорстокі гоніння на християн. Конон не схотів зректися своєї віри, за що був схоплений та підданий страшним тортурам. Він помер мученицькою смертю за Христа, залишивши по собі приклад непохитної віри та мужності.

Що не можна робити 5 березня

Не конфліктуйте, не можна тримати злість на інших.

Цього дня забороняється ходити в гості.

Не слід витрачати кошти на серйозні покупки.

Народні прикмети і традиції на 5 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже почали квітнути первоцвіти — можна починати оранку;

ясна погода — влітку буде часто град;

миші бігають по полю до неврожайного року;

мухи і метелики літають — вже можна не чекати на морози.

5 березня мухи і метелики літають — вже можна не чекати на морози / Фото: Unsplash

Селяни починали замочувати у воді насіння для того, щоб пізніше його висіяти в ґрунт. Вже копали город, удобрювали землю. При чому працювали, незважаючи на погоду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Які завтра іменини: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 березня є шпінель. Камінь, який здатний посилити сексуальну енергетику між чоловіком і жінкою. Також шпінель захищає свого власника від різноманітних хвороб.

Цього дня народилися:

1903 рік — українська поетеса, драматург Наталія Забіла;

1958 рік — український футболіст Володимир Безсонов;

1988 рік — український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року Ілля Кваша.

Пам’ятні дати 5 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 березня:

1558 рік — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;

1774 рік — у дворі паризького Палацу правосуддя королівським катом спалюють мемуари П'єра Бомарше про свавілля судових органів;

1792 рік — революційний уряд Франції закриває університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1824 рік — починається перша англо-бірманська війна;

1836 рік — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);

1842 рік — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде;

1868 рік — у Великій Британії отримують патент на степлер;

1904 рік — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;

1912 рік — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією;

1933 рік — у Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 рік — Вінстон Черчилль вживає словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна;

1970 рік — набирає чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1979 рік — космічний апарат "Вояджер-1" досягає найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 рік — починає працювати вебсервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 рік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 рік — британські науковці вперше у світі проводять успішну операцію з клонування свиней.

Погода на 5 березня

Завтра, 5 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові вранці та вдень небо безхмарне, потім затягнеться хмарами, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі вдень можливе невелике прояснення, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +3 вночі. У Львові +12 вдень та +1 вночі. У Харкові +6 вдень та +2 вночі. В Одесі +10 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності / Фото: Unsplash

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності. Його головна мета — привернути увагу до раціонального використання енергії, популяризації енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії. Цей день започаткували на міжнародній конференції з енергоефективності, що відбулася 1998 року у Відні (Австрія). На цій зустрічі експерти з різних країн обговорювали способи зменшення енергоспоживання без втрати комфорту та продуктивності. Ти теж можеш долучитися до святкування, наприклад, скоротивши використання електроенергії вдома або дізнавшись більше про енергоефективні рішення!

Також 5 березня Європейський день геодезії і геоінформації. Це професійне свято геодезистів, картографів, фахівців із геоінформаційних систем (ГІС) та всіх, хто займається дослідженням і відображенням земної поверхні. Свято започатковано Європейською асоціацією геодезистів (CLGE) для підвищення обізнаності про важливість геодезії та геоінформації в сучасному світі. Воно також приурочене до дня народження Герхарда Меркатора (5 березня 1512 року) — знаменитого фламандського картографа, який створив відому проєкцію карти світу.

А ще 5 березня День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Його мета — підвищити обізнаність суспільства про дисоціативний розлад особистості (ДРО), розвіяти міфи та сприяти кращому розумінню цієї складної психологічної особливості. ДРО — це психічний стан, при якому у людини співіснують дві або більше окремих особистостей (альтер-его), кожна з яких може мати власні спогади, поведінкові моделі, манеру спілкування та навіть фізіологічні особливості. Цей розлад часто є наслідком тяжких психологічних травм у дитинстві, особливо у випадках тривалого насильства або сильного стресу.

5 березня День дослідження значення вашого імʼя. Це незвичайне свято, яке спонукає людей досліджувати походження, історію та символіку свого імені. Імена мають глибокий зміст: вони можуть відображати культурну спадщину, родинні традиції, а також впливати на особистість та сприйняття людини у суспільстві. У різних країнах та релігіях одне й те саме ім’я може мати різні значення та асоціації.

Також 5 березня День боротьби з поганим обслуговуванням. Це неофіційне, але важливе свято, яке нагадує про права споживачів і необхідність якісного сервісу в будь-якій сфері — від магазинів і ресторанів до банківських послуг та онлайн-покупок. Споживачі діляться своїми позитивними та негативними відгуками в соцмережах.