Яке завтра, 5 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 червня 2024 року — середа. 833-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був єпископом Тирським в часи Диоклетіяна, нечестивого царя римського. Під час цього періоду християнам довелося стикалися з жорстоким гонінням. Святий Доротей покинув свій престол і ховався по таємних місцях.

Після відновлення спокою в Церкві за часів імператора Константина Великого святий Доротей повернувся до Тира і продовжив пасти словесне стадо, приводячи багатьох з ідолопоклонницького блуду до Бога. Пізніше, під час правління імператора Юліана Відступника, святий Доротей знову покинув престол Тирської Церкви, уникаючи рук катівських. Він був хвоплений і підданий різним мученицьким стражданням. У віці ста сім років він передав свою блаженну душу в руки Христа Бога.

Святий Доротей залишив після себе різні писання, які були корисні для Церкви. Він знав грецьку і латинську мови, і його твори включали життя пророків, апостолів та інші корисні тексти.

Що не можна робити 5 червня

Не можна довго спати — проспите все життя.

Не варто братися за будь-які домашні справи.

Заборонено витрачати великі суми грошей.

Народні прикмети і традиції на 5 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: східний вітер — літо буде дощовим і вітряним;

гарна погода — зерно добре вродить;

теплий і ясний день — чекайте на великий урожай;

зранку бджоли на луки не летять — буде дощ;

над водою туман стелиться — до великого урожаю грибів.

5 червня зранку бджоли на луки не летять — буде дощ / Фото: Pexels

Згідно з народними повір'ями, сни проти 5 червня є попередженням для людини. Якщо ви побачили хороший сон, отже ви на правильному життєвому шляху. Поганий сон вказує, що потрібно щось в житті змінювати.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 червня

Які завтра іменини: Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 5 червня, є місячний камінь. В давнину люди вірили, що це уламок місяця, який впав на землю. Місячний камінь намагаються носити так, щоб він торкався голої шкіри. Тоді, вірять, він допомагає лікувати різноманітні хвороби.

Цього дня народилися:

1941 рік — український футболіст і тренер Анатолій Пузач;

1984 рік — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Віталій Пархомчук;

1997 рік — український волейболіст Олег Плотницький.

Пам’ятні дати 5 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 червня:

1849 рік — Данія стає конституційною монархією;

1882 рік — у Парижі відкривають Музей Гревен;

1894 рік — у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 рік — у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота;

1919 рік — під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 рік — воєначальники союзних держав підписують в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;

1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 рік — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату і обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Погода на 5 червня

Завтра, 5 червня, в Києві хмарно до вечора, коли небо проясниться, вдень дрібний дощ. У Львові похмура погода, яка проясниться ввечері, вдень під дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, хоча вдень можливе невелике прояснення, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +18 вночі. У Львові — +22 вдень та +14 вночі. У Харкові — +31 вдень та +20 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища / Фото: Pexels

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день довкілля. Через недбале ставлення людини природа страждає від забруднення та знищення біорізноманіття. Хоча час повернути, на жаль, не можливо, але ми можемо навчитися співіснувати з довкіллям у гармонії, щоб захистити те, що ще не пошкоджено. Саме для цього щороку святкується це особливе екологічне свято. Воно було створене за ініціативи ООН 1973 року.

Також 5 червня Всесвітній день бігу. Свято щороку припадає на першу середу червня. Спочатку воно було популярне лише серед легкоатлетів США, але досить швидко поширилося всім світом та стало відомим не лише серед спортсменів. Офіційний статус свято отримало 2016 року, коли було проведено перший міжнародний захід, на якому зібралися прихильники бігу з 180 країн.

А ще 5 червня Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Саме цього дня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування і ліквідацію незаконного та нерегульованого рибальства. Щорічно свято почало святкуватися від 2017 року.

5 червня Міжнародний день боротьби з видовою дискримінацією. Свято було створене за ініціативи зоозахисників, але цю ідею вперше розвинув у своїх роботах британський письменник Річард Райдер. Пізніше його підтримав Пітер Сінгер, який написав книжку "Звільнення тварин". До цього часу вона вважається найкращою роботою про захист тварин.

Також 5 червня День повітряних куль. Саме цього дня 1783 року брати Монгольф’є підняли у повітря першу в світі кулю, яка була виготовлена з тканини і мала діаметр 600 м3. Це спорудження подолало відстань у 2 км всього за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже через 5 місяців повітряна куля вперше підняла у небо людей.

А ще 5 червня День народження персонального комп'ютера Apple II. Саме цього дня 1977 року світ побачив персональний комп'ютер Apple II, вартість якого вдвічі перевищувала ціну попередньої моделі. Він одразу став дуже популярним і дав повштовх комп'ютерній революції. Саме тому щороку святкується окреме свято.