Яке завтра, 5 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 грудня, День працівників статистики в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Сави. До Нового року залишилося 26 днів.

5 грудня 2023 року — вівторок. 650-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 грудня, церковне свято

5 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Сави. Жив він наприкінці IV – на початку V століття. Його сім'я була багатою та благочестивою. У віці 8 років Сава пішов до монастиря і став там строгим та порядним сподвижником. Тому ще в юності зміг отримати чернецтво. В 16 років пішов до Палестини, де хотів вклонитися святим місцям. Там отримав передбачення, що стане великою людиною.

Родичам не подобалося рішення Сави і вони довго просили його повернутися до світського життя. Але юнак їм відмовляв. Щоб боротися зі злим духом, пішов жити в пещери, де постійно молився. Згодом до нього почали стікатися учні і виросла обитель. Пізніше Сава відкрив ще кілька обителей, лікарень та прихистків для бідних. Помер у 95 років.

Що не можна робити 5 грудня

Не можна планувати важливих справ, тому що не буде ладу з роботою.

Вагітним жінкам заборонялося мити голову, тому що дитина народиться з поганою пам'яттю.

Не варто лаятися, лихословити, думати про погане.

Народні прикмети і традиції на 5 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг пухкий, але почав танути — найближчі дні буде потепління;

морозна погода, а білки залишають свої гнізда і спускаються з дерев — до відлиги;

дим стелиться донизу — чекайте на негоду;

в печі вогонь червоного кольору — прийде холоднеча;

в печі тріщать поліна — до холодної погоди.

5 грудня морозна погода, а білки залишають свої гнізда і спускаються з дерев — до відлиги / Фото: Pexels

На Саву було прийнято тримати піст, тому їли лише борщ, яблука, капусту. Під подушку клали монету, щоб прикликати в життя достаток та удачу. Згідно з традиціями цього дня відкладали всі справи в оселі і влаштовували собі повноцінний вихідний.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 грудня

Які завтра іменини: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

Талісманом людини, народженої 5 грудня, є гранат. Загадковий і дуже яскравий камінь, який часто використовують для створення прикрас. Здавна вірили, що гранат приносить талан лише сміливим та цілеспрямованим людям. Самотнім він допомагає відшукати свою долю.

Цього дня народилися:

1878 рік — український поет Олександр Олесь (Кандиба);

1931 рік — український письменник Григір Тютюнник;

1999 рік — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Українець Владислав Петрович.

Пам’ятні дати 5 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 грудня:

63 рік до н. е. — змова Катиліни у Римі;

1484 рік — папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом;

1492 рік — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);

1496 рік — король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;

1683 рік — відбувається битва під Кіцканами між козацькими силами і татарськими;

1766 рік — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;

1848 рік — президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;

1879 рік — у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);

1904 рік — під час російсько-японської війни японці громлять російський імператорський флот у Порт-Артурі;

1908 рік — у Пітсбурзі проводять перший матч з американського футболу;

1917 рік — відкривають Українську академію мистецтв;

1918 рік — підписують Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;

1918 рік — починаються бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;

1919 рік — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїжджає з України до Польщі;

1929 рік — у США створюють першу у світі організацію нудистів;

1933 рік — у США скасовують "сухий закон", який ввели ще 1919 року;

1944 рік — у Німеччині оголошують призов в армію жінок, старших 18 років;

1949 рік — Єрусалим стає столицею Ізраїлю;

1971 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) монтують найбільший у світі магнітний сепаратор;

1989 рік — у Києві відбувається перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону";

1991 рік — очільником Верховної Ради України обирають Івана Плюща;

1994 рік — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії;

2001 рік — розпочинається перший Всеукраїнський перепис населення.

Погода на 5 грудня

Завтра, 5 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясна погода, похмуро лише вранці, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, ближче до вечора очікується дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -6 вночі. У Львові — -1 вдень та -7 вночі. У Харкові — -1 вдень та -4 вночі. В Одесі — +4 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 грудня Міжнародний день ніндзя / Фото: Pexels

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Ще в давні часи з'явилися перші форми статистики. Разом з першими державними утвореннями у правителів виникла також і потреба в тому, щоб знати, скільки у них є підданих, територій тощо. Тому збирання статистичних даних можна вважати одним з основних факторів розвитку будь-якої держави. Перший перепис населення на території сучасної України провів гетьман Богдан Хмельницький. Це був так званий перепис козацького стану.

Також 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Офіційно свято було створене 2013 року за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, проте сама ідея була відома ще від 2002 року. Її тоді подав Міжнародний союз ґрунтознавства. Головна мета святкування полягає в тому, щоб об'єднати фахівців із ґрунтознавства в усьому світі.

А ще 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного та соціального розвитку. Свято було засноване за ініціативи ООН 17 грудня 1985 року. Головна мета дня волонтерів полягає в тому, щоб спонукати суспільство до безоплатної добровільної праці в найрізноманітніших сферах життя. Як офіційний рух волонтерство з'явилося ще в 20-х роках минулого століття. Наприклад, 1920 року у Франції молодь створила волонтерський проєкт, який полягав у відновленні ферми, що постраждала під час Першої світової війни.

5 грудня Міжнародний день ніндзя. Це неофіційне свято, яке вирішили впровадити представники адміністрації сайту Ninja Burger, щоб привернути увагу людей до бойового мистецтва японських майстрів. Цього дня всі, кому імпонує "мистецтво потайливості", можуть переодягнутися у воїнів і спробувати себе в цьому образі.

Також 5 грудня Всесвітній день трюків. Свято було створене за ініціативи команди баскетболістів Harlem Globetrotters, які стали королями дриблінгу у свій час. Хлопці демонстрували свої здібності, поєднуючи шоу та професійну гру. Вони протягом багатьох років встановлювали рекорди і зараз продовжують працювати над тим, щоб розширити рамки звичайного баскетболу.