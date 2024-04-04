Яке завтра, 5 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 квітня, День створення першої Конституції в Україні. Віряни вшановують пам'ять Феодула-читця.. До Нового року залишилося 270 днів.

5 квітня 2024 року — п’ятниця. 772-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 квітня в церковному календарі – день пам’яті Феодула-читця. Він був читцем у старця Агафопода, жив в Фессалоніках. Це було за часів правління двох імператорів: Діоклетіана і Максиміана. Якось він уві сні побачив чоловіка в світлому одязі, який вручив йому якийсь предмет. Прокинувшись, Феодул побачив, що тримає в руках перстень з зображенням Сина Божого. Він одразу зрозумів, що на нього чекає подвиг мученика. Так і сталося. Під час гонінь християн старця Агафопода і читця Феодула кинули в море, де вони й померли.

Що не можна робити 5 квітня

В жодному разі не сваріться і не лайтесь.

Не можна робити будь-які операції, які пов'язані з зовнішністю.

Заборонено робити спонтанні покупки.

Народні прикмети і традиції на 5 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути спів глухарів — до сонячних днів;

з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дме теплом;

ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода;

на березі багато соку — до дощового літа;

сильні дощі вказують на великий урожай.

5 квітня ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода / Фото: Pexels

Наші пращури саме на Феодула починали відчиняти вікна, щоб впустити в оселю тепле повітря. Також за народними повір'ями цей святий мученик захищає від нечисті. Для цього промовляли у відчинене вікно спеціальні молитви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 квітня

Які завтра іменини: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.

Талісманом людини, народженої 5 квітня, є діамант. Камені з воістину чарівною дією. Здавна вірили, що діаманти допомагають привести до ладу нервову систему, врівноважити емоції та утихомирити гнів.

Цього дня народилися:

1882 рік — теоретик українського монархізму XX століття В'ячеслав Липинський;

1975 рік — український хокеїст Сергій Климентьєв;

1993 рік — офіцер Збройних сил України. Учасник російсько-української війни, Герой України Аль Шамі Фарес Недаль.

Пам’ятні дати 5 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 квітня:

56 рік до н.е. — у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея;

919 рік — починається друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту;

1340 рік — арабський флот розбиває іспанську ескадру в Гібралтарській протоці;

1398 рік — німці вибивають піратів (віталійських братів) з острова Готланд;

1536 рік — імператор Священної Римської імперії Карл V влаштовує собі останній в історії тріумф (урочистий в'їзд до Риму);

1614 рік — в Королівстві Англія починає засідати "тухлий парламент", який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів;

1710 рік — у османському місті Бендери укладають договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом;

1722 рік — нідерландський мореплавець Якоб Роггевен відкриває острів Пасхи;

1792 рік — Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовує президентське вето;

1793 рік — Жан-Поль Марат стає президентом якобінського клубу;

1815 рік — починається виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія);

1818 рік — війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О'Гіґґінса перемагає іспанських роялістів;

1913 рік — Нільс Бор завершує першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1919 рік — французькі окупаційні війська залишають Одесу;

1933 рік — указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом;

1941 рік — британські війська вступають до Аддис-Абеби, столиці окупованої фашистською Італією Абісинії;

1945 рік — починається грузинське повстання на острові Тексел (Голландія);

1951 рік — перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;

1956 рік — американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший та Гільг Чуді здійснюють повний синтез морфіну;

2001 рік — Верховна Рада ухвалює Кримінальний кодекс України;

2005 рік — Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії;

2017 рік — в Німеччині в складі Бундесверу засновують новий рід військ — кібервійська, 13500 службовців.

Погода на 5 квітня

Завтра, 5 квітня, в Києві хмарно, в другій половині дня на кілька годин може виглянути сонце, без опадів. У Львові хмарно, ввечері сильний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно майже увесь день, ввечері на кілька годин сонце може виглянути з-за хмар, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +4 вночі. У Львові — +17 вдень та +8 вночі. У Харкові — +13 вдень та +4 вночі. В Одесі — +12 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 квітня в Україні святкують День створення першої Конституції / Фото: commons.wikimedia.org

5 квітня в Україні святкують День створення першої Конституції. Саме цього дня 1710 року гетьман Пилип Орлик під час козацьких зборів біля Тягині склав перший конституційний договір нашої держави. Він був написаний староукраїнською та латинською мовами. Документ містив 16 статей, в яких визначалися права та обов'язки членів Війська Запорізького.

Також 5 квітня Міжнародний день совісті. Свято було створене для підкреслення важливості совісті в сучасному суспільстві. Цей день заохочує окремих людей та уряди країн задуматися над своїми діями та думками. День був заснований за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 2019 року.

А ще 5 квітня День неонатолога. Професійне свято лікарів, які є першими, з ким знайомиться малюк після народження. Це важливий та складний розділ педіатрії, хоча як клінічна медицина є відносно молодим. Неонатологія почала активно розвиватися лише в другій половині XX століття.

5 квітня святкують Міжнародний день дитячої йоги. Глобальна подія, яка була створена для ознайомлення дітей та їхніх батьків з трансформаційною практикою йоги. Свято було засноване за ініціативи Терези Пауер, яка є відомою викладачкою дитячої йоги та авторкою книжок. Засноване свято 2016 року і завжди відбувається в першу п'ятницю квітня.

Також 5 квітня Міжнародний день супу. Невідомо коли і де саме зварили перший суп, але дослідники вважають, що ця страва виникла дуже давно. Про це свідчить глиняний глибокий посуд, датований понад 20 тисячами років, що був знайдений в Китаї.