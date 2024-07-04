Яке завтра, 5 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 липня, День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів та День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Атанасія Атонського. До Нового року залишилося 179 днів.

5 липня 2024 року — п’ятниця. 863-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Народився 920 року в місті Трапезунті над Чорним морем у Малій Азії. Після закінчення навчання він став професором у Царгороді. Коли Атанасій познайомився зі святим Михаїлом Малеєном, то вступив до монастиря до Кимінаса, що в Бітинії. Незабаром він потайки втік на гору Атон, де 961 року збудував перший монастир і став настоятелем 58 спільнот ченців. Атанасій вів строге життя, суворо відокремившись від світу, Атанасій Атонський, батько упорядкованого чернечого життя на Атоні, заснув 1003 року.

Що не можна робити 5 липня

Не можна байдикувати — прийдуть злидні.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не варто після обіду працювати — всі нагайні справи зробіть в першій половині дня.

Народні прикмети і традиції на 5 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць на небі яскравий — осінь буде теплою і сухою;

вранці веселка — піде дощ, вдень — до сильного вітру;

місяць світить наче зеленуватим світлом — дощитиме;

крапельки вологи з'явилися на листі клена — чекайте на затяжні дощі через два дні.

5 липня крапельки вологи з'явилися на листі клена — чекайте на затяжні дощі через два дні / Фото: pixabay.com

Цей день в давнину був пов'язаний з Місяцем, тому практично всі традиції стосувалися цього небесного тіла. Наприклад, ввечері виходили надвір і спостерігали за ним, щоб дізнатися, якою буде погода чи урожай.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 липня

Які завтра іменини: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Ганна, Варвара, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал. Органогенні мінерали, скелети колоній деяких морських організмів. В давнину вірили, що корал є символом щастя та безсмертя.

Цього дня народилися:

1991 рік — український спортсмен-кікбоксер, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Максим Кагал;

1992 рік — український військовик, солдат Збройних Сил України. Один із "кіборгів", Герой України Петро Полицяк;

1997 рік — український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний;

1997 рік — український військовик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Роман Бутусін.

Пам’ятні дати 5 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 липня:

1054 рік — в сузір'ї Тельця вибухає зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі;

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1687 рік — опублікували першу фундаментальну працю І.Ньютона "Прінсипа";

1809 рік — відбувається битва під Ваграмом;

1841 рік — Томас Кук відкриває перше у світі туристичне агентство;

1865 рік — у Лондоні засновують благодійницьку організацію "Армія Спасіння";

1919 рік — після 9-годинного бою війська УНР займають Жмеринку;

1939 рік — у Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показують людям купальник-бікіні;

1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню "That's All Right, Mama";

1965 рік — у м. Калуш (Івано-Франківська область) стає до ладу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік — у м. Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

1994 рік — 809 населених пунктів у семи областях України залишаються без електропостачання внаслідок урагану;

2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

Погода на 5 липня

Завтра, 5 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові хмарно до вечора, коли проясниться, вдень можливий дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +22 вночі. У Львові — +23 вдень та +13 вночі. У Харкові — +32 вдень та +22 вночі. В Одесі — +33 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 липня Всесвітній день бікіні / Фото: Unsplash

5 липня в Україні і світі святкують День механічного олівця. Свято присвячене визнанню важливої ролі цього часто важливого інструменту для письма в нашому повсякденному житті. Механічний олівець є улюбленим інструментом серед інженерів, архітекторів, художників та студентів завдяки своїй точності, зручності та здатності забезпечувати постійну ширину лінії. Він поєднує традиційний шарм олівців зі зручністю та надійністю сучасного дизайну.

Винахід механічного олівця датується 16 століттям, але лише в 19-20 століттях його конструкція була вдосконалена, а комерційне виробництво набуло широкого розповсюдження. Механічний олівець став не лише практичним інструментом, а й виразником особистого стилю, з різноманітними варіантами — від недорогих одноразових моделей до вишуканих розкішних версій.

Також 5 липня День трудоголіка. Це свято приурочене до людей, які повністю поглиблені у своїй роботі та готові пожертвувати багатьма ради своєї професії. Трудоголіки віддають перевагу кар’єрі над сім’єю, друзями та іншими життєвими радощами. Це свято має американське походження, а сьогодні воно відоме в багатьох країнах.

А ще 5 липня Всесвітній день бікіні. Ця літня подія – справжня знахідка для кожної жінки. Ви можете святкувати, відклавши всі справи, одягнувши привабливе бікіні і потягуючи охолоджувальні напої на гарячому пляжі. Всесвітній День бікіні святкується як річниця створення відкритого купальника. Такий дизайн 1946 року запропонував відомий французький модельєр Луїс Ріар.

У ті часи відкрита модель купальника вважалась занадто зухвалою та нескромною, тому вона поступово входила до широкого вжитку. А своєю популярністю бікіні зобов’язане популярним зіркам, зокрема Бріджит Бардо та Аві Гарднер, які почали носити відкриті купальники на громадських пляжах та у своїх фільмах.

Бікіні можна без сумніву назвати одним з найбільших винаходів усіх часів, навіть попри те, що його початок був не зовсім вибуховим. Чого не скажеш про його назву, яка пішла від атолу Бікіні, що в південній частині Тихого океану. Саме там випробовували водневу бомбу 1954 року.

5 липня в Україні День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів та День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів. Цього дня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування "ДНР" разом із російськими терористами були витіснені з Краматорська та Слов'янська силами українських військових. Над містами підняли прапор України, і ця подія стала символом визволення та перемоги для їхніх мешканців.