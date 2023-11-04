Яке завтра, 5 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 листопада, День працівників соціальної сфери в Україні. Віряни вшановують пам'ять мучеників Галактіона і Єпистими. До Нового року залишилося 56 днів.

5 листопада 2023 року — неділя. 620-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 листопада, церковне свято

5 листопада в церковному календарі – день пам’яті мучеників Галактіона і Єпистими. Галактіон жив у місті Емесі (Ліван сьогодні) в III столітті. Його батьки довго не могли народити дитину, тому молилися Богу, щоб той послав їм малюка. Спочатку вони були язичниками, але, вірячи в чудо, навернулися. У віці 24 років Галактіон заручився з Єпистимою, яка сповідувала ідолопоклонництво. Під впливом нареченого, вона теж прийняла християнство. Тоді молоді люди вирішили не одружуватися, а натомість присвятити своє життя Господу. Вступили до монастиря поряд із Синаєм, де обоє жили побожним життям.

Що не можна робити в цей день

Заборонено відкривати двері в будинок пізно ввечері, можна накликати нечисту силу.

Не можна пити алкогольні напої.

Краще не сваритися і не лаятися з близькими.

Народні прикмети і традиції на 5 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: падає сніг — чекайте на сніжну зиму;

місяць вкрила імла — негода буде тривати довго;

всі дерева вкрилися інеєм — незабаром прийде відлига;

іній на вербі — зима буде довше, ніж зазвичай;

вітер дме з півночі, але хмар на небі немає — чекайте на похолодання.

всі дерева вкрилися інеєм — незабаром прийде відлига / Фото: Pexels

Незаміжні дівчата цього дня молилися про хороших наречених. Згідно з повір'ями можна приманити щастя, якщо вранці біля будинку розкидати дрібні монетки, які були зроблені своїми руками. А ще рано вранці дівчина мала випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливе заміжнє життя.

Погода на 5 листопада

Завтра, 5 листопада, в Києві хмарно, можливий дощ. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +10 вночі. У Львові +13 вдень та +9 вночі. У Харкові +14 вдень та +9 вночі. В Одесі +19 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 5 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 листопада:

1605 рік — Порохова змова у Британії;

1913 рік — Велика Британія анексує Кіпр і разом з Французькою республікою оголошує війну Османській Імперії;

1916 рік — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголошують створення Королівства Польща;

1935 рік — випускають настільну гру "Монополія";

1953 рік — у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів);

1963 рік — відкривають станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Шулявська";

1964 рік — відкривають тролейбусний рух в Чернігові;

1965 рік — відкривають станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1968 рік — Василь Макух вчиняє на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік — відкривають станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Берестейська";

2015 рік — в Україні започатковують Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 листопада

Які завтра іменини: Гавриїл, Григорій, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 5 листопада є змійовик. Досить популярний ювелірно-виробний декоративний камінь з незвичайним зовнішнім виглядом. Здавна змійовик використовували для лікування різних хвороб, зокрема, головного болю.

В цей день народилися:

1824 рік — український поет, представник українського романтизму Яків Щоголів;

1934 рік — українська кінорежисерка Кіра Муратова;

1952 рік — український футболіст і тренер Олег Блохін.

Який завтра день в Україні і світі

5 листопада Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі / Фото: Pexels

5 листопада в Україні святкують День працівників соціальної сфери. Щороку свято припадає на першу неділю листопада. Ще в стародавньому світі були такі люди, які намагалися щосили допомагати іншим, спрямовувати їх на вірний шлях. Наприклад, філософ Арістотель вважав, що люди створюють сім'ї заради спілкування, а коли сім'ї починають спілкуватися між собою, то утворюються селища. Селища, спілкуючись, утворюють держави. І вже в ті часи почали з'являтися ті, хто мав своє бачення того, як створити сім'ю.

Також 5 листопада Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Це природне лихо може спричинити сотні тисяч людських жертв. Але люди можуть мінімізувати кількість постраждалих, адже цунамі з'являються через підводні землетруси високої магнітуди. Вчені-сейсмологи наполягають, що врятувати людські життя допоможе поширення інформації про землетруси. Сама подія була створена за ініціативи Генеральної асамблеї ООН.

А ще 5 листопада святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів. В усьому світі шанують роботу цих спеціалістів, адже вони допомагають вирішувати серйозні питання для людства. Офіційно свято затвердили ще 1999 року за ініціативи американки Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування Міжнародного дня менеджерів-волонтерів. До 2005 року свято святкували у грудні, пізніше 1 листопада, але згодом дату перенесли на 5 листопада.

5 листопада Всесвітній день клоуна. Професійне свято тих, хто веселить людей своїми виступами і мімікою. Цього дня ви можете привітати своїх друзів чи знайомих, які працюють в цій сфері.