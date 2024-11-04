Яке завтра, 5 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 листопада, Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. До Нового року залишилося 56 днів.

5 листопада 2024 року — вівторок. 986-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Святий мученик Галактіон був римським військовим, який жив у IV столітті. Він був звинувачений у віроученні і був змушений відмовитися від християнства. Проте він відмовився і був страчений за свою віру. Святий мученик Епістима був рабом і також жив у IV столітті. Він був змушений відмовитися від християнства, але, як і Галактіон, відмовився і був страчений за свою віру.

Що не можна робити 5 листопада

Не можна лаятися і сваритися, особливо з близькими.

Не слід вживати алкогольні напої.

Забороняється пізно ввечері відкривати двері в будинок.

Народні прикмети і традиції на 5 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі дме, однак хмар немає — йде похолодання;

на вербі іній — зима буде довгою і холодною;

іній на всіх деревах — чекайте на відлигу;

місяць в тумані — негода не триватиме довго;

сніжить до сніжної зими.

5 листопада сніжить до сніжної зими / Фото: Unsplash

Цього дня незаміжні дівчата молилися про хороших наречених. А щоб прилучити щастя в оселю, розкидали монети, зроблені своїми руками.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 листопада

Які завтра іменини: Гаврило, Григорій, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 5 листопада є змійовик. Щільна гірська порода. В давнину змійовик носили лише шамани і чаклуни. Однак, його також рекомендують носити всім, у кого є багато ворогів.

Цього дня народилися:

1941 рік — заслужений художник України, графік і живописець Дроботюк Борис;

1946 рік — майстер художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч Ганна Мигович;

1952 рік — український футболіст і тренер Олег Блохін.

Пам’ятні дати 5 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 листопада:

1605 рік — "Порохова змова" у Британії;

1625 рік — підписують Куруківську ординацію;

1913 рік — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголошує війну Османській Імперії;

1916 рік — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголошують створення Королівства Польща;

1935 рік — випускають настільну гру "Монополія";

1953 рік — у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію;

1963 рік — відкривають станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Шулявська";

1964 рік — відкриття тролейбусного руху в Чернігові;

1965 рік — відкривають станції київського метрополітену" Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1968 рік — Василь Макух вчиняє на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік — відкривають станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Берестейська";

2015 рік — в Україні започатковують Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Погода на 5 листопада

Завтра, 5 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +5 вдень та -1 вночі. У Львові +7 вдень та -2 вночі. У Харкові +2 вдень та -1 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі / Фото: Unsplash

5 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Цей день призначений для підвищення обізнаності про ризики цунамі та необхідні заходи безпеки. Ініціатива була започаткована 2005 року після того, як цунамі в Південно-Східній Азії 2004 року призвів до значних людських жертв і руйнівних наслідків. Цей день спрямований на підвищення обізнаності населення про цунамі, їхні наслідки та заходи безпеки, які можуть бути вжиті для зменшення ризиків. Він також сприяє підтримці міжнародного співробітництва у сфері попередження цунамі та надання допомоги постраждалим.

Також 5 листопада Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість волонтерської діяльності та відзначенню тих, хто працює на цій некомпенсованій платою роботі, щоб допомогти іншим. Цей день був заснований 1987 року Міжнародним центром волонтерської діяльності (ICVolunteers), який має свої штаб-квартири в Женеві та Берні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість волонтерської діяльності та відзначення тих, хто працює на цій некомпенсованій платою роботі, щоб допомогти іншим.

А ще 5 листопада Всесвітній день ромської мови. Цей день присвячений підтримці та збереженню ромської мови, культури та спільноти. Ромська мова, також відома як циганська, є однією з найбільш поширених мов циганських спільнот у світі. Цей день ставить перед собою цілі збільшення обізнаності про ромську мову та культуру, підтримка мовної різноманітності та зміцнення ідентичності ромських спільнот. Він також сприяє зміцненню міжкультурного діалогу та співпраці між різними спільнотами.