Яке завтра, 5 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 лютого 2024 року — понеділок. 712-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 лютого, церковне свято

5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася дівчина у заможній і благочестивій родині в Палермо. На той час імператором був Декій, який вирізнявся особливою жорстокістю щодо християн. Коли язичники дізналися, що дівчина сповідує християнтво, то відразу її схопили. На час суду її поселили у жінки, в якої було п'ять доньок. Вони намагалися спокусити Агафію прикрасами і сукнями, але вона відмовилася прийняти язичництво. Агафію довго мучили і катували, але Господь зцілював її рани. Померла вона як мучениця.

Що не можна робити 5 лютого

Заборонено лаятися, сваритися, лихословити.

Не можна перебувати у брудному будинку.

Краще не їсти масні продукти.

Народні прикмети і традиції на 5 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стоїть морозна погода до теплого літа без дощів;

тепло стоїть, значить зима скоро закінчиться і прийде весна;

морозний день — весна буде дуже теплою;

раптом вдарили морози — до спекотного літа;

немає снігу — влітку буде посуха.

5 лютого морозний день — весна буде дуже теплою / Фото: Pexels

Серед наших предків існувало повір'я, що свята Агафія захищає рогату худобу. Тому їй молилися за здоров'я тварин.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 лютого

Які завтра іменини: Макар, Агафія.

Талісманом людини, народженої 5 лютого є сардонікс. Здавна він вважався каменем удачі. А ще вірили, що за допомогою сардонікса можна побачити власне майбутнє.

В цей день народилися:

1887 рік — український зоолог Микола Шарлемань;

1985 рік — португальський футболіст, нападник збірної та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду;

1992 рік —бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького "ПСЖ" Неймар.

Пам’ятні дати 5 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 лютого:

1585 рік — у Львові заснували Успенське ставропігійське братство;

1597 рік — за наказом Тойотомі Хідейосі в Нагасакі розіп'яли 26 ранніх японських християн;

1818 рік — після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії стає Карл XIV Юган, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот;

1861 рік — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1913 рік — у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1917 рік — схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1919 рік — перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язує в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 рік — радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 рік — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 рік — у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1977 рік — заарештували лідерів Української Гельсінської групи Микола Руденка й Олекса Тихого;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 рік — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримує рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона.

Погода на 5 лютого

Завтра, 5 лютого, в Києві хмарно, вночі дрібний дощ, який посилиться вранці і в другій половині дня зміниться на дощ із снігом. У Львові похмуро, прояснення можливі лише вранці, вночі сильний дощ, який вранці зміниться на дощ зі снігом, а після обіду — дрібним дощем. У Харкові хмарна погода, вранці дрібний дощ із снігом, в другій половині дня сильний дощ, а ввечері сніг. В Одесі хмарно, проясниться лише ввечері, вдень очікується дощ.

Температура повітря в Києві +4 вдень та +1 вночі. У Львові +5 вдень та +2 вночі. У Харкові +3 вдень та 0 вночі. В Одесі +8 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли" / Фото: Pexels

5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Свято було створене за ініцітивою блогерки Сари Россо 2007 року. Вона запропонувала таку цікаву подію на своїй сторінці в соціальній мережі, а згодом її підхопив весь інтернет-простір. "Нутелла" — популярна горіхово-шоколадна паста, яка була створена в Італії у місті Альба кондитером П'єтром Ферреро 1946 року.

Також 5 лютого День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення. Ерудит — всебічно розвинена особистість, яка має знання в різних сферах науки. А в давнину ерудитами називали вчених, які поглиблювалися не лише у свою галузь, але й вивчали інші.