Яке завтра, 5 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 лютого 2025 року — середа. 1078-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Вона жила в Сицилії у III столітті і постраждала за свою віру під час гонінь на християн. За легендою, вона походила з багатої та знатної родини, але вирішила присвятити своє життя Богові. Агату піддали жорстоким тортурам через те, що вона відмовилася зректися християнської віри та вступити в шлюб із впливовим римським правителем. Після багатьох випробувань вона померла мученицькою смертю. Її стійкість і віра зробили її символом мужності та віри. На честь святої Агати в християнському світі зводять численні храми, і багато вірян звертаються до неї з молитвами про захист і допомогу. Її вважають покровителькою хворих, особливо тих, хто страждає від захворювань грудей.

Що не можна робити 5 лютого

Забороняється залишати після себе безлад.

Не можна з'ясовувати стосунки — вони точно погіршаться.

Не слід байдикувати, ледарювати.

Народні прикмети і традиції на 5 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: немає опадів, суха погода — до неврожайного літа;

морозно — чекайте на швидкий прихід весни;

сонячний і теплий день — буде чимало дощів навесні;

снігу немає — до посушливого літа.

5 лютого морозно — чекайте на швидкий прихід весни / Фото: Unsplash

Цього дня селяни обов'язково молилися, щоб худоба була цілий рік здоровою. Також рідні тих, кого кинули до в'язниці, моляться про порятунок їхньої душі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 лютого

Які завтра іменини: Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василиса.

Талісманом людини, народженої 5 лютого, є сардонікс. Камінь, який позбавляє лихоманки. Здавна його носили жінки від безпліддя. А ще сардонікс вважається талісманом мандрівників.

Цього дня народилися:

1887 рік — український авіатор, авіаконструктор Костянтин Калінін;

1887 рік — український зоолог Микола Шарлемань;

1950 рік — український археолог, доктор історичних наук Віталій Зубар.

Пам’ятні дати 5 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 лютого:

1585 рік — у Львові засновують Успенське ставропігійське братство;

1818 рік — після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії стає Карл XIV Юган, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот;

1861 рік — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1904 рік — війська США покидають Кубу після шести років окупації;

1917 рік — схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1919 рік — перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язує в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 рік — радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 рік — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 рік — у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1952 рік — Нью-Йорк стає першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1977 рік — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1998 рік — у Сімферополі вибухом смертельно ранять заступника очільника Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев;

1999 рік— Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона, проте боксер відсидів лише 3,5 місяця;

2009 рік — отримавши викуп 3 млн. 200 тис. доларів, сомалійські пірати відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців.

Погода на 5 лютого

Завтра, 5 лютого, в Києві ясна погода, опадів не передбачається. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, вдень можливий дрібний сніг, який до приходу вечора закінчиться. В Одесі вдень ясно, але вранці та ввечері похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — - 3 вдень та -5 вночі. У Львові — 0 вдень та -4 вночі. У Харкові — -2 вдень та -3 вночі. В Одесі — -2 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 лютого в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту / Фото: Unsplash

5 лютого в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту. Згідно з указом президента України №14/2025, в країні запроваджено нове професійне свято — День Державної спеціальної служби транспорту, яке щороку святкуватимуть 5 лютого. Це рішення покликане підкреслити значущість служби у забезпеченні роботи транспортної інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану.

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) — це військове формування, що від 2017 року перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Її основна місія — забезпечення безпеки на об’єктах транспортної інфраструктури. Фахівці ДССТ виконують широкий спектр завдань: займаються розмінуванням територій, зводять фортифікаційні споруди, відновлюють залізничні колії та мости, пошкоджені внаслідок бойових дій. Їхня робота відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності країни та налагодженні військової логістики.

Раніше працівники ДССТ не мали окремого професійного свята й святкували День залізничника 4 листопада. Однак, оскільки сфера їхньої діяльності значно ширша за залізничний транспорт, було ухвалене рішення про запровадження спеціального дня, присвяченого їхній важливій роботі.

Також 5 лютого Всесвітній день читання вголос. Припадає на першу середу лютого. Цей день присвячений популяризації читання, розвитку грамотності та заохоченню людей будь-якого віку читати книжки вголос. Ідея свята в тому, що читання — це не лише корисна навичка, а й спосіб об’єднання людей та передачі історій і знань. Його започаткувала 2010 року організація LitWorld, яка займається підтримкою грамотності у всьому світі. Мета — зробити книги та читання доступними для кожного, незалежно від соціального статусу чи місця проживання.