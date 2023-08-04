Яке завтра, 5 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 серпня, Міжнародний день блюзу та Міжнародний день світлофора. Віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері. До Нового року залишилося 148 днів.

5 серпня 2023 року — субота. 528-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 серпня, церковне свято

5 серпня в церковному календарі – день Почаївської ікони Божої Матері. Ця святиня вважається найбільш шанованою серед вірян слов'янського світу. Походження ікони невідоме. Однак за переказами її створили в Болгарії або Візантії, тому що написана вона саме у візантійському стилі. Вже 400 років чудотворна святиня перебуває в місті Почаїв (Тернопільська область) в Почаївській лаврі. В монастирських книгах можна знайти чимало див, які створила ця ікона. Наприклад, саме до неї завжди зверталися, коли хотіли позбутися невиліковних хвороб.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися і сумувати — раніше люди вірили, що тоді цілий місяць інші будуть поводитися з тобою так само.

Заборонено скупитися, особливо, якщо це стосується знань — якщо хтось попросив поради, обов'язково її потрібно дати.

Не дозволяється ледарювати і довго спати — не встигнете зробити, що запланували.

Народні прикмети і традиції на 5 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі багато зірок — чекайте на дощ через кілька днів;

ввечері по землі стелиться туман — буде спека;

яскраво мерехтять зорі в світанковий час — через кілька днів дощитиме;

павук плете павутину в бік півночі — чекайте на похолодання, півдня — ще буде спека;

гучно кричить сич — буде похолодання.

5 серпня гучно кричить сич — буде похолодання / Фото: Pexels

В цей період серед наших предків жнива перебували в самому розпалі, адже потрібно було закінчити їх до початку осінніх дощів. Але навіть за таких умов опівдні намагалися не працювати, тому що вірили — над полем літають духи, які заважають зібрати урожай. Жінки та дівчата збирали калину, зберігали ягоди на зиму. Ця рослина вважалася ефективними ліками проти багатьох хвороб. Дівчата навіть намагалися вмитися калиновим соком, щоб їхня краса не в'янула.

Погода на 5 серпня

Завтра, 5 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмуро, вночі дощитиме, але період від ранку до вечора мине без опадів. У Харкові в другій половині дня на небі з'являться хмари, які розсіються до вечора, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +33 вдень та +24 вночі. У Львові — +29 вдень та +19 вночі. У Харкові — +33 вдень та +23 вночі. В Одесі — +29 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 5 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 серпня:

1420 рік — чеські таборити висувають свою програму ("12 празьких статей"), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва;

1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголошує острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія;

1772 рік — відбувається перший розділ Речі Посполитої;

1789 рік — у Королівстві Франція скасовують кріпацтво;

1884 рік — закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку;

1858 рік — відкривається перший трансатлантичний телеграф, тоді Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом;

1886 рік — у США виходить перша газета українською мовою "Америка";

1914 рік — у Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік — у Туреччині забороняють багатоженство;

1963 рік — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписують договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою;

1965 рік — починається війна між Індією і Пакистаном;

1967 рік — випускають перший альбом гурту "Pink Floyd";

1991 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;

2022 рік — засновують Відзнаку Президента України "За оборону України".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 серпня

Які завтра іменини: Трохим, Андрій, Федір.

Талісманом людини, народженої 5 серпня, є гранат. Камінь із глибоким бордовим кольором, якому здавна приписували чимало магічних і лікувальних властивостей. Здавна вважалося, що гранати породжують у свого власника сильні пристрасні бажання.

Цього дня народилися:

1893 рік — видатна українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна;

1930 рік — американський астронавт, перша людина на Місяці Ніл Армстронг;

1968 рік — український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон України, Англії Олег Лужний.

Який завтра день в Україні і світі

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / Фото: Pexels

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Традиційно свято припадає на перші вихідні серпня. День був створений ще 1976 року за ініціативи жителів міста Твінсбург (штат Огайо, США), зокрема Рея Дерсінга та Арі Хілера. А надихнули на створення такого свята однояйцеві близнюки Мойсей та Аарон Уілкокси, які 1819 року купили 1,6 км2 землі, пожертвували її на будівництво школи, але з однією умовою, що назва міста Міллсвіл буде змінена на Твінсбург (місто близнюків).

Також 5 серпня Міжнародний день світлофора. Подія, яка була створена на честь встановлення 1914 року в місті Клівленд (США) світлофора з автоматичним перемиканням кольорів. Автором саме цієї конструкції є Джейсон Гог, а сам світлофор сконструював 1868 року англійський винахідник Джеймс Найт.

А ще 5 серпня святкують Міжнародний день блюзу. Щороку припадає на першу суботу серпня. День присвячений яскравому та багатому жанру блюзової музики, який можна назвати святом ритму і душі. Його започаткували 2013 року з метою вшанувати блюз як жанр, що глибоко вплинув на розвиток музики загалом. Виник він на півдні США приблизно в 1860-х роках серед афроамериканців на основі традицій африканської музики.

5 серпня Міжнародний день алопеції. Припадає на першу суботу серпня. З латинської мови слово алопеція можна перекласти як облисіння. Це патологічне випадіння волосся, яке стає причиною його повного чи часткового зникнення на всій голові чи певних її ділянках. Захворіти на алопецію можуть як діти, так і дорослі. Засновником проєкту є Мері Маршал, яка також хвора на алопецію, була адвокаткою, а зараз працює музиканткою, викладачкою народних танців. Вперше день було проведено 2010 року.

Також 5 серпня святкують Всесвітній день устриць. День є національним в США, саме там його і створили. Нині устриці можна назвати делікатесом, але в XVI-XVII століттях молюски вважалися їжею бідняків у Франції та Великій Британії. Хоча в Італії цю страву часом вживали і багатії. В цій країні продукт набув особливої слави через репутацію і любовні подвиги Казанови, який, за його розповідями, з'їдав на сніданок саме устриці.

А ще 5 серпня День свіжого дихання. Неприємний запах з рота є соціальною проблемою, про яку не підозрює більшість людей. Мало хто здогадується, що 50% бактерій, які живуть в роті людини, деякі спиртні напої, їжа викликають неприємний запах. Тому дуже важливо чистити зуби вранці і ввечері, що допомагає боротися з цією неприємністю.

5 серпня День спідньої білизни. Свято народилося в США за ініціативи компанії Freshpair, яка і продає спідню білизну. 2013 року вона організувала в Нью-Йорку марафон з метою побити світовий рекорд Гіннеса, що регламентує найбільшу кількість людей, які разом зібралися в одному місці в спідній білизні. Того року на Таймс-сквер перебувало понад 800 осіб, але цього не вистачило для встановлення нового рекорду.