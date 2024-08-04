Яке завтра, 5 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 серпня, Міжнародний день світлофора. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія. До Нового року залишилося 148 днів.

5 серпня 2024 року — понеділок. 894-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євсигнія. Він народився в Антіохії 252 року. Служив у римській армії протягом 60 років за часів імператорів Діоклетіана, Максиміана, Константина Великого та його синів. Євсигній був свідком явища зоряного хреста на небі, яке побачив імператор Константин, що віщувало перемогу правителю.

Після завершення військової служби Євсигній повернувся до Антіохії, де присвятив своє життя молитвам і відвідуванню храмів. Під час правління імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво, Євсигній був звинувачений у християнстві. Він безстрашно викрив Юліана у відступництві від Христа і розповів про дивовижне явище хреста, свідком якого був у молодості. Юліан не пожалів старість святого і наказав відтяти йому голову. Євсигній помер мученицькою смертю у віці 110 років.

Що не можна робити 5 серпня

Не слід відмовляти іншим у допомозі.

Не можна розмовляти, поки працюєте в полі чи на городі.

Забороняється бажати іншим зла.

Народні прикмети і традиції на 5 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде грудень;

голосно квакають жаби — до покращення погоди;

в річці піниться вода — чекайте на дощ через день;

над лісом низько висять хмари — йдіть по гриби.

5 серпня голосно квакають жаби — до покращення погоди / Фото: Unsplash

Цього дня обов'язково працювали в полі і на городі, а також прибирали в будинку. Господині готували страви з цибулею. А за давньою традицією в оселі вішали зв'язку цибулі для зміцнення здоров'я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 серпня

Які завтра іменини: Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.

Талісманом людини, народженої 5 серпня є гранат. Камінь червоного чи помаранчевого кольору. Здавна гранат вважали символом пристрасті та влади.

Цього дня народилися:

1903 рік — український співак-бас Борис Гмиря;

1933 рік — видатний український художник-графік, каліграф і педагог Василь Чебаник;

1968 рік — український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу Олег Лужний.

Пам’ятні дати 5 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 серпня:

1420 рік — чеські таборити висувають свою програму, що вимагала знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва;

1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголошує острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія;

1772 рік — відбувається перший розділ Речі Посполитої;

1789 рік — у Королівстві Франція скасовують кріпацтво;

1884 рік — закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку;

1858 рік — відкривається перший трансатлантичний телеграф;

1886 рік — у США виходить перша газета українською мовою "Америка";

1914 рік — у Клівленді установлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік — у Туреччині забороняють багатоженство;

1965 рік — починається війна між Індією і Пакистаном;

1991 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;

2022 рік — засновують Відзнаку Президента України "За оборону України".

Погода на 5 серпня

Завтра, 5 серпня, в Києві хмарно, опадів не передбачається. У Львові похмуро, дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +19 вночі. У Львові +24 вдень та +17 вночі. У Харкові +28 вдень та +21 вночі. В Одесі +28 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора / Фото: Unsplash

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.

Також 5 серпня Всесвітній день устриць. Це свято присвячене вшануванню устриць, які є популярним делікатесом у багатьох країнах світу. Вперше цей день почали святкувати в США як Національний день устриць, а згодом він набув міжнародного статусу.

А ще 5 серпня День свіжого дихання. Воно присвячене важливості гігієни порожнини рота та підтримці свіжого дихання. Неприємний запах з рота, або галітоз, є поширеною проблемою, яка може впливати на соціальні взаємодії та впевненість у собі.

5 серпня святкують День спідньої білизни. День був започаткований у США компанією Freshpair 2013 року. Вони організували марафон у Нью-Йорку з метою побити світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей, які зібралися разом у спідній білизні.