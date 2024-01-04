Яке завтра, 5 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 січня, Міжнародний розвантажувальний день. Віряни святкують Хрещенський Святвечір. До Нового року залишився 361 день.

5 січня 2024 року — п’ятниця. 681-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 січня, церковне свято

5 січня в церковному календарі – Хрещенський Святвечір. Свято, що передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа — хрещенні в річці Йордан. Традиційно цього дня встановлено піст. На святковому столі особливе місце займає кутя. У храмах проводиться літургія, після чого священники освячують воду. На столі також обов'язково стоїть непарна кількість страв.

Що не можна робити 5 січня

Не можна розважатися, влаштовувати гучні гуляння.

Не варто плакати на Хрещенський Святвечір, тому що весь рік проведете у сльозах.

Заборонено прати, бо це осквернить воду, яка ці дні вважається священною.

Народні прикмети і традиції на 5 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжить увечері — буде великий урожай зернових;

сильний південний вітер — до дощового літа;

на небі мерехтять яскраві зірки — будуть добре плодитися ягнята;

вночі на небі не видно зірок — восени буде мало грибів;

почути голосний гавкіт собак — до вдалого полювання протягом всього року;

вранці сніг — до великого урожаю гречки;

багато снігу на деревах — добре вродять плодові дерева.

5 січня почути голосний гавкіт собак — до вдалого полювання протягом всього року / Фото: Pexels

Здавна наші предки вірили, що сніг, зібраний у Хрещенський Святвечір, здатний зцілювати хвороби. Дівчата, щоб зробити шкіру молодою і красивою, вмивалися ним вранці. А ще намагалися увечері скупатися в лазні, щоб бути увесь рік здоровими. На дверях господар будинку малював хрест, щоб вберегти оселю від нечистої сили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 січня

Які завтра іменини: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Семен, Сергій, Тетяна, Поліна.

Талісманом людини, народженої 5 січня, є перли. Дивовижний камінь, який притягує погляд. Підходить жінкам будь-якого віку і зовнішності. В давнину вірили, що перли подовжують життя свого власника.

В цей день народилися:

1880 рік — український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю Василь Верховинець;

2001 рік — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик;

2003 рік — професійний український кіберспортсмен Валерій Ваховський.

Пам’ятні дати 5 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 січня:

1585 рік — засновують львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність;

1586 рік — патріарх Антіохійський Йоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства;

1769 рік — Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;

1870 рік — починається страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні;

1875 рік — у Парижі відкривають будівлю театру "Опера Гарньє";

1895 рік — відкривають рентгенівські промені;

1911 рік — князівство Монако стає конституційною монархією;

1918 рік — УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;

1919 рік — у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, перетворену рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;

1933 рік — у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;

1935 рік — заарештували Бориса Антоненко-Давидовича;

1953 рік — прем'єра п'єси Семюела Бекета "Чекаючи на Ґодо", найвизначнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 рік — прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який кладе початок "Празькій весні";

1972 рік — початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 рік — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2006 рік — "Intel" представляє перший процесор лінійки "Core";

2011 рік — кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;

2019 рік — Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Погода на 5 січня

Завтра, 5 січня, в Києві хмарно до вечора, вночі можливий дрібний сніг, який вранці стихне. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, вранці дрібний дощ, але до полудня він закінчиться. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та -2 вночі. У Львові — +6 вдень та -1 вночі. У Харкові — +4 вдень та +1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день / Фото: Pexels

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Це свято з'явилося зовсім нещодавно і особливо популярне воно серед прибічників здорового харчування. Дату обрали невипадково, адже на Різдво та Новий рік люди часто відвідують щедрі застілля, вживають спиртні напої. Через це можуть траплятися різноманітні проблеми зі здоров'ям. Щоб після таких гулянь не хворіти, рекомендується взяти на замітку це свято. Необов'язково повністю відмовляти собі у їжі, але розвантажитися і харчуватися лише здоровими продуктами варто.