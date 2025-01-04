Яке завтра, 5 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 січня, Міжнародний розвантажувальний день. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Теопемпта і Теони. До Нового року залишилося 360 днів.

5 січня 2025 року — неділя. 1047-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 січня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони. Вони були християнськими святими, які постраждали за віру на початку IV століття. За легендою, Теопемпт був єпископом у Нікомедії (сучасна Туреччина) під час правління імператора Діоклетіана, відомого своїм переслідуванням християн. Теопемпт відмовився зректися своєї віри, за що був підданий жорстоким катуванням і нарешті страчений. Теона, натомість, був язичницьким магом, якого викликали, щоб протистояти християнським чудесам, вчиненим Теопемптом. Проте, в процесі своїх спроб, Теона звернувся до християнства, побачивши силу віри Теопемпта. Він також був підданий катуванням і страчений.

Що не можна робити 5 січня

Не можна плакати, інакше весь рік проведете у сльозах.

Заборонено влаштовувати гічні гуляння, розважатися.

Не слід прати, в ці дні вода вважається священною.

Народні прикмети і традиції на 5 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не видно зірок вночі — восени буде мало грибів;

сніжить вранці — гречка матиме великий урожай;

голосно гавкають собаки — протягом всього року будуть вдалі полювання;

сильний вітер з півдня — літо буде дощовим.

5 січня сніжить вранці — гречка матиме великий урожай / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, якщо у Хрещенський Святвечір зібрати сніг, то він має цілющі властивості, зокрема, здатний робити шкіру красивішою, молодшою. Щоб увесь рік бути здоровим, потрібно ввечері скупатися в лазні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 січня

Які завтра іменини: Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 5 січня є перли. Якщо на власника здійснюється негативний вплив, вони темніють. Перли вважаються вибагливим каменем, тому що вони будуть захищати лише тих, хто чистий душею.

Цього дня народилися:

1986 рік — українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ — 2009 в команді, і 2009 року — індивідуально Яна Шемякіна;

2001 рік — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик;

2003 рік — професійний український кіберспортсмен Валерій Ваховський.

Пам’ятні дати 5 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 січня:

1585 рік — засновують львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII століття провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність;

1586 рік — патріарх Антіохійський Йоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства (дата приблизна);

1769 рік — Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;

1870 рік — починається страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні;

1875 рік — у Парижі відкривають будівлю театру "Опера Гарньє";

1895 рік — відкривають рентгенівські промені;

1918 рік — УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;

1919 рік — у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, яку перетворюють рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;

1933 рік — у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;

1972 рік — в США починаються роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 рік — заарештовують лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2006 рік — "Intel" представляє перший процесор лінійки "Core";

2011 рік — кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;

2019 рік — Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Погода на 5 січня

Завтра, 5 січня, в Києві похмуро до вечора, коли небо проясниться, без опадів. У Львові ясно вранці, потім небо затягнуть хмари, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро вранці, вдень ясно, але ввечері знову з'являться хмари, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -4 вночі. У Львові -1 вдень та -5 вночі. У Харкові -1 вдень та -4 вночі. В Одесі +2 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 січня Хрещенський Святвечір або Надвечір'я Богоявлення / Фото: Unsplash

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Це неофіційна ініціатива, яка закликає людей з усього світу звернути увагу на своє здоров’я, харчування та психоемоційний стан, використовуючи день для очищення організму, відпочинку та зменшення фізичного і розумового навантаження. Люди використовують цей день, щоб дати шлунково-кишковому тракту відпочинок.

Також 5 січня Хрещенський Святвечір або Надвечір'я Богоявлення. Святкується напередодні свята Богоявлення Господнього або Хрещення Господнього (Водохреще). Це одне з великих християнських свят, яке символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоаном Хрестителем. У цей день завершується різдвяно-новорічний цикл свят. Цього дня дотримуються строгого посту, тому їжа пісна. Традиційно на вечерю готують 12 пісних страв, як і на Різдвяний Святвечір. Обов’язковою стравою є голодна кутя — це кутя без додавання вершкового масла, вершків або молока. Перед вечерею родина молиться, дякує за минулий рік і просить Божого благословення на майбутній.

У храмах здійснюють освячення води, яку називають Великою Агіасмою. Вважається, що освячена вода має особливі цілющі властивості, її зберігають вдома цілий рік. У багатьох регіонах України люди купаються в ополонці, символізуючи духовне і тілесне очищення. Цей обряд називають Йорданське купання. Увечері родина спільно накриває святковий стіл і готується до завтрашньої урочистої літургії. Надвечір’я Богоявлення нагадує вірянам про важливість духовного очищення, смирення та підготовки до зустрічі з Господом.