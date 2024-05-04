Яке завтра, 5 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 травня, Міжнародний день пермакультури. Віряни східного обряду святкують одне з найбільших свят — Великдень. До Нового року залишилося 240 днів.

5 травня 2024 року — неділя. 802-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 травня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньо-християнською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася в сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення носила ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.

Її життя було сповнене чудес і випробувань. Зокрема, коли її батько, розгніваний на відмову дочки поклонятися поганським богам, наказав кинути її під копита диких коней, вони не заподіяли їй шкоди. Ірина померла мирно у місті Ефесі.

Що не можна робити 5 травня

Чоловіка забороняється садити овочі.

Стару траву не можна залишати на полі.

Не рекомендується стригтися.

Народні прикмети і традиції на 5 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи припинили щебетати до грози;

негода — буде великий урожай хліба;

йде дощ з невеликими перервами — до погіршення погоди;

кішка їсть траву — чекайте на дощ.

5 травня кішка їсть траву — чекайте на дощ / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято садити капусту, але дозволялося робити це лише жінкам. Вірили, якщо за цю справу візьметься чоловік, тоді урожаю не буде.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 травня

Які завтра іменини: Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 5 травня є малахіт. Позитивний камінь, який, за переказами, оберігає людину від хвороб. Здавна вірили, що малахіт допомагає лікувати органи дихання.

Цього дня народилися:

1907 рік — українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Ірина Вільде;

1938 рік — український композитор Юрій Іщенко;

1988 рік — український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011 Денис Берінчик.

Пам’ятні дати 5 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 травня:

1581 рік — в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір — "Хронологію" Андрія Римші;

1789 рік — відкривають Генеральні Штати у Версалі;

1821 рік — на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;

1836 рік — у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;

1865 рік — у штаті Огайо стається перше в США пограбування поїзда;

1891 рік — у Нью-Йорку відкривають концертний зал "Карнегі-хол";

1912 рік — у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;

1920 рік — проголошено автокефалію Української православної церкви;

1945 рік — антинімецьке повстання в Празі;

1949 рік — починає діяти Рада Європи;

1956 рік — у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;

1988 рік — перша телетрансляція з вершини Еверест;

1999 рік — Північна Македонія закриває свої кордони для албанських біженців з Косово;

1999 рік — вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;

2014 рік — створюють добровольчий полк "Азов".

Погода на 5 травня

Завтра, 5 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вдень дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +11 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 травня Міжнародний день сімейної рівності / Фото: Unsplash

5 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день пермакультури. Подія припадає на першу неділю травня кожного року і є глобальною. Вона присвяченою популяризації та практиці пермакультури.

Також 5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.

А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.

Також 5 травня Міжнародний день світанкового хору. Це чудова подія, яка припадає на першу неділю травня. Цього дня люди по всьому світу прокидаються рано, щоб насолодитися неймовірною симфонією співу птахів на світанку.

А ще 5 травня День поширення інформації про апное уві сні. Цей день має на меті підвищити обізнаність про апное уві сні, яке є поширеним розладом сну, що вражає мільйони людей по всьому світі. Апное сну характеризується перериванням дихання під час сну, що може призвести до порушення режиму сну та різних проблем зі здоров’ям.

5 травня святкуємо Всесвітній день португальської мови. Цей день був заснований Спільнотою португаломовних країн для сприяння використанню португальської мови, а також для відзначення різноманітних культур і традицій португаломовного світу.

Також 5 травня Міжнародний день акушерки. Це свято було започатковане 1991 року і відтоді відзначається в понад 50 країнах світу. Ідея проведення цього дня виникла ще 1987 року на конференції Міжнародної конфедерації акушерок в Нідерландах.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про ключову роль акушерок у забезпеченні безпеки та підтримки жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Він також підкреслює важливість акушерської допомоги для зниження материнської та немовлячої смертності та для підтримки здоров’я матерів і дітей.

А ще 5 травня Всесвітній день легеневої гіпертензії. Присвячений підвищенню обізнаності про легеневу гіпертензію, рідкісне захворювання легенів, яке може швидко прогресувати і потребує дорогого лікування. Цей день також вшановує пам’ять про дитину, яка померла від цього захворювання більше 30 років тому через вживання токсичної.

5 травня святкують Всесвітній день гігієни рук. Цей день підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і має на меті нагадати людям про необхідність ретельного миття рук, яке є простим, але ефективним способом захисту від багатьох хвороб.

Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Цей день покликаний привернути увагу до актуальних проблем, пов’язаних із захистом та повноцінною реалізацією прав осіб з інвалідністю. Був створений 1992 року.

А ще 5 травня Міжнародний день принцес. Це свято надихає на мрії та відзначення краси і гідності кожної особи.

5 травня Всесвітній день веселощів. Ідея святкування належить доктору Мадану Катарії, засновнику незвичайної "йоги сміху" у Мумбаї, Індія. Його прихильники вірять, що навмисний добровільний сміх може мати значний позитивний психологічний та фізіологічний ефект.