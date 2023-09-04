Яке завтра, 5 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 вересня, Міжнародний день благодійності. Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети. До Нового року залишилося 117 днів.

5 вересня 2023 року — вівторок. 559-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 вересня, церковне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті священика Захарія та його дружини Єлисавети. За переказами праведна Єлисавета була сестрою Анни, яка народила Діву Марію. Жила вона разом зі своїм чоловіком у Хевроні, але не мала дітей навіть в похилому віці. Якось явився Захарію ангел Гавриїл, який повідомив, що у подружжя з'явиться син Іоанн. Священник цій звістці не повірив, за що Господь відібрав у нього дар мовлення. Говорити він зміг лише в той день, коли народився його син. Під час періоду, коли Ірод вбивав немовлят, Захарій та Єлисавета ховали Іоанна в пустелі. Захарія схопили і намагалися дізнатися, де перебувають його дружина та син. Але він нічого не сказав, за що був убитий. Згідно з одним із переказів через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Іоанна вигодував ангел.

Що не можна робити цього дня

Заборонено пускати незнайомців до будинку.

Не можна пригощати когось продуктами.

Краще не ходити цього дня в брудному одязі.

Народні прикмети і традиції на 5 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло, осінь прийде рано, а зима буде суворою;

в горобини жовте листя — отже, зима буде ранньою і холодною;

на горобині багато ягід — до дощової осені;

домашня худоба ховається в сарай — чекайте на погіршення погоди;

на цибулі багато лушпиння — буде м'яка і малосніжна зима.

5 вересня на горобині багато ягід — до дощової осені / Фото: pixabay.com

Наші предки вірили, що 5 вересня нещасливий день. А ось будь-які пророкування та ворожіння в цю дату обов'язково збувалися. В народі виганяли лихоманку за допомогою березових віників, адже вірили, що нечиста сила злякається і не прийде взимку. Також існувала думка, що людина, яка народилася цього дня, володіє надзвичайними здібностями. Тому такі люди часто були пастухами, щоб захистити овець від злих духів. Бездітні віряни молилися Захарію та Єлисаветі про народження дитини.

Погода на 5 вересня

Завтра, 5 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові безхмарна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі безхмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +16 вночі. У Львові — +24 вдень та +12 вночі. У Харкові — +26 вдень та +18 вночі. В Одесі — +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік — британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 рік — Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;

1800 рік — Королівство Великої Британії захоплює Мальту;

1918 рік — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стає першою собакою кінозіркою;

1929 рік — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 рік — США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;

1957 рік — виходить у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 рік — група The Animals посідає перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun».

1991 рік — відбувається перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — "Кіношок";

1998 рік — пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолює чарт;

2014 рік — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратчають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 вересня

Які завтра іменини: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Камінь, який відрізняється особливим ефектом, що імітує котяче око. Мінерал відносять до категорії дорогоцінних. Здавна вірили, що котяче око допомагає захистити власника від магічного впливу.

Цього дня народилися:

1870 рік — український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР Володимир Сікевич;

1958 рік — український літератор, актор, режисер Олександр Денисенко;

1976 рік — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу;

1987 рік — український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець.

Який завтра день в Україні і світі

5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності / Фото: pixabay.com

5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності. Дата була заснована ООН для того, щоб спонукати якомога більше людей займатися благодійністю. Свято створили на честь матері Терези, яка є однією з найвідоміших постатей, що пов'язані з благодійністю. Справжнє ім'я її Агнес Гондже Боянджіу, вона народилася 26 серпня 1910 року у місті Скоп'є (сучасна Македонія). Її батьки були католиками і мати славилася таким милосердям, що завжди запрошувала до свого дому бідняків, щоб їх нагодувати.

Також 5 вересня День психоаналітика. Свято найбільш відоме на території США. Але навіть у нашій країні можна привітати тих людей, хто допомагає розібратися у собі, своїх проблемах і вирішити їх для кращого життя.

А ще 5 вересня День Амазонки. Свято популярне в Бразилії, де протікає ця велична річка. Взагалі вшановують не лише її, але й всі навколишні території, які називаються Амазонія.