Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яке завтра, 5 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 5 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 5 вересня? / Фото: Unsplash

Завтра, 5 вересня, Всесвітній день туристичних журналів. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. До Нового року залишилося 117 днів.

5 вересня 2024 року — четвер. 925-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.

Одного разу під час служіння в храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я "Іоан", і негайно до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

Що не можна робити 5 вересня

  • Забороняється лаятися і лихословити.
  • Не слід давати порожні обіцянки — вони цього дня прирівнюються до брехні.
  • Не можна носити рваний чи брудний одяг.

Народні прикмети і традиції на 5 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: не чути і не видно жаб — перед негодою;
  • пливуть низько хмари — до дощу;
  • багато ягід на горобині — осінь буде дощовою;
  • хмари червоні на світанку — чекайте на негоду;
  • листя на горобині пожовкло — до ранньої зими.
5 вересня не чути і не видно жаб — перед негодою / © Unsplash
5 вересня не чути і не видно жаб — перед негодою / Фото: Unsplash

В народі цей день називали Захарій та Єлизавета. В давнину наші предки вважали, що цього дня пишеться доля людини, водночас враховуються всі її вчинки — як гарні, так і погані.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 вересня

Які завтра іменини: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. Виробний камінь коштує небагато, але має гарний вигляд. Здавна котяче око допомагає приваблювати оточуючих до свого власника.

Цього дня народилися:

  • 1964 рік — український режисер документальних та художніх фільмів Сергій Лозниця;
  • 1976 рік — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу;
  • 1987 рік — український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець.

Пам’ятні дати 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

  • 1015 рік — у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;
  • 1755 рік — британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);
  • 1793 рік — Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;
  • 1800 рік — Королівство Великої Британії захоплює Мальту;
  • 1918 рік — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка;
  • 1929 рік — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;
  • 1939 рік — США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;
  • 1957 рік — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників;
  • 1964 рік — група The Animals посідає перше місце в американському гітпараді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun";
  • 2014 рік — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти;
  • 2019 рік — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Погода на 5 вересня

Завтра, 5 вересня, в Києві хмарно, ввечері небо порадує сонечком, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно в першій половині дня, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +20 вночі. У Львові +26 вдень та +16 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі 

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів / © Unsplash
5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів / Фото: Unsplash

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів. Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день був заснований 2018 року під час Конгресу туристичних журналістів у Ігуасу, Аргентина, за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Мета свята – визнання та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Також 5 вересня Міжнародний день жінок корінних народів. Це свято було засноване 1983 року під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки в Тіхуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартоліни Сіси, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу. Цей день є даниною поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи хранительками знань та традицій, а також захисницями соціальної справедливості.

А ще 5 вересня Всесвітній день множинної мієломи. Це свято має на меті підвищити обізнаність про множинну мієлому, рідкісний вид раку, який вражає плазматичні клітини кісткового мозку. Множинна мієлома становить приблизно 1% всіх онкологічних захворювань у світі. Симптоми включають стійкі болі в кістках, проблеми з функцією нирок та повторювані бактеріальні інфекції. На жаль, діагностика часто відбувається на пізніх стадіях, що ускладнює лікування.

5 вересня святкують Міжнародний день благодійності. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь Матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року. Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Наступна публікація