Яке завтра, 5 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 вересня 2024 року — четвер. 925-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.

Одного разу під час служіння в храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я "Іоан", і негайно до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

Що не можна робити 5 вересня

Забороняється лаятися і лихословити.

Не слід давати порожні обіцянки — вони цього дня прирівнюються до брехні.

Не можна носити рваний чи брудний одяг.

Народні прикмети і традиції на 5 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не чути і не видно жаб — перед негодою;

пливуть низько хмари — до дощу;

багато ягід на горобині — осінь буде дощовою;

хмари червоні на світанку — чекайте на негоду;

листя на горобині пожовкло — до ранньої зими.

5 вересня не чути і не видно жаб — перед негодою / Фото: Unsplash

В народі цей день називали Захарій та Єлизавета. В давнину наші предки вважали, що цього дня пишеться доля людини, водночас враховуються всі її вчинки — як гарні, так і погані.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 вересня

Які завтра іменини: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. Виробний камінь коштує небагато, але має гарний вигляд. Здавна котяче око допомагає приваблювати оточуючих до свого власника.

Цього дня народилися:

1964 рік — український режисер документальних та художніх фільмів Сергій Лозниця;

1976 рік — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу;

1987 рік — український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець.

Пам’ятні дати 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік — британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 рік — Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;

1800 рік — Королівство Великої Британії захоплює Мальту;

1918 рік — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка;

1929 рік — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 рік — США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;

1957 рік — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 рік — група The Animals посідає перше місце в американському гітпараді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun";

2014 рік — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти;

2019 рік — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Погода на 5 вересня

Завтра, 5 вересня, в Києві хмарно, ввечері небо порадує сонечком, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно в першій половині дня, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +20 вночі. У Львові +26 вдень та +16 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів / Фото: Unsplash

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів. Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день був заснований 2018 року під час Конгресу туристичних журналістів у Ігуасу, Аргентина, за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Мета свята – визнання та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Також 5 вересня Міжнародний день жінок корінних народів. Це свято було засноване 1983 року під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки в Тіхуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартоліни Сіси, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу. Цей день є даниною поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи хранительками знань та традицій, а також захисницями соціальної справедливості.

А ще 5 вересня Всесвітній день множинної мієломи. Це свято має на меті підвищити обізнаність про множинну мієлому, рідкісний вид раку, який вражає плазматичні клітини кісткового мозку. Множинна мієлома становить приблизно 1% всіх онкологічних захворювань у світі. Симптоми включають стійкі болі в кістках, проблеми з функцією нирок та повторювані бактеріальні інфекції. На жаль, діагностика часто відбувається на пізніх стадіях, що ускладнює лікування.

5 вересня святкують Міжнародний день благодійності. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь Матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року. Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій.