Яке завтра, 5 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 жовтня, Всесвітній день вчителя. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини. До Нового року залишилося 87 днів.

5 жовтня 2023 року — четвер. 589-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 жовтня, церковне свято

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Дівчина залишилася сиротою у ранньому віці і виховувалася добрим та благочестивим християнином Клавдієм. Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.

Що не можна робити цього дня

Не варто вдягати нові речі.

Заборонено переїжджати і залишати незакінченими справи.

Краще не влаштовувати весілля і не грати новосілля.

Народні прикмети і традиції на 5 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: безвітряна погода вказує на похолодання;

ще немає снігу — зима буде ще нескоро;

на березі і дубі листя ще не опало — чекайте на холодну зиму;

чайки літають зграєю і кричать — до сильного дощу;

хмари йдуть проти вітру — піде сніг.

5 жовтня на березі і дубі листя ще не опало — чекайте на холодну зиму / Фото: Pexels

До цього дня намагалися вже закінчити всі городні та польові роботи. Приходив час для домашніх справ. Жінки, наприклад, в цей період ткали полотна, примовляючи: "Харитина ткала та пряла - весь будинок одягала".

Погода на 5 жовтня

Завтра, 5 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі вранці хмари, але в другій половині дня вже ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +11 вночі. У Львові — +16 вдень та +9 вночі. У Харкові — +21 вдень та +11 вночі. В Одесі — +24 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 5 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня:

1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;

1594 рік — починається повстання під проводом Северина Наливайка;

1762 рік — у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка "Орфей і Еврідіка";

1910 рік — в Королівстві Португалія встановлюють демократичну республіку;

1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";

1939 рік — кінець польсько-німецької війни;

1941 рік — у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу входять і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;

1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл "Love Me Do";

2009 рік — виходить на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня

Які завтра іменини: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

Талісманом людини, народженої 5 жовтня, є нефрит. Мінерал, який володіє лікувальним потенціалом. Здавна вірили, що нефрит здатний подарувати своєму власнику молодість, довголіття.

Цього дня народилися:

1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Болбочан Петро Федорович;

1942 рік — український художник Іван Литвин;

1984 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Станіслав Партала.

Який завтра день в Україні і світі

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя / Фото: Pexels

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Проводиться щороку від 1994 року. В Україні ж день вчителя святкують традиційно в першу неділю жовтня. Організований Всесвітній день вчителя за ініціативи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для того, щоб нагадати про важливу роль освітян у вихованні підростаючого покоління.

Також 5 жовтня Міжнародний день Джеймса Бонда. Саме цього дня 1962 року у Лондоні відбулася прем'єра першої кінострічки про агента 007 Джеймса Бонда, яка відразу ж припала до серця глядачам. Тому було створено окреме свято на честь 50-ї річниці "Бондіани". Святкування зазвичай включає в себе ретроспективний показ фільмів, а також організацію благодійних інтернет-аукціонів речей-спогадів про Джеймса Бонда.

А ще 5 жовтня Міжнародний день проти проституції. Це інформаційна подія, яка була започаткована 2002 року. Вона слугує платформою для протидії сексуальної праці, допомагає підвищити поінформованість про проблему.