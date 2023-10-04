Яке завтра, 5 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 жовтня, Всесвітній день вчителя. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини. До Нового року залишилося 87 днів.
5 жовтня 2023 року — четвер. 589-й день війни в Україні.
Яке завтра, 5 жовтня, церковне свято
5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Дівчина залишилася сиротою у ранньому віці і виховувалася добрим та благочестивим християнином Клавдієм. Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.
Що не можна робити цього дня
- Не варто вдягати нові речі.
- Заборонено переїжджати і залишати незакінченими справи.
- Краще не влаштовувати весілля і не грати новосілля.
Народні прикмети і традиції на 5 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: безвітряна погода вказує на похолодання;
- ще немає снігу — зима буде ще нескоро;
- на березі і дубі листя ще не опало — чекайте на холодну зиму;
- чайки літають зграєю і кричать — до сильного дощу;
- хмари йдуть проти вітру — піде сніг.
До цього дня намагалися вже закінчити всі городні та польові роботи. Приходив час для домашніх справ. Жінки, наприклад, в цей період ткали полотна, примовляючи: "Харитина ткала та пряла - весь будинок одягала".
Погода на 5 жовтня
Завтра, 5 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі вранці хмари, але в другій половині дня вже ясна погода, без опадів.
Температура повітря в Києві — +19 вдень та +11 вночі. У Львові — +16 вдень та +9 вночі. У Харкові — +21 вдень та +11 вночі. В Одесі — +24 вдень та +15 вночі.
Пам’ятні дати 5 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня:
- 1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;
- 1594 рік — починається повстання під проводом Северина Наливайка;
- 1762 рік — у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка "Орфей і Еврідіка";
- 1910 рік — в Королівстві Португалія встановлюють демократичну республіку;
- 1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";
- 1939 рік — кінець польсько-німецької війни;
- 1941 рік — у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу входять і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;
- 1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл "Love Me Do";
- 2009 рік — виходить на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня
Які завтра іменини: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.
Талісманом людини, народженої 5 жовтня, є нефрит. Мінерал, який володіє лікувальним потенціалом. Здавна вірили, що нефрит здатний подарувати своєму власнику молодість, довголіття.
Цього дня народилися:
- 1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Болбочан Петро Федорович;
- 1942 рік — український художник Іван Литвин;
- 1984 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Станіслав Партала.
Який завтра день в Україні і світі
5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Проводиться щороку від 1994 року. В Україні ж день вчителя святкують традиційно в першу неділю жовтня. Організований Всесвітній день вчителя за ініціативи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для того, щоб нагадати про важливу роль освітян у вихованні підростаючого покоління.
Також 5 жовтня Міжнародний день Джеймса Бонда. Саме цього дня 1962 року у Лондоні відбулася прем'єра першої кінострічки про агента 007 Джеймса Бонда, яка відразу ж припала до серця глядачам. Тому було створено окреме свято на честь 50-ї річниці "Бондіани". Святкування зазвичай включає в себе ретроспективний показ фільмів, а також організацію благодійних інтернет-аукціонів речей-спогадів про Джеймса Бонда.
А ще 5 жовтня Міжнародний день проти проституції. Це інформаційна подія, яка була започаткована 2002 року. Вона слугує платформою для протидії сексуальної праці, допомагає підвищити поінформованість про проблему.