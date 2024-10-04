Яке завтра, 5 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 жовтня 2024 року — субота. 955-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Вона стала символом віри, мужності та незламності перед переслідуваннями. У дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована благочестивим християнином Клавдієм. Завдяки своїй вірі та доброті, вона навернула багатьох людей до християнства. Під час гонінь імператора Діоклетіана Харитина зазнала жорстоких катувань, але не відмовилася від своєї віри. Вона померла мученицькою смертю 304 року. Її приклад надихає багатьох на мужність і відданість своїм переконанням.

Що не можна робити 5 жовтня

Забороняється лихословити, сваритися.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

Не слід лінуватися і жалітися на долю.

Народні прикмети і традиції на 5 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще листя з берези не опало, чекайте на пізній сніг;

в повітрі літає павутина — тепло протримається ще довго;

черемха і клен скинули листя — скоро прийде справжня зима;

мало шишок на сосні — буде тепла зима.

5 жовтня черемха і клен скинули листя — скоро прийде справжня зима / Фото: pixabay.com

В давнину жінки цього дня починали прясти полотна, в'язали і шили. Також молилися святим за здоров'я близьких, просили про сімейний добробут.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня

Які завтра іменини: Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

Талісманом людини, народженої 5 жовтня є нефрит. Камінь, що має потужну енергетичну дію Здавна вірили, що нефрит здатний захистити свого власника від будь-якого негативного впливу.

Цього дня народилися:

1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР, очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту Болбочан Петро Федорович;

1887 рік — український мовознавець Олекса Синявський;

1909 рік— український поет, прозаїк Богдан-Ігор Антонич.

Пам’ятні дати 5 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня:

1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;

1594 рік — починається повстання під проводом Северина Наливайка;

1762 рік — у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка;

1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";

1939 рік — закінчується польсько-німецька війна;

1941 рік — у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським;

2009 рік — виходить на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Погода на 5 жовтня

Завтра, 5 жовтня, в Києві хмарно, вночі сильний дощ, який стихне до ранку, вдень він знову піде, але з меншою силою, яку набере ввечері. У Львові хмарно, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку, знову піде післі обіду і до вечора стане сильнішим. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +16 вночі. У Львові +13 вдень та +11 вночі. У Харкові +25 вдень та +15 вночі. В Одесі +23 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя / Фото: Фото з відкритих джерел

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Це свято було засноване 1994 року ЮНЕСКО для вшанування вчителів у всьому світі та підвищення їхнього статусу. Дата обрана на честь підписання Рекомендації ЮНЕСКО/МОП про становище вчителів 1966 року. Цей день є нагодою для висловлення вдячності вчителям за їхню важливу роботу та внесок у розвиток суспільства. У багатьох країнах проводяться різноманітні заходи, включаючи святкові концерти, нагородження вчителів та інші урочистості.

Також 5 жовтня Всесвітній день стомованих хворих. Припадає на першу суботу жовтня. Свято було започатковане 1993 року за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Метою цього дня є підвищення обізнаності суспільства про проблеми, з якими стикаються стомовані пацієнти, а також надання їм психологічної підтримки. Стома – це отвір, який виводять на стінку живота для відведення калових мас, і часто є результатом серйозних захворювань, таких як онкологічні хвороби, коліт або хвороба Крона.

А ще 5 жовтня Міжнародний день листоноші. Припадає на першу суботу жовтня. Це свято було започатковане 1969 року на XVI Конгресі Союзу листонош, що зібрався в Токіо. Метою цього дня є вшанування праці листонош, які відіграють важливу роль у нашому житті, забезпечуючи доставку кореспонденції та друкованих видань.

5 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходьби. Припадає на перший вихідний день жовтня. Це свято було започатковане 1991 року Міжнародною асоціацією спорту для всіх (ТАФІСА) в Німеччині. Метою цього дня є популяризація пішої ходи як доступного та корисного виду фізичної активності, який сприяє покращенню здоров’я та загального самопочуття. У багатьох країнах проводяться різноманітні заходи, такі як масові прогулянки, марафони та інші активності, щоб залучити людей до здорового способу життя.

Також 5 жовтня Всесвітній день виготовлення листівок. Щороку припадає на першу суботу жовтня. Це свято було започатковане 2006 року за ініціативи видання Paper Craft. Спочатку воно було задумане для підписників журналу, але швидко набуло популярності і стало міжнародним. Метою цього дня є популяризація виготовлення листівок власноруч, що додає особливого значення та тепла до будь-якого привітання. У цей день люди збираються разом, щоб створювати листівки, обмінюватися ідеями та дарувати свої вироби друзям і рідним.

А ще 5 жовтня Міжнародний день економних розваг. Припадає на першу суботу жовтня. Свято було започатковане 1999 року Шелом Горовіцем, автором книги "Скупий гедоніст: як жити як королівська родина з кишеньковою книжкою селянина". Метою цього дня є популяризація розваг без великих витрат, заохочення людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях. Це може бути прогулянка на природі, пікнік у парку, запуск повітряного змія, читання книги або настільні ігри з родиною та друзями.

5 жовтня святкують Міжнародний день Джеймса Бонда. Це свято було започатковане 2012 року на честь 50-річчя виходу першого фільму про Джеймса Бонда, "Доктор Ноу", прем’єра якого відбулася в Лондоні 5 жовтня 1962 року. Цей день присвячений святкуванню культового персонажа британської розвідки, створеного письменником Яном Флемінгом. За цей час було знято 26 фільмів про Джеймса Бонда, і роль агента 007 виконували шість різних акторів.

Також 5 жовтня Міжнародний день фетру. Припадає на першу суботу жовтня. Це свято було започатковане 2009 року спільнотою FeltUnited, яку створили Еліс Вермеулен і Синтія Рейнольдс. Метою цього дня є об’єднання майстрів з усього світу, щоб продемонструвати свої роботи та поділитися пристрастю до повсті. цього дня проводяться різноманітні заходи, майстер-класи та виставки, що демонструють багатогранність і красу повсті.

А ще 5 жовтня Міжнародний день проти проституції. Це свято було засноване 2002 року за ініціативи американської феміністської групи Escape. Метою цього дня є підвищення обізнаності про проблеми проституції, торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як запалювання свічок, мітинги та пікети, щоб привернути увагу до цих проблем і підтримати жертв сексуальної експлуатації. Це також нагода для обговорення соціальних, економічних та моральних аспектів проституції.

5 жовтня святкують День цифрового скрапбукінгу. Припадає на першу суботу жовтня. Свято було започатковане 2007 року Сьюзан Вайт та Енджі Педерсен з метою підвищення обізнаності про цифровий скрапбукінг. Цей день присвячений творчому оформленню та збереженню спогадів у цифровому форматі. Люди святкують, створюючи цифрові макети, впорядковуючи фотографії, скануючи та реставруючи сімейні фото. Це чудова нагода для всіх, хто любить творчість і хоче зберегти свої спогади у сучасному форматі.

Також 5 жовтня Всесвітній день боротьби з менінгітом. Це свято було започатковане 2009 року спільнотою людей, які пережили цю хворобу, серед яких був Боб Вернер, співзасновник Фонду боротьби з менінгітом імені Беккі Вернер. Метою цього дня є підвищення обізнаності про менінгіт, важку інфекцію, яка вражає мільйони людей у всьому світі. Менінгіт може швидко прогресувати і призвести до серйозних ускладнень або навіть смерті, особливо серед дітей до п’яти років. Важливу роль у профілактиці відіграє своєчасна діагностика та вакцинація. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на інформування громадськості про симптоми менінгіту та важливість вакцинації. Це також нагода для підтримки наукових досліджень та допомоги тим, хто постраждав від цієї хвороби.