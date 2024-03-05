Яке завтра, 6 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 березня, Європейський день праведників. Віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени. До Нового року залишилося 300 днів.

6 березня 2024 року — середа. 742-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 березня, церковне свято

6 березня в церковному календарі – день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени. Костянтин був сином августа Констанція I Хлора та святої рівноапостольної цариці Олени. Тоді Римська імперія була розділена на Східну та Західну, тому на її чолі стояли відразу два самостійних імператора.

Імператор Констанцій I Хлор керував Західною частиною Римської імперії, посівши престол 305 року. Він був язичником, але до християн ставився терпимо. 306 року на смертному одрі він наказав зробити його наступником сина Костянтина. Коли той став імператором, то почав протистояння з імператором Максиміаном Геркулієм, що тривало аж до 310 року.

Та 312 року він знову був втягнений у війну. Якось на полі бою чоловік побачив хреста з написом: "Цим перемагай". Після цього він зробив такі хрести на всіх своїх знаменах, а на площі в Римі поставив статую з хрестом, де було написано: "Цим рятувальним прапором я врятував місто від ярма тирана".

Олена, мати імператора, була християнкою. У віці 80 років вона вирушила до Єрусалиму, де шукала Хрест Господній. Вказівку на це жінка отримала уві сні. Вона знайшла Хреста та розділила його на дві частини. Залишила одну в Єрусалимі, а другу забрала із собою.

Що не можна робити 6 березня

Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.

Не варто даремно витрачати воду.

Заборонено ходити до лісу.

Народні прикмети і традиції на 6 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути стукіт дятла — до затяжних холодів;

морозний день вказує на швидкий прихід вести на сухе літо;

ластівки вже прилетіли — чекайте на потепління;

високо і швидко пливуть хмари — до хорошої погоди;

вже з'явилися проліски — можна починати посівні роботи.

6 березня вже з'явилися проліски — можна починати посівні роботи / Фото: pixabay.com

В народі цей день часто називали Костянтиновим або День кіл навколо колодязя. Цього дня наші пращури особливо шанобливо ставилися до води, освячували в колодязях її і йшли до лазні. Виглядали повернення з вирію лелеки, адже цю пташку вважали символом сімейного добробуту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 березня

Які завтра іменини: Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.

Талісманом людини, народженої 6 березня, є аметист. Назву цьому каменю дали древні греки, вона означає "тверезий". Тому персні з аметистом часто вдягали на бенкети, щоб не сп'яніти і не розповісти зайвого.

Цього дня народилися:

1931 рік — український композитор, автор класичної та популярної музики, славу йому принесла мелодія до вірша "Два кольори" Олександр Білаш;

1947 рік — український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України, ректор Львівського університету Іван Вакарчук;

1984 рік — актриса, журналістка, телеведуча, громадська діячка Соколова Яніна Михайлівна.

Пам’ятні дати 6 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 березня:

12 рік до н. е. — імператор Октавіан Август приймає титул Pontifex Maximus, найважливішу релігійну посаду Риму;

632 рік — заключна проповідь пророка Магомета на горі Арафат;

1665 рік — починають видавати найстаріший науковий журнал світу — Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 рік — Театр ла Феніче (Венеція) вперше ставить "Травіату" Джузеппе Верді;

1857 рік — Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановлює, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей;

1899 рік — німецька компанія Bayer отримує патент на торговельну марку "аспірин";

1902 рік — засновують футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 рік — вперше в пресі згадують слово "джаз";

1918 рік — Українська Центральна Рада проголошує адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі;

1933 рік — новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупиняє усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії;

1939 рік — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 рік — боксер Кассіус Клей приймає іслам і став Мухаммедом Алі;

1970 рік — в Англії виходить сингл "The Beatles" "Let It Be";

1991 рік — засновують Національний олімпійський комітет України;

1992 рік — починається розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Державний гімн України";

2002 рік — Енія отримує нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

Погода на 6 березня

Завтра, 6 березня, в Києві небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Львові хмарно, нічний дощ буде продовжуватися і вранці, вдень без опадів, а ввечері розпочнеться дрібний сніг. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +3 вночі. У Львові — +4 вдень та +1 вночі. У Харкові — +7 вдень та +2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 березня святкують День боротьби з поганим обслуговуванням / Фото: pixabay.com

6 березня в країнах Європи святкують Європейський день праведників. Щорічна подія, яка була створення для вшанування тих, хто продемонстрував мужність і відданість у захисті прав людини, сприяв сводобі і справедливості. Подія була заснована за ініціативи Європейського парламенту 2012 року для вшанування героїзму людей, які, ризикуючи життям, рятували інших в найтемніші часи людства, включаючи Голокост.

Також 6 березня День дослідження значення вашого імені. Варто зазначити, що наші імена — це не просто ярлики, а й важлива частина ідентичності. Вони несуть в собі глибоке культурне, особисте і родинне значення. Щороку в першу середу березня святкують таке незвичне свято, яке допомагає заглибитися в значення імені. Цей день є ширшою версією Тижня дослідження значення імені, який був створений американцем Джеррі Хіллом 1997 року.

А ще 6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедемою. Щорічна світова подія, яка створена для підвищення обізнаності про лімфедему. Це хронічний стан, за якого лімфатична система пошкоджена чи заблокована, що призводить до появи набряків в усьому тілі. Лімфатична система відіграє дуже важливу роль в підтриманні імунної системи нашого організму, адже вона відводить рідини і продукти життєдіяльності з тканин. Однак, коли ця система починає неправильно працювати, це може призвести до ряду неприємних і серйозних симптомів, включаючи біль, труднощі під час руху, дискомфорт.

6 березня святкують День боротьби з поганим обслуговуванням. Ця подія є важливим нагадуванням для кожного бізнесу, адже сьогодні погане обслуговування може повністю зруйнувати справу вашого життя. Хоча це і неофіційне свято, але воно дуже важливе. Історія обслуговування клієнтів дуже давня і бере свій початок ще за часів винайдення телефону. Тоді була створена концепція прямої лінії зв'язку для скарг і запитів. Та лише з промисловою революцією і появою середнього класу обслуговування сформувалося в тому вигляді, який ми бачимо зараз.

Також 6 березня День без домашніх завдань. Це своєрідний перепочинок для учнів, вчителів та батьків. Концепція була створена Томасом і Рут Рой, які запропонували зробити таку важливу для всіх перерву, щоб зменшити стрес та сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу.

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