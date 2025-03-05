Яке завтра, 6 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 березня 2025 року — четвер. 1107-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 березня в церковному календарі – день пам’яті святих 42 мучеників Аморійських. Вони були візантійськими воєначальниками, які потрапили в полон під час облоги міста Аморія 838 року. Місто було захоплене мусульманськими військами під керівництвом халіфа Аль-Мутасима після зради одного з візантійських воєначальників. Полонених воєначальників утримували в дуже важких умовах протягом майже семи років у місті Самаррі. Халіф Аль-Васик намагався змусити їх перейти в іслам, але вони залишилися вірними своїй християнській вірі. Зрештою, халіф наказав стратити їх за відмову зректися віри. Всі 42 мученики були обезголовлені, а їхні тіла кинули в річку Євфрат.

Що не можна робити 6 березня

Не слід пліткувати, втручатися у чужі справи.

Не витрачайте даремно воду.

Забороняється йти до лісу.

Народні прикмети і традиції на 6 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари пливуть високо і швидко — чекайте на хорошу погоду;

мороз цього дня вказує, що весна прийде швидко, а літо буде сухим;

проліски вже квітнуть у лісі — починайте посівні роботи;

дятел стукає по дереву — до затяжного холоду.

6 березня дятел стукає по дереву — до затяжного холоду / Фото: Unsplash

З особливою шаною наші предки ставилися цього дня до води. Її обов'язково освячували в колодязях, а потім йшли до лазні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 березня

Які завтра іменини: Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена.

Талісманом людини, народженої 6 березня, є аметист. Камінь, який створює в житті гармонію, підсилює інтуїцію. В давнину аметист вважали символом рівноваги. Він допомагає під час медитації.

Цього дня народилися:

1946 рік — український актор та режисер Володимир Талашко;

1947 рік — український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України, ректор Львівського університету Іван Вакарчук;

1984 рік — українська акторка, журналістка, телеведуча, громадська діячка Яніна Соколова.

Пам’ятні дати 6 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 березня:

12 рік до н. е. — імператор Октавіан Август приймає титул Pontifex Maximus, найважливішу релігійну посаду Риму;

632 рік — заключна проповідь пророка Магомета на горі Арафат;

1665 рік — починає видаватися найстаріший науковий журнал світу — Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 рік — Театр ла Феніче (Венеція) вперше ставить "Травіату" Джузеппе Верді;

1857 рік — Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановлює, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей;

1899 рік — німецька компанія Bayer отримує патент на торговельну марку "аспірин";

1902 рік — засновують футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 рік — вперше в пресі згадують слово "джаз";

1918 рік — Українська Центральна Рада проголошує адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі;

1933 рік — новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупиняє усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії;

1939 рік — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 рік — боксер Кассіус Клей приймає іслам і стає Мухаммедом Алі;

1991 рік — засновують Національний олімпійський комітет України;

1992 рік — починається розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2002 рік — Енія отримує нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі;

2003 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Державний гімн України";

2022 рік — із метою відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України надано відзнаку Місто-герой України таким населеним пунктам: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів.

Погода на 6 березня

Завтра, 6 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясний ранок, але вдень і ввечері похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +6 вночі. У Львові — +15 вдень та +2 вночі. У Харкові — +10 вдень та +5 вночі. В Одесі — +14 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книги / Фото: Unsplash

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книжки. Припадає на перший четвер березня, зазвичай святкують у Великій Британії та Ірландії. Це ініціатива ЮНЕСКО, але у Великій Британії та Ірландії її святкують окремо від Всесвітнього дня книги та авторського права (23 квітня), щоб не збігатися з Великоднем і зробити день більш зручним для школярів. Це свято популяризує читання серед дітей і підлітків, мотивуючи їх відкривати світ через книжки.

Також 6 березня День без домашніх завдань. Це неофіційне свято. Його ідея полягає в тому, щоб дати учням перепочинок від навчального навантаження та дозволити їм відпочити або зайнятися улюбленими справами. Деякі школи справді звільняють учнів від домашніх завдань цього дня, але загалом це неофіційне свято, і його проведення залежить від конкретного закладу освіти.

А ще 6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедемою. Його мета – підвищення обізнаності про лімфедему та ліпедему, підтримка пацієнтів і сприяння дослідженням у цій сфері. Лімфедема – це хронічне захворювання лімфатичної системи, за якого в тканинах накопичується рідина, викликаючи набряки, найчастіше на руках і ногах.