Яке завтра, 6 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 червня, День журналіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Висаріона чудотворця. До Нового року залишилося 208 днів.
6 червня 2024 року — четвер. 834-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
6 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця. Він народився і виховався в Єгипті. Від юності полюбив Бога, і світло благодаті Божої засяяло в його серці. Відвідав святі місця в Єрусалимі, де бачив преподобного Герасима, який провадив пустельне постницьке життя. Також спілкувався з іншими багатьма отцями, які в чеснотах просяяли.
Преподобний Віссаріон прийняв обітницю німотності, їв лише один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття протягом 40 днів. Одного разу, стоячи на відкритому місці посеред пустелі, преподобний Вісаріон пробув 14 днів і ночей без руху, в молитві, без їжі, не кажучи нічого.
Що не можна робити 6 червня
- Не можна ображатися і ображати.
- Забороняється викидати залишки їжі зі столу.
- Не варто забувати про бур'яни, інакше урожаю не буде.
Народні прикмети і традиції на 6 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вітер дме зі сходу — літо буде дощовим;
- вітер північний — чекайте на велику кількість опадів влітку;
- ввечері багато жуків літає — буде гарна погода;
- ясна погода — до великого урожаю;
- почути як кричать перепілки — піде дощ.
Цього дня прийнято багато працювати на городі і в полі, особливо займатися прополюванням бур'янів. А щоб здоров'я було міцним, обов'язково полийте городину та квіти.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 червня
Які завтра іменини: Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.
Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Використовувався для виготовлення різноманітних виробів вже в кам'яному віці. Здавна вірили, що гагат чинить заспокійливу дію.
Цього дня народилися:
- 1956 рік — український хокейний воротар Юрій Шундров;
- 1965 рік — український економіст і політик Богдан Данилишин;
- 1974 рік — народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі Семен Семенченко.
Пам’ятні дати 6 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 червня:
- 1654 рік — шведська королева Христина I зрікається свого престолу на користь двоюрідного брата Карла Густава та приймає католицизм;
- 1683 рік — в Англії в Оксфорді відкривається перший у світі публічний музей;
- 1762 рік — під час Семирічної війни британські війська розпочинають облогу Гавани;
- 1882 рік — ньюйорківець Генрі Сіла отримує патент на електричну праску;
- 1889 рік — Велика пожежа в Сіетлі знищує весь центр Сіетла;
- 1933 рік — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкривається перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля;
- 1981 рік — зареєстровано перших хворих на СНІД;
- 1990 рік — Всеукраїнський православний собор у Києві проголошує патріархат УАПЦ і обрирає митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;
- 2023 рік — окупаційні російські війська підривають греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.
Погода на 6 червня
Завтра, 6 червня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень дрібний дощ. У Харкові похмурий ранок зміниться ясним днем та вечором, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +27 вдень та +18 вночі. У Львові — +25 вдень та +14 вночі. У Харкові — +29 вдень та +18 вночі. В Одесі — +27 вдень та +21 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
6 червня в Україні святкують День журналіста. Свято було засновано 1994 року указом першого президента України Леоніда Кравчука. Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики.
Також 6 червня Всесвітній день зеленого даху. Він сприяє екологічному розвитку, заохочуючи окремих людей та організації по всьому світу інвестувати у створення більш інклюзивних та екологічно безпечних міст з використанням технології зелених дахів.
А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів. Цей день є виявом вдячності донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим.
6 червня День гордості атеїста. Щорічна подія, що присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами. Цей день служить нагадуванням про те, що атеїзм є дійсним світоглядом, і люди, які вважають себе атеїстами, мають право висловлювати свої переконання, не боючись дискримінації чи переслідувань.
Також 6 червня Всесвітній день консультанта з управління. Припадає щорічно на перший четвер червня. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях та рівнях управління по усьому світу. Консультанти з управління — це професіонали, які надають експертні поради та підтримку підприємствам, організаціям і урядам, щоб допомогти їм покращити свою діяльність, подолати труднощі та досягти своїх цілей.