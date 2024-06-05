Яке завтра, 6 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 червня, День журналіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Висаріона чудотворця. До Нового року залишилося 208 днів.

6 червня 2024 року — четвер. 834-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця. Він народився і виховався в Єгипті. Від юності полюбив Бога, і світло благодаті Божої засяяло в його серці. Відвідав святі місця в Єрусалимі, де бачив преподобного Герасима, який провадив пустельне постницьке життя. Також спілкувався з іншими багатьма отцями, які в чеснотах просяяли.

Преподобний Віссаріон прийняв обітницю німотності, їв лише один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття протягом 40 днів. Одного разу, стоячи на відкритому місці посеред пустелі, преподобний Вісаріон пробув 14 днів і ночей без руху, в молитві, без їжі, не кажучи нічого.

Що не можна робити 6 червня

Не можна ображатися і ображати.

Забороняється викидати залишки їжі зі столу.

Не варто забувати про бур'яни, інакше урожаю не буде.

Народні прикмети і традиції на 6 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер дме зі сходу — літо буде дощовим;

вітер північний — чекайте на велику кількість опадів влітку;

ввечері багато жуків літає — буде гарна погода;

ясна погода — до великого урожаю;

почути як кричать перепілки — піде дощ.

6 червня почути як кричать перепілки — піде дощ / Фото: pixabay.com

Цього дня прийнято багато працювати на городі і в полі, особливо займатися прополюванням бур'янів. А щоб здоров'я було міцним, обов'язково полийте городину та квіти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 червня

Які завтра іменини: Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.

Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Використовувався для виготовлення різноманітних виробів вже в кам'яному віці. Здавна вірили, що гагат чинить заспокійливу дію.

Цього дня народилися:

1956 рік — український хокейний воротар Юрій Шундров;

1965 рік — український економіст і політик Богдан Данилишин;

1974 рік — народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі Семен Семенченко.

Пам’ятні дати 6 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 червня:

1654 рік — шведська королева Христина I зрікається свого престолу на користь двоюрідного брата Карла Густава та приймає католицизм;

1683 рік — в Англії в Оксфорді відкривається перший у світі публічний музей;

1762 рік — під час Семирічної війни британські війська розпочинають облогу Гавани;

1882 рік — ньюйорківець Генрі Сіла отримує патент на електричну праску;

1889 рік — Велика пожежа в Сіетлі знищує весь центр Сіетла;

1933 рік — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкривається перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля;

1981 рік — зареєстровано перших хворих на СНІД;

1990 рік — Всеукраїнський православний собор у Києві проголошує патріархат УАПЦ і обрирає митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;

2023 рік — окупаційні російські війська підривають греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.

Погода на 6 червня

Завтра, 6 червня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень дрібний дощ. У Харкові похмурий ранок зміниться ясним днем та вечором, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +18 вночі. У Львові — +25 вдень та +14 вночі. У Харкові — +29 вдень та +18 вночі. В Одесі — +27 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 червня в Україні святкують День журналіста / Фото: pixabay.com

6 червня в Україні святкують День журналіста. Свято було засновано 1994 року указом першого президента України Леоніда Кравчука. Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики.

Також 6 червня Всесвітній день зеленого даху. Він сприяє екологічному розвитку, заохочуючи окремих людей та організації по всьому світу інвестувати у створення більш інклюзивних та екологічно безпечних міст з використанням технології зелених дахів.

А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів. Цей день є виявом вдячності донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим.

6 червня День гордості атеїста. Щорічна подія, що присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами. Цей день служить нагадуванням про те, що атеїзм є дійсним світоглядом, і люди, які вважають себе атеїстами, мають право висловлювати свої переконання, не боючись дискримінації чи переслідувань.

Також 6 червня Всесвітній день консультанта з управління. Припадає щорічно на перший четвер червня. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях та рівнях управління по усьому світу. Консультанти з управління — це професіонали, які надають експертні поради та підтримку підприємствам, організаціям і урядам, щоб допомогти їм покращити свою діяльність, подолати труднощі та досягти своїх цілей.