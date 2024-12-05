Яке завтра, 6 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 грудня 2024 року — п’ятниця. 1017-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Він народився в III столітті в Патарі, місті на території сучасної Туреччини. Він відомий своєю благочинністю, любов'ю до дітей і поміччю тим, хто в потребі. Серед див, приписуваних йому, є врятування моряків, допомога бідним та захист невинних. Миколай був єпископом міста Мири (сучасний Демре) у Лікії, де він провів більшу частину свого життя. Його милосердя та щедрість стали відомими далеко за межами його єпархії. Одного разу він таємно кинув сумку з золотом у вікно бідної родини, щоб врятувати їх від рабства. Після своєї смерті Миколай був канонізований і став одним з найулюбленіших святих у християнському світі.

Що не можна робити 6 грудня

Не слід шити, займатися ремонтом або прати.

Не можна сваритися з близькими людьми.

Забороняється давати і брати в борг.

Народні прикмети і традиції на 6 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер змітає сніг з дороги — шляхи ще стояти не будуть (до відлиги);

на деревах іній — чекайте на багатий урожай наступного року;

скільки випало снігу на Миколая, стільки трави буде у травні;

мороз і сонце — буде поганий урожай наступного року.

Скільки випало снігу на Миколая, стільки трави буде у травні / Фото: Unsplash

Святий Миколай здавна вважався найулюбленішим персонажем серед дітей. Вночі він приносить слухняним діткам подарунки під подушку, а неслухняним кладе різочку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 грудня

Які завтра іменини: Максим, Микола.

Талісманом людини, народженої 6 грудня, є геліотроп. Здавна він вважався каменем захисту від негативної енергії. Також геліотроп приносить своєму власнику силу і впевненість.

Цього дня народилися:

1913 рік — український лікар, творець вітчизняної школи кардіохірургії, академік, письменник Микола Амосов;

1948 рік — український ракетобудівник, голова Державного космічного агентства України (2010—2014), Герой України Юрій Алексєєв;

1996 рік — учасник російсько-української війни, Герой України Георгій Тарасенко.

Пам’ятні дати 6 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 грудня:

1060 рік — Бела I стає королем Угорщини;

1240 рік — Київ захоплює та руйнує військо монгольського хана Батия;

1492 рік — перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;

1637 рік — відбувається Кумейківський бій між козацьким і урядовим річпосполитським військами, яким завершується придушення повстання Павлюка;

1768 рік — у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;

1869 рік — у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;

1877 рік — виходить перший номер газети "Вашингтон пост";

1877 рік — винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки "Мері мала маленьке телятко";

1917 рік — парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;

1917 рік — в порту Галіфакса вибухає французьке судно "Монблан", навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;

1919 рік — під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;

1921 рік — підписують англо-ірландський договір, по якому рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;

1991 рік — набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 рік — утворюють Збройні сили України;

1991 рік — незалежність України визнають Естонія і Куба;

2003 рік — засновують Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Сурми";

2008 рік — у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 рік — адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Погода на 6 грудня

Завтра, 6 грудня, в Києві хмарно, вдень дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. У Львові похмуро, ввечері можливий сильний дощ зі снігом. У Харкові хмарно, вночі і вранці сніжитиме, вдень сніг послабшає і закінчиться до вечора. В Одесі похмуро, в другій половині дня дощитиме.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -2 вночі. У Львові — +2 вдень та -1 вночі. У Харкові — 0 вдень та -1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України / Фото: Associated Press

6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України. Це свято присвячене всім військовим, які служать у Збройних силах України, та тим, хто поклав своє життя за незалежність і суверенітет країни. Історія свята починається від 1991 року, коли Україна здобула незалежність. Спочатку 6 грудня 1991 року було засновано свято в честь створення Збройних сил України, які стали основою для оборони новоствореної незалежної держави. Дата обрана невипадково — саме цього дня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Збройні сили України". Свято стало особливо важливим після початку війни на сході України 2014 року та після початку повномасштабної війни 2022 року, коли військові Збройних сил України продовжили боронити країну від зовнішньої агресії, і цей день набув додаткового значення для вшанування героїзму та мужності українських військових.

Також 6 грудня День народження мікрохвильової печі. Саме цього дня 1945 року американський інженер Персі Спенсер, працюючи в лабораторії компанії Raytheon, випадково виявив ефект нагрівання їжі від мікрохвиль. Це відкриття стало основою для створення першої мікрохвильової печі. Персі Спенсер був дослідником, який працював з магнетронами — компонентами, що використовуються в радіолокаційних системах. Одного разу, коли він стояв поруч із магнетроном, помітив, що шоколад у його кишені розтанув. Це змусило його розпочати експерименти, що призвели до розуміння того, що мікрохвилі можуть нагрівати їжу.

А ще 6 грудня Міжнародний фестиваль светрів. Це незвичайне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу, щоб підвищити обізнаність про збереження енергії та боротьбу з глобальним потеплінням. Одним із головних елементів цього дня є носіння теплих светрів, що допомагає зменшити споживання енергії через зниження використання обігрівачів у холодну пору року. Свято зазвичай проходить в першу п’ятницю грудня. Святкуючи цей день, люди вдягають свої улюблені або кумедні светри і беруть участь у різноманітних заходах, таких як благодійні акції, конкурси на найоригінальніший або найкреативніший светр. Ідея цього фестивалю полягає в тому, щоб зробити захист довкілля більш доступним та веселим для всіх.