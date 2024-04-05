Яке завтра, 6 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 квітня, Міжнародний день асексуальності. Віряни вшановують пам'ять святителя Євтихія. До Нового року залишилося 269 днів.
6 квітня 2024 року — субота. 773-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
6 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Євтихія. Народився він у Фригії, отримав освіту у Константинополі. Спочатку довгий час був священником, а потім вступив до монастиря, де за свою працю отримав сан архімадрита, а ще пізніше став патріархом. Євтихій викрив уряд, за що отримав 8 років ув'язнення. Після того, як вийшов з в'язниці, повернувся до свого монастиря. У засланні зцілив багатьох людей.
Що не можна робити 6 квітня
- Не можна лаятися і лихословити.
- Заборонено зрізати яблуні і навіть відламувати окремі гілки.
- Не варто пити алкогольні напої.
Народні прикмети і традиції на 6 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: сильний вітер — до неврожаю;
- качки будують гнізда у вологих місцях — буде сухим літо;
- вранішній туман вказує, що суха погода протримається до кінця квітня;
- тихий день і зоряна ніч — до великого урожаю.
Віряни обов'зково звертаються до святителя Євтихія з молитвами, щоб він подарував здоров'я всім родичам та друзям. Особливо шанували цього дня наші предки горох, адже ця культура вважалася символом родючості. А тому готували горохову кашу або суп.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 квітня
Які завтра іменини: Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.
Талісманом людини, народженої 6 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним відтінком. Здавна гранату приписували особливі властивості. Його вважали символом влади та пристрасті.
Цього дня народилися:
- 1965 рік — український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю "Червона Рута-1989" Едуард Драч;
- 1970 рік — українська співачка та композиторка Ірина Білик;
- 1973 рік — MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конґо" Олександр "Фоззі" Сидоренко.
Пам’ятні дати 6 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 квітня:
- 1327 рік — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру, які пізніше присвячує всі сонети;
- 1384 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;
- 1453 рік — починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;
- 1748 рік — в Італії виявляють руїни Помпеї;
- 1814 рік — Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;
- 1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);
- 1869 рік — запатентовано целулоїд;
- 1896 рік — в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;
- 1909 рік — Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;
- 1917 рік — початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;
- 1941 рік — німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;
- 1992 рік — Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;
- 2005 рік — президентом Іраку стає Джалаль Талабані;
- 2016 рік — Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.
Погода на 6 квітня
Завтра, 6 квітня, в Києві хмарно, вдень можливий сильний дощ. У Львові похмуро, можливий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.
Температура повітря в Києві — +14 вдень та +7 вночі. У Львові — +15 вдень та +8 вночі. У Харкові — +13 вдень та +4 вночі. В Одесі — +13 вдень та +8 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день ходіння по вогню. Щороку припадає на першу суботу квітня. Він присвячений стародавній практиці ходіння по розпечених жаринках. Такий ритуал має глибоке історичне коріння і використовувався в різних культурах світу. Він є символом людської витримки, здатності долати свої страхи та приймати трансформацію.
Також 6 квітня Міжнародний день асексуальності. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб підтримати асексуальних людей, підвищити обізнанність про асексуальність як важливий складник сексуальної орієнтації.
А ще 6 квітня День людей із синдромом Борінга-Опіца. Подію заснував Тейлор Гурганус, віце-очільник Фонду синдрому Борінга-Опіца, 2015 року. Дату обрали на честь створення першої групи у Facebook, яка присвячена цьому захворюванню. Вперше синдром описали 1999 року і він все ще мало досліджений. Характеризується він низкою симптомів, які включають затримку в розвитку, труднощі з годуванням, інтелектуальну відсталість та характерні риси обличчя.
6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку. Досить молоде свято, якому ще немає й 10 років. Було створене за ініціативи ООН для привернення уваги людства до важливості спорту і спортивних змагань в розвитку людини.
Також 6 квітня Всесвітній день настільного тенісу. Молоде спортивне свято, яке було створене 2015 року. Цікаво, що до 1956 року настільний теніс називався пінг-понгом, а 1988 року він отримав статус олімпійського виду спорту.