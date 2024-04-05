Яке завтра, 6 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 квітня 2024 року — субота. 773-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Євтихія. Народився він у Фригії, отримав освіту у Константинополі. Спочатку довгий час був священником, а потім вступив до монастиря, де за свою працю отримав сан архімадрита, а ще пізніше став патріархом. Євтихій викрив уряд, за що отримав 8 років ув'язнення. Після того, як вийшов з в'язниці, повернувся до свого монастиря. У засланні зцілив багатьох людей.

Що не можна робити 6 квітня

Не можна лаятися і лихословити.

Заборонено зрізати яблуні і навіть відламувати окремі гілки.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 6 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний вітер — до неврожаю;

качки будують гнізда у вологих місцях — буде сухим літо;

вранішній туман вказує, що суха погода протримається до кінця квітня;

тихий день і зоряна ніч — до великого урожаю.

6 квітня качки будують гнізда у вологих місцях — буде сухим літо / Фото: Pexels

Віряни обов'зково звертаються до святителя Євтихія з молитвами, щоб він подарував здоров'я всім родичам та друзям. Особливо шанували цього дня наші предки горох, адже ця культура вважалася символом родючості. А тому готували горохову кашу або суп.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 квітня

Які завтра іменини: Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.

Талісманом людини, народженої 6 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним відтінком. Здавна гранату приписували особливі властивості. Його вважали символом влади та пристрасті.

Цього дня народилися:

1965 рік — український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю "Червона Рута-1989" Едуард Драч;

1970 рік — українська співачка та композиторка Ірина Білик;

1973 рік — MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конґо" Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Пам’ятні дати 6 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 квітня:

1327 рік — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру, які пізніше присвячує всі сонети;

1384 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік — починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;

1748 рік — в Італії виявляють руїни Помпеї;

1814 рік — Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;

1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);

1869 рік — запатентовано целулоїд;

1896 рік — в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;

1909 рік — Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;

1917 рік — початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1941 рік — німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;

1992 рік — Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;

2005 рік — президентом Іраку стає Джалаль Талабані;

2016 рік — Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Погода на 6 квітня

Завтра, 6 квітня, в Києві хмарно, вдень можливий сильний дощ. У Львові похмуро, можливий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +7 вночі. У Львові — +15 вдень та +8 вночі. У Харкові — +13 вдень та +4 вночі. В Одесі — +13 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 квітня Всесвітній день настільного тенісу / Фото: Pexels

6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день ходіння по вогню. Щороку припадає на першу суботу квітня. Він присвячений стародавній практиці ходіння по розпечених жаринках. Такий ритуал має глибоке історичне коріння і використовувався в різних культурах світу. Він є символом людської витримки, здатності долати свої страхи та приймати трансформацію.

Також 6 квітня Міжнародний день асексуальності. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб підтримати асексуальних людей, підвищити обізнанність про асексуальність як важливий складник сексуальної орієнтації.

А ще 6 квітня День людей із синдромом Борінга-Опіца. Подію заснував Тейлор Гурганус, віце-очільник Фонду синдрому Борінга-Опіца, 2015 року. Дату обрали на честь створення першої групи у Facebook, яка присвячена цьому захворюванню. Вперше синдром описали 1999 року і він все ще мало досліджений. Характеризується він низкою симптомів, які включають затримку в розвитку, труднощі з годуванням, інтелектуальну відсталість та характерні риси обличчя.

6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку. Досить молоде свято, якому ще немає й 10 років. Було створене за ініціативи ООН для привернення уваги людства до важливості спорту і спортивних змагань в розвитку людини.

Також 6 квітня Всесвітній день настільного тенісу. Молоде спортивне свято, яке було створене 2015 року. Цікаво, що до 1956 року настільний теніс називався пінг-понгом, а 1988 року він отримав статус олімпійського виду спорту.