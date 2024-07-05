Яке завтра, 6 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 липня 2024 року — субота. 864-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Він народився у IV столітті в Єгипті та проживав у пустелі в печері, де раніше жив преподобний Антоній. Святий Сісой навчав смиренності та надії на милосердя Бога. Наприклад, коли його запитали, чи достатньо років для покаяння грішного монаха, він відповів: "Я вірю в милосердя Человеколюбця Бога, і якщо людина покаяється всім серцем, то Бог прийме її покаяння протягом трьох днів".

Життя святого Сісоя також повідомляє про дивотворства, зокрема воскрешення померлого. Один батько приніс свого сина до старця Сісоя, коли той помер на шляху до печери преподобного Антонія. Святий Сісой воскресив хлопчика, і він вийшов живим. Святий Сісой помер 429 року, оточений своїми учнями.

Що не можна робити 6 липня

Жінкам заборонено прибирати в будинку, цим повинен займатися чоловік.

Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами.

Не варто поспішати, інакше будь-яка справа закінчиться не так, як ви того хотіли.

Народні прикмети і традиції на 6 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари жовтого кольору — до дощу;

вже листя пожовкло — прийдуть рано осінь і зима;

туман сильний від самого ранку — йде похолодання;

зеленуватий місяць — до дощів;

місяць білий і блискучий — буде холодно, але без опадів.

6 липня місяць білий і блискучий — буде холодно, але без опадів / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки намагалися якомога раніше прокинутися і босоніж походити росою на траві. Вважалося, що вона має цілющі властивості, надасть енергії і здоров'я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 6 липня, є альмандин. Належить до сімейства гранатів. Здавна вірили, що альмандин здатний відкрити очі власника на звичайні щоденні радості.

Цього дня народилися:

1851 рік — український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч Іван Левинський;

1868 рік — буковинська художниця, етнографиня та реставраторка храмів польського походження Августа Кохановська;

1946 рік — 43-й президент США Джордж Вокер Буш.

Пам’ятні дати 6 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 липня:

1253 рік — відбувається коронація Міндовга, першого в історії Литви короля;

1415 рік — на багатті спалюють лідера чеських протестантів Яна Гуса;

1439 рік — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписують Флорентійську унію, що закладає основи створення греко-католицької церкви;

1483 рік — коронують Річарда III Англійського;

1535 рік — за звинуваченням у державній зраді страчують англійського гуманіста, лорд-канцлера Томаса Мора, зарахованого пізніше до лику католицьких святих;

1687 рік — Ісаак Ньютон публікує у Лондоні знамениті "Philosofiae naturalis principia mathematika", в котрих викладає відкриття в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік — долар стає національною валютою США;

1809 рік — за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадають з Ватикану та вивозять до Гренобля;

1938 рік — у Французькій республіці відбувається конференція, де розглядають питання стосовно біженців з Третього рейху;

1958 рік — урочисто відкривають Національний експоцентр України;

1994 рік — на екрани США виходить фільм "Форрест Гамп";

2005 рік — Верховна Рада ухвалює Кодекс адміністративного судочинства України.

Погода на 6 липня

Завтра, 6 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +26 вдень та +14 вночі. У Харкові — +31 вдень та +21 вночі. В Одесі — +33 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 липня Міжнародний день Дніпра / Фото: Unsplash

6 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день кардіолога. Цей день приурочений до вшанування кардіологів та фахівців з кардіології. Хвороби серця є однією з найпоширеніших причин смерті в світі, і кардіологи грають важливу роль у дослідженні, діагностиці та лікуванні цих захворювань.

Також 6 липня День народження американського долара. Цей день присвячений вшануванню долара як національної валюти. Знак долара був придуманий американським бізнесменом Олівером Поллоком на початку квітня 1778 року. Він взяв за зразок абревіатуру монети Іспанії, яка тоді була розповсюджена в Америці. Інша версія стверджує, що символ долара був запозичений з герба Іспанії.

А ще 6 липня День відвідування місцевих парків. Щороку припадає на першу суботу липня. Ця подія походить зі Сполучених Штатів Америки. Літні дні — ідеальний час для відвідування парків. Довші дні та тепла погода надихають на прогулянки на свіжому повітрі, гру в фрізбі, пікніки.

6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. Історія цього свята має цікаве коріння. Вважається, що ініціатором Всесвітнього дня поцілунків був дантист з Великої Британії на початку XIX століття. Він вважав, що частіше цілуватися сприяє догляду за ротовою порожниною. Згодом, 2001 року, Організація Об’єднаних Націй офіційно затвердила це свято, надаючи йому більш романтичний контекст.

Також 6 липня Міжнародний день Дніпра. Щороку припадає на першу суботу липня. Свято присвячене Дніпру, найбільшій річці України. Дніпро забезпечує мільйони людей питною водою, зрошує сотні тисяч гектарів посівів, дає змогу виробляти електроенергію та є транспортною магістраллю. Ця річка має велике історичне значення: в її водах відбувалося хрещення Русі, а на її порогах панував дух незалежної козацької держави.

А ще 6 липня Міжнародний день кооперативів. Щорічно припадає на першу суботу липня. Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН з метою привернення уваги світової громадськості до кооперативів та сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи уряди та неурядові організації на всіх рівнях.