Яке завтра, 6 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 листопада, День визволення Києва під час Другої світової війни. Віряни вшановують пам'ять Павла Сповідника. До Нового року залишилося 55 днів.

6 листопада 2023 року — понеділок. 621-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 листопада, церковне свято

6 листопада в церковному календарі – день пам’яті Павла Сповідника. Він був єпископом в Малій Азії. У той час іконоборці вели боротьбу проти християнських святинь. Павло виступив на захист віри, за що зазнав гонінь.

Саме тому Павло Сповідник особливо шанується християнами сьогодні. Він пережив переслідування, але не зазнав мученицької смерті. Так само як Максим Сповідник та Василь Сповідник.

Що не можна робити в цей день

Не варто погано думати про інших, лихословити.

Заборонено виносити сміття з дому.

Не можна брати гроші в борг чи давати їх кому-небудь.

Народні прикмети і традиції на 6 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зірки на небі здаються маленькими — чекайте на сніг;

сильний снігопад віщує сніжну зиму;

цього дня гладкий лід на водоймах — до багатого урожаю наступного року;

коні мають хороший апетит — взимку вони не будуть страждати від хвороб;

лід промерз купою — наступного ріка чекайте на велику кількість зерна.

6 листопада коні мають хороший апетит — взимку вони не будуть страждати від хвороб / Фото: Pexels

Зазвичай до цього часу вже починається морозна погода, лід сковує водойми, тому за ним наші предки намагалися прогнозувати погоду. Рибалки починали готуватися до зимової риболовлі, наприклад, читали спеціальні молитви, чистили приладдя.

Погода на 6 листопада

Завтра, 6 листопада, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, але вдень сонце може з'явитися з-за хмар, опадів не очікується. У Харкові хмарно, можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +9 вночі. У Львові +11 вдень та +7 вночі. У Харкові +11 вдень та +8 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 6 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 листопада:

1657 рік — відбувається Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз;

1860 рік — Авраам Лінкольн стає 16-м президентом Сполучених Штатів Америки;

1919 рік — відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — у цих умовах командування Української Галицької армії уклалає перемир'я і союзний договір з Добровольчою армією;

1932 рік — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримує партія націонал-соціалістів;

1942 рік — відбувається перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", на якому вперше в історії починають серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;

1944 рік — відбудували і відновили роботу Київської радіостанції;

1951 рік — починає працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику;

1960 рік — у Києві запускають першу чергу метрополітену — 5-кілометрову ділянку Святошино-Броварської лінії, яка з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро";

1962 рік — Генеральна Асамблея ООН приймає резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликає всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР;

1964 рік — здають в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод;

1980 рік — у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м;

1984 рік — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримує республіканець Рональд Рейган;

1987 рік — у Києві відкривають 28-у станцію метрополітену — "Театральну";

1998 рік — на Закарпатті відбувається повінь;

1999 рік — в Австралії 54,5 % виборців висловлюється проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 листопада

Які завтра іменини: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.

Талісманом людини, народженої 6 листопада є карнеол. Камінь, який відомий людству вже вісім століть. Здавна карнеолу приписували магічні та лікувальні властивості. Зокрема, вірили, що амулет з цим каменем здатний залучити кохання.

В цей день народилися:

1811 рік — український письменник, поет, культурно-громадський діяч Маркіян Шашкевич;

1918 рік — активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат Куп'як Дмитро;

1938 рік — український актор, каскадер Володимир Жариков.

Який завтра день в Україні і світі

6 листопада святкують Всесвітній день без паперу / Фото: Pexels

6 листопада в Україні святкують День визволення Києва під час Другої світової війни. Операція з визволення Києва відбулася під час битви за Дніпро. З обох сторіно було залучено близько 4 мільйонів військовослужбовців. Операцію почали штучно прискорювати до 7 листопада — в радянські часи це був відомий день (Великої Жовтневої соціалістичної революції). На жаль, це спричинило серйозні та безглузді втрати серед солдат. Безпосередня битва за сучасну столицю України розпочалася 1 листопада. Спочатку відбулася сорокахвилинна артилерійська підготовка, яка відвернула увагу від Києва. В той час солдати почали активно знищувати оборону ворога.

Також 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Подія була встановлена 2001 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН, посилаючись на декларацію тисячоліття, де було вказано про необхідність охорони навколишнього середовища. Екосистеми та природні ресурси надзвичайно сильно страждають під час воєнних конфліктів. ООН, після вивчення екологічних наслідків, переконалася, що шкода довкіллю призводить і до втрати матеріальних цінностей, і, що важливіше, до смерті людей.

А ще 6 листопада Міжнародний день пам’яті тварин, які загинули від рук людини. Щорічно заради хутра на планеті гине близько 40 мільйонів тварин, а ще 100 мільйонів — через досліди під час випробування побутових засобів, косметики, ліків. Тварини також страждають через експлуатацію в розважальній сфері, під час полювання, від рук живодерів. 6 листопада прийнято запалювати свічки в пам'ять тих тварин, які загинули від рук людини.

6 листопада святкують Всесвітній день без паперу. Створили свято за ініціативи некомерційної організації "Асоціація з керування інформацією та зображеннями". Спочатку дата була започаткована на четвертий четвер листопада, але пізніше створили фіксований день. Рекомендовано хоча б на одну добу відмовитися від використання паперу.