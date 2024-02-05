Яке завтра, 6 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 лютого, Міжнародний день бармена. Віряни вшановують пам'ять святого Вукола Смірнського. До Нового року залишилося 329 днів.
6 лютого 2024 року — вівторок. 713-й день війни в Україні.
Яке завтра, 6 лютого, церковне свято
6 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого Вукола Смірнського. Він жив приблизно в II столітті, був учнем Іоана Богослова та єпископом Смірни. Як єпископ він ревно працював над спасінням вірних. За переказами Господь наділив його даром зцілення та іншими вміннями.
Що не можна робити 6 лютого
- Не можна нікому давати в борг гроші чи брати їх самому.
- Якщо розбилося дзеркало, не беріть до рук його шматки.
- Вагітним жінкам забороняється з'ясовувати стать дитини.
Народні прикмети і традиції на 6 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: посилився мороз — весна буде теплою;
- на деревах шелестять залишки листя — почнеться снігопад;
- птахи повсідалися на верхівках дерев — чекайте на тепло;
- відлига — чекайте на спекотне, але дощове літо;
- вранці землею стелиться туман — до сонячного дня.
Існувала цікава традиція. Якщо цього дня отелювалася корова, то перед нею ставили відро з теплою водою, щоб в неї було тепле молоко.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 лютого
Які завтра іменини: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Христина.
Талісманом людини, народженої 6 лютого, є сапфір. Один із найпопулярніших каменів у світі. Існує думка, що людина, яка носить прикраси з сапфіром, менше хворіє.
Цього дня народилися:
- 1806 рік — український філософ, історик філософії, богослов Орест Новицький;
- 1883 рік — авіаконструктор, творець першого гідролітака Дмитро Григорович;
- 1978 рік — 6 перша леді України Олена Зеленська.
Пам’ятні дати 6 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 лютого:
- 1633 рік — Владислав IV стає королем Речі Посполитої;
- 1819 рік — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман дозволяє британцю Стемфорду Рафлзу створити торговий пункт у Сінгапурі;
- 1840 рік — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходить під управління Великої Британії, а племена маорі отримують заступництво метрополії;
- 1901 рік — у Парижі на вокзалах з'являються перші громадські телефони;
- 1922 рік — закінчується Вашингтонська морська конференція щодо інтересів у Тихому океані та Східній Азії;
- 1931 рік — на екрани США виходить фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";
- 1944 рік — приймають постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України;
- 1952 рік — на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сідає королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів;
- 1958 рік — у Мюнхені розбивається літак з футбольною командою "Манчестер Юнайтед" на борту;
- 1958 рік — створюють Спілку кінематографістів України;
- 1971 рік — під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард демонструє удар по м'ячику від гольфу;
- 1985 рік — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишає компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство;
- 1985 рік — компанія Microsoft оголошує про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;
- 1996 рік — британську антарктичну станцію "Фарадей" передають українським полярникам;
- 2004 рік — у Таїланді 357 парашутистів встановлюють рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни;
- 2018 рік — з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснює перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;
- 2023 рік — потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.
Погода на 6 лютого
Завтра, 6 лютого, в Києві хмарно, вдень та ввечері сильний дощ зі снігом. У Львові похмуро, вночі дощ, а потім без опадів. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +2 вдень та -1 вночі. У Львові — +9 вдень та +1 вночі. У Харкові — +2 вдень та -1 вночі. В Одесі — +11 вдень та +3 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бармена. Бармени 2008 року обрали для свого професійного свята саме цей день на честь святого Аманда, який народився у Франції 584 року. У віці двадцяти років він став ченцем і провів 15 років у місті Бурж. Здавна регіон, де він пізніше жив як єпископ славився своїми виноградниками. А сам святий був дуже гостинним та товариським. Всі винороби вважають Аманда своїм покровителем. Цікаво, що свято було створене за ініціативи українських барменів з клубу "Докер паб".
Також 6 лютого Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Важлива подія була створена за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 2012 року. Будь-які операції, які калічать жіночі статеві органи були визнані на міжнародному рівні незаконними і такими, які порушують права жінок.
А ще 6 лютого День безпечного Інтернету. Іініціаторами створення події стали європейські організації Insafe та European SchoolNet 2004 року. В Україні це цікаве свято почали святкувати від 2009 року. Головна його мета полягає у залученні влади та суспільства до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в Мережі.
6 лютого святкують Всесвітній день без мобільного телефона. Ця акція триває протягом трьох днів і закликає людей провести час без використання смартфонів та мобільних телефонів. Попри безперечну користь цих девайсів, користування ними створює певну залежність. В певний момент деякі люди не можуть обходитися без них на психоемоційному рівні.