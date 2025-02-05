Яке завтра, 6 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 лютого 2025 року — четвер. 1079-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Вукола. Він був видатним святителем у ранньохристиянській церкві. Жив у II столітті і був учнем святого апостола Івана Богослова, який рукопоклав його на єпископа Смирнської церкви (на території сучасної Туреччини). Святий Вукол відомий своєю праведністю та служінням у справі поширення християнської віри. Під його керівництвом багато язичників навернулися до християнства. Він був ревним проповідником, духовним наставником і захисником віри. За переказами, святий Вукол прийняв мученицьку смерть за свою віру. Його мощі стали джерелом див і зцілень.

Що не можна робити 6 лютого

Не можна заглядати в дзеркало.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Вагітним забороняється дізнаватися стать дитини.

Народні прикмети і традиції на 6 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман стелиться по землі — день буде сонячним;

на деревах залишки листя почали шелестіти — до снігопаду;

птахи сидять на верхівках дерев — прийде тепло;

мороз посилився — до теплої весни.

6 лютого птахи сидять на верхівках дерев — прийде тепло / Фото: Unsplash

В давнину, якщо корова отелилася цього дня, то біля неї обов'язково ставили відро з теплою водою. Вірили, що тоді її молоко буде теплим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 лютого

Які завтра іменини: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина.

Талісманом людини, народженої 6 лютого, є сапфір. Камінь, який допомагає зміцнити організм. Сапфір здавна вважається талісманом гарного настрою.

Цього дня народилися:

1861 рік — український хімік, винахідник протигаза Микола Зелінський;

1903 рік — український письменник Юрій Шовкопляс;

1978 рік — шоста перша леді України Олена Зеленська.

Пам’ятні дати 6 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 лютого:

1633 рік — Владислав IV стає Королем Речі Посполитої;

1819 рік — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман дозволяє британцю Стемфорду Рафлзу створити торговий пункт у Сінгапурі;

1840 рік — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходить під управління Великої Британії, а племена маорі отримують заступництво метрополії;

1900 рік — Олександр Попов вперше передає по радіо сигнал про лихо на морі;

1901 рік — у Парижі на вокзалах з'являються перші громадські телефони;

1925 рік — починає виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом — "Зірка");

1931 рік — на екрани США виходить фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1933 рік — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти;

1935 рік — у продаж вперше надходить настільна гра "Монополія";

1952 рік — на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сходить королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів;

1958 рік — створюють Спілку кінематографістів України;

1971 рік — під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард демонструє удар по м'ячику від гольфу;

1985 рік — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишає компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство;

1985 рік — компанія Microsoft оголошує про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 рік — британську антарктичну станцію "Фарадей" передаюит українським полярникам, на її базі створюють українську станцію "Академік Вернадський";

2004 рік — у Таїланді 357 парашутистів встановлюють рекорд з купольної акробатики — вони утворюють в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни;

2018 рік — з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснюює перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 рік — потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.

Погода на 6 лютого

Завтра, 6 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -2 вночі. У Львові — +1 вдень та -4 вночі. У Харкові — -2 вдень та -4 вночі. В Одесі — +1 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 лютого Всесвітній день без мобільного телефону / Фото: Unsplash

6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день саамського народу. Це головне свято саамів – корінного народу Північної Європи, який проживає на території Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії (Кольський півострів). Дата 6 лютого була обрана на честь першого Саамського конгресу, що відбувся 1917 року в норвезькому місті Тронгейм. Це була перша подія, коли саами з різних країн зібралися, щоб обговорити свої права, культуру та взаємодію. 1992 року під час конференції Саамської ради в Гельсінкі було прийнято рішення зробити цей день офіційним святом.

Також 6 лютого Всесвітній день без мобільного телефона. Це неофіційне свято, яке закликає людей хоча б на день відкласти смартфони, зменшити цифрову залежність і більше часу приділити живому спілкуванню та реальному життю. Свято запропонував 2001 року французький письменник Філіпп Мерсьє. Він хотів привернути увагу до проблеми залежності від мобільних пристроїв та їхнього впливу на соціальні зв’язки. Згодом до ініціативи долучилися різні організації, і сьогодні цей день відзначають у багатьох країнах світу.

А ще 6 лютого Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Цей день був запроваджений ООН 2003 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та інших міжнародних організацій. Його мета — привернути увагу до проблеми жіночого обрізання (FGM – Female Genital Mutilation), яка залишається серйозним порушенням прав людини. FGM – це насильницьке хірургічне втручання, яке передбачає часткове або повне видалення зовнішніх статевих органів жінки з немедичних причин. Такі процедури проводяться в багатьох країнах Африки, Близького Сходу та Азії.

6 лютого святкують Міжнародний день оптиміста. Хоча офіційного визнання з боку ООН це свято поки не має, воно активно поширюється в різних країнах. Його мета – нагадати людям, що оптимізм допомагає долати труднощі та досягати успіху.