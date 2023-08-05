Яке завтра, 6 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 серпня, День Повітряних Сил Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. До Нового року залишилося 147 днів.

6 серпня 2023 року — неділя. 529-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 серпня, церковне свято

6 серпня в церковному календарі – день пам’яті мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. У святому хрещені вони отримали імена Роман та Давид. Князі були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Хоча народилися задовго до Хрещення Русі, але їх виховували у християнському благочесті ще з малечку.

Під час братської міжусобиці вони були вбиті своїм старшим братом Святополком. Розгорілася вона після смерті Володимира 1015 року. Спочатку Святополк наказав вбити Бориса. Це сталося 24 липня 1015 року (за старим стилем) на березі річки Альти. Потім помер також і Гліб.

Що не можна робити в цей день

Заборонено виходити в поле і працювати там.

Не рекомендовано рубати ліс, особливо для будівництва будинку, тому що люди, які в ньому житимуть, будуть постійно сваритися.

Не варто лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 6 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чайки часто сідають на воду до дощу;

зранку дощ — день буде погожий та ясний;

дме південний вітер до негоди;

до полудня роса — чекайте на грозу.

6 серпня чайки часто сідають на воду до дощу / Фото: Pexels

В цей період зазвичай ідуть жнива, але 6 серпня було не прийнято виходити на поле, щоб показати свою повагу святим. Це сприятливий час для того, щоб збирати ягоди в лісі. Існувало повір'я, якщо з ягід зробити кремоподібну суміш і нанести на обличчя, а потім змити, то хлопці не зможуть відвести погляд від краси.

Погода на 6 серпня

Завтра, 6 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна перша половиня дня, потім з'являться хмари, ввечері можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +35 вдень та +24 вночі. У Львові +24 вдень та +17 вночі. У Харкові +35 вдень та +25 вночі. В Одесі +28 вдень та +25 вночі.

Пам’ятні дати 6 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 серпня:

1181 рік — китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 рік — до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду (хоча всі були впевнені, що це Китай);

1588 рік — непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1806 рік — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припиняє своє існування;

1889 рік — у Лондоні відкривають готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері;

1890 рік — вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, яку стратили на електричному стільці;

1914 рік — у Львові створюють легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливає Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 рік — американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб;

1995 рік — хорватська влада оголошує про ліквідацію Республіки Сербська Країна;

1997 рік — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 серпня

Які завтра іменини: Гліб, Давид, Анатолій, Христина.

Талісманом людини, народженої 6 серпня є котяче око. Декоративно-самоцвітні мінерали з неймовірно красивим забарвленням. Здавна вірили, що камінь котяче око приваблює взаємне кохання та допомагає зберігати вірність у шлюбі.

В цей день народилися:

1882 рік — українська драматична актриса Ірина Коссакова;

1938 рік — український журналіст, сценарист Борис Дерев'янко;

1973 рік — американська кіноакторка українського походження Віра Фарміґа.

Який завтра день в Україні і світі

6 серпня День сестер / Фото: Pexels

6 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Професійне свято щорічно припадає на першу неділю серпня. Було започатковане 2007 року президентом України після скасування дня Військ Протиповітряної оборони. Цей рід військ на території сучасної України з'явився ще 1917 року, а перші навчальні заклади в Харкові, Полтаві, Чугуєві, Києві, Чернігові та Луганську почали відкриватися вже від 1930 року.

Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). Саме цього дня 1945 року США вперше в історії продемонстрували людству нищівну ядерну зброю, скинувши бомби на місто Хіросіма в Японії. Це призвело до миттєвої загибелі 80 тисяч осіб, ще 12 тисяч безвісти зникло. Упродовж багатьох років продовжувалися смерті постраждалих японців: від важких хвороб та опромінення. Понині наслідки впливають на навколишнє середовище. Рівно через 10 років після трагедії на Першій міжнародній конференції було вирішено створити день пам'яті цієї страшної трагедії.

А ще 6 серпня День сестер. Хоча це неофіційне свято, проте воно є чудовою нагодою нагадати собі цінність родинних відносин між сестрами. Саме сестрі найчастіше розповідають секрети, якими не діляться більше ні з ким.

6 серпня Міжнародний день прощення. Свято було започатковане Робертом В. Платом в Каліфорнії, щоб пробудити в людях могутню силу прощення, яка здатна навіть зцілювати душевні рани. Існує гіпотеза, згідно з якою, тяжкі образи можуть стати причиною розвитку онкології. Свято було створене для тих, хто бажає нести в своїй душі мир та спокій.

Також 6 серпня Міжнародний день "Лікарі світу за мир". Цього дня медики з різних куточків Землі об'єднуються в закликах проти збройних конфліктів, воєн, пролиття крові. Головна мета події полягає в тому, щоб привернути увагу політиків до проявів милосердя. День був створений за ініціативи організації Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі, члени якої щодня рятують життя людей по всьому світі. Зазвичай цей день починається хвилиною мовчання для вшанування тих, хто загинув внаслідок військових дій.