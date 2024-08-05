Яке завтра, 6 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 серпня, День вдячності працівникам сільського господарства. Віряни вшановують пам'ять Преображення Господнє. До Нового року залишилося 147 днів.

6 серпня 2024 року — вівторок. 895-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Воно є одним з дванадесятих свят у православному календарі. Це свято присвячене події, описаній в Євангеліях, коли Ісус Христос явив свою Божественну славу на горі Фавор перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іоаном.

За Євангеліями, Ісус узяв апостолів на високу гору, де його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Біля нього з’явилися Мойсей та Ілля, уособлюючи Закон і пророків. Голос із хмари промовив: "Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте".

Що не можна робити 6 серпня

Не варто грати весілля, вінчатися.

Не можна шуміти, розважатися, сміятися.

Заборонена тяжка фізична праця.

Народні прикмети і традиції на 6 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою буде зима;

дощить — весна і осінь будуть такими ж;

ясна погода — до сухої та теплої осені;

сонячна погода — взимку будуть сильні морози.

6 серпня дощить — весна і осінь будуть такими ж / Фото: Unsplash

В Україні цей день називають Яблучний Спас, оскільки віряни йдуть до храмів, де освячують фрукти, зокрема яблука, що символізує врожай та благословення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 серпня

Які завтра іменини: Лев, Спас.

Талісманом людини, народженої 6 серпня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. В давнину вірили, що котяче око найбільше підходить представникам творчих професій.

Цього дня народилися:

1948 рік — українська поетеса, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України Антоніна Корінь;

1973 рік — американська кіноакторка українського походження Віра Фарміґа;

1977 рік — українська поетеса, художниця, перекладачка Оляна Рута.

Пам’ятні дати 6 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 серпня:

1181 рік — китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 рік — до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду;

1588 рік — непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1889 рік — у Лондоні відкривають готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері;

1890 рік — вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, страченою на електричному стільці;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 рік— американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб;

1997 рік — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Погода на 6 серпня

Завтра, 6 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ. У Львові хмарно, можливий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень чекайте на дрібний дощ. В Одесі хмарно, дощитиме.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +24 вдень та +17 вночі. У Харкові — +28 вдень та +21 вночі. В Одесі — +28 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства / Фото: Unsplash

6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. Вони невтомно працюють, часто в складних умовах, щоб забезпечити наші столи їжею та свіжими продуктами.

Працівники сільського господарства відповідають за посадку, вирощування, збирання та пакування наших фруктів і овочів. Вони також відіграють вирішальну роль у виробництві молока та м’яса, тобто вся їжа, яку ми їмо щодня, так чи так пов’язана з працівником ферми.

Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). Цей день присвячений пам’яті жертв атомного бомбардування японського міста Хіросіма, яке сталося 6 серпня 1945 року. Атомна бомба, скинута на Хіросіму, призвела до загибелі понад 140 тисяч людей, а наслідки вибуху відчуваються й досі. Цей день нагадує про жахливі наслідки використання ядерної зброї та закликає до її повної заборони.