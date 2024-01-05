Яке завтра, 6 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 січня, Всесвітній день дітей-сиріт війни. Віряни святкують Хрещення Господнє, в народі — Водохреще. До Нового року залишилося 360 днів.

6 січня 2024 року — субота. 682-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 січня, церковне свято

6 січня в церковному календарі — Хрещення Господнє (Водохреще). Останнє свято різдвяно-новорічного циклу. Воно присвячене події, коли Іоан Хреститель охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Тоді Сину Божому виповнилося 30 років. Хоча Ісус був безгрішним, але цим своїм вчинком він показав, що належить до людського роду. Разом із Хрещенням віряни також святкують Богоявлення Господнє. Дата збігається, але це два різних свята. Коли Ісус Христос вийшов з води, то з небес опустився Святий Дух (голуб) і голос проголосив, що Христос — Син Божий.

Що не можна робити 6 січня

Заборонено сперечатися, лаятися, лихословити.

Не варто сідати за святковий стіл у брудному чи старому одязі.

Не можна полоскати білизну у воді.

Народні прикмети і традиції на 6 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: до паркану привалив сніг — літо буде холодним;

на небі повний місяць — до повені навесні;

на Хрещення піднімаються сильні вихори снігу — бджоли будуть добре роїтися;

гавкають собаки — в лісі буде багато дичини;

опівдні хмари синього кольору — до хорошого урожаю;

дерева вкриті інеєм, а на небі хмари — чекайте на родючий рік;

погода холодна і ясна — до теплого літа, сніжна і похмура — до великого урожаю;

теплий і сонячний день — така погода триватиме ще кілька тижнів;

зоряна ніч — буде багато ягід влітку.

6 січня гавкають собаки — в лісі буде багато дичини / Фото: Pexels

Більша частина народних традицій та обрядів на свято Водохреща пов'язана з водою. Вранці віряни йшли до церкви, де йшли святкові богослужіння, а після них приносили додому освячену воду, якою окроплювали будинки. На дверях та віконницях малювали крейдою хрести, щоб захиститися від злих сил. Дівчата ворожили. Вірили, що ця ніч має велику магічну силу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 січня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.

Талісманом людини, народженої 6 січня, є бірюза. Здавна цей камінь вважали найсильнішим оберегом. Вірили, що прикраси з бірюзою дарують впевненість у собі, здоров'я та щастя.

Цього дня народилися:

1938 рік — український поет, правозахисник, дисидент, Герой України, лавреат Національної премії ім. Т. Шевченка Василь Стус;

1939 рік — український футболіст і тренер Валерій Лобановський;

1972 рік — український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо" (Київ), дев'ятиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги чемпіонів 1999 року Олександр Головко.

Пам’ятні дати 6 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 січня:

1579 рік — укладають Арраська унія, починається процес об'єднання Нідерландів;

1681 рік — вперше описується матч з боксу, що відбувався у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;

1709 рік — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;

1838 рік — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;

1846 рік — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий "Заповіт";

1870 рік — відкривають Віденську філармонію;

1912 рік — Альфред Веґенер представляє дрифтову гіпотезу;

1928 рік — річка Темза, що вийшла з берегів, затоплює деякі райони Лондона;

1928 рік — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;

1929 рік — у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюється диктатура Олександра I Карагеоргієвича;

1939 рік — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1962 рік — засновують Міжнародне гляціологічне товариство;

1975 рік — на американському телеканалі NBC вперше виходить в етер гра "Wheel of Fortune";

1978 рік — уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США від ІІ Світової Війни;

1992 рік — Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

1994 рік — у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнає атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг;

2019 рік — Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік — захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Погода на 6 січня

Завтра, 6 січня, в Києві ранок похмурий, але вдень погода проясниться, щоб ввечері знову небо опинилося в полоні хмар, без опадів. У Львові хмарно, ввечері можливий сніг. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — -12 вдень та -17 вночі. У Львові — -1 вдень та -4 вночі. У Харкові — -4 вдень та -13 вночі. В Одесі — +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 січня в Україні і світі Всесвітній день дітей-сиріт війни / Фото: Pexels

6 січня в Україні і світі Всесвітній день дітей-сиріт війни. Подія присвячена нелегкій долі тих дітей, які через війну та воєнні дії залишилися сиротами. На жаль, для нашої країни ця проблема зараз вважається дуже гострою. Через війну багато українських дітей залишилися сиротами. Ініціатором створення події виступила французька правозахисна організація SOS Enfants en Detresses, щоб привернути увагу громадськості до проблем дітей, що осиротіли через військові дії. Згідно з сумною статистикою у світі понад 150 мільйонів дітей втрачають через військові дії одного чи обох батьків.