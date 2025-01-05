Яке завтра, 6 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 січня 2025 року — понеділок. 1048-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 січня в церковному календарі – Богоявлення Господнє (Водохреще). Це одне з найбільших християнських свят, яке знаменує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іваном Хрестителем. Згідно з євангельськими оповідями, саме під час хрещення Господа відкрилося таїнство Святої Трійці: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. Однією з найпопулярніших традицій цього дня є занурення в ополонку, яка символізує очищення душі й тіла. Святкова вода, освячена в цей день, вважається цілющою й використовується протягом року для благословення будинків та сімей.

Що не можна робити 6 січня

Забороняється сідати за святковий стіл в брудному одязі.

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Не слід полоскати у воді білизну чи прати одяг.

Народні прикмети і традиції на 6 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: повний місяць на небі — навесні будуть повені;

опівдні хмари мають синій колір — чекайте на багатий урожай;

сонячний і теплий день — ще кілька тижнів триватиме така погода;

дерева вкрилися інеєм — рік буде родючим.

6 січня дерева вкрилися інеєм — рік буде родючим / Фото: Unsplash

Більшість народних обрядів цього дня пов'язані з водою. Вранці в церквах служиться богослужіння, під час якого освячують воду. Пізніше віряни несуть її додому. Ця вода вважається цілющою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 січня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 6 січня є бірюза. Цей камінь допомагає позбутися безсоння. Також бірюза вважається символом жіночої енергії. Вона наділяє надзвичайною мудрістю та інтуїцією.

Цього дня народилися:

1939 рік — український футболіст і тренер Валерій Лобановський;

1972 рік — український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо" (Київ), дев'ятиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги чемпіонів 1999 року Олександр Головко;

1993 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олег Довгий.

Пам’ятні дати 6 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 січня:

1579 рік — укладають Арраську унію, початок процесу об'єднання Нідерландів;

1681 рік — перший опис матчу з боксу, що відбувається у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;

1709 рік — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;

1838 рік — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;

1846 рік — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий "Заповіт";

1870 рік — відкривають Віденську філармонію;

1912 рік — Альфред Вегенер представляє дрифтову гіпотезу;

1928 рік — річка Темза, що виходить з берегів, затоплює деякі райони Лондона;

1928 рік — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;

1929 рік — у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюють диктатуру Олександра I Карагеоргієвича;

1939 рік — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1962 рік — засновують Міжнародне гляціологічне товариство;

1978 рік — Уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни;

1992 рік — Україна відновлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

2015 рік — Литва зупиняє на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні;

2019 рік — Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік — захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Погода на 6 січня

Завтра, 6 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі сніг, який вранці перетвориться у мокрий сніг і йтиме до середини дня. У Харкові хмарно, ввечері йтиме дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -4 вночі. У Львові +6 вдень та -2 вночі. У Харкові 0 вдень та -6 вночі. В Одесі +6 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 січня в Україні і світі святкують День обіймів / Фото: Unsplash

6 січня в Україні і світі святкують День обіймів. Це свято, присвячене обіймам як жесту доброти, підтримки та радості. Це чудовий спосіб висловити свої почуття та підтримку. У деяких країнах популярні акції на кшталт "Free Hugs" ("Безкоштовні обійми"), коли люди пропонують обійми просто так, щоб підняти настрій іншим.

Також 6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни. Це день, присвячений пам'яті та підтримці дітей, які втратили батьків через війни, збройні конфлікти чи їхні наслідки. Цей день припадає на 6 січня і вперше був запропонований у Франції 1994 року благодійними організаціями, які працювали з дітьми-сиротами. Він отримав підтримку міжнародної спільноти як день, що привертає увагу до однієї з найгостріших соціальних проблем світу. Під час воєн, таких як Друга світова війна, конфлікти на Балканах, в Сирії, Афганістані чи Україні, мільйони дітей залишалися без батьків і опинилися в складних життєвих умовах. У сучасному світі війни та збройні конфлікти продовжують створювати нові трагедії для дітей.

Діти-сироти війни є однією з найбільш уразливих категорій населення. Забезпечення їм доступу до освіти, медичної допомоги та емоційної підтримки допомагає подолати травми війни та створити для них надійніше майбутнє. Цей день — це нагадування світу про необхідність захисту дітей у часи війни та забезпечення їхніх прав і добробуту.