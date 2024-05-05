Яке завтра, 6 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 травня 2024 року — понеділок. 803-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 травня в церковному календарі – день пам’яті Йова Багатостраждального. Жив в одному з аравійських країв і походив з племені Авраама. Йов був непорочним та благочестивим чоловіком, який намагався якнайдалі триматися від усього злого. У Йова була велика родина, багато слуг, всі його шанували. Та якось диявол прийшов до Бога і сказав, що Йов такий праведний лише тому, що наділений багатствами і щастям. А якщо все забрати, то він припинить благословляти Господа. Тоді всі діти Йова померли, худоба поздихала, сам він сильно захворів і більше не міг працювати. Хоча дружина почала постійно запитувати, за що це їм, Йов відповідав їй, що Бог посилає тільки те, що людина може витерпіти. Тому він продовжував благословляти Господа. За це Бог наділив Йова ще більшим багатством і більшою родиною.

Що не можна робити 6 травня

Не можна розповідати про сон, який побачили в ніч проти 6 травня.

Не варто лінуватися, особливо на городі.

Заборонено спеціально збивати ногами росу з трави.

Народні прикмети і традиції на 6 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: весело співають птахи — найближчі дні буде хороша погода;

на воді з'являються бульбашки під час дощу — він затягнеться;

після світанку туман — до малохмарної погоди без опадів;

вранці багато роси — чекайте на гарну погоду вдень;

ясна погода до великого урожаю огірків.

6 травня весело співають птахи — найближчі дні буде хороша погода / Фото: Unsplash

Цей день назвали Огірочником, тому що традиційно сіяли огірки, квасолю, горох та кабачки. Бобові в давнину були дешевим продуктом, який був доступний навіть найбіднішим верствам населення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 травня

Які завтра іменини: Микола, Денис.

Талісманом людини, народженої 6 травня є місячний камінь. Відрізняється особливим сріблясто-блакитним забарвленням. Здавна вірили, що місячний камінь допомагає пригнічувати напади гніву, лікує від стресу і депресії.

Цього дня народилися:

1891 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР Юрко Тютюнник;

1902 рік — мати-героїня України, усиновила 48 дітей Олександра Деревська;

1972 рік — український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту От Вінта!, художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист Журавель Юрій Григорович.

Пам’ятні дати 6 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 травня:

1833 рік — у США роблять перший сталевий плуг;

1840 рік — Англія випускає свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію ("Чорний пенні");

1863 рік — закінчується битва під Чанселорсвіллом;

1872 рік — в Англії засновують футбольний Кубок;

1889 рік — у Парижі завершують будівництво Ейфелевої вежі;

1937 рік — у штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухає найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через що гине 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги);

1944 рік — британці випускають із в'язниці Магатму Ґанді;

1953 рік — американський хірург Джон Гібон першим успішно застосовує "штучне серце-легені";

1958 рік — в Уельсі відбувається остання смертна кара;

1968 рік — у зв'язку з вуличними боями у Парижі французька влада закриває університет Сорбонна;

1990 рік — відкривають державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановлює світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 рік — приймають конституцію республіки Крим;

1994 рік — урочисто відкривають тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель;

2023 рік — відбувається коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Погода на 6 травня

Завтра, 6 травня, в Києві хмарно, цілий день дощитиме. У Львові похмуро, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, вдень можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +15 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +16 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 травня Міжнародний день коучингу / Фото: Unsplash

6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року. Це день для вшанування тих військовослужбовців, які проявили у боротьбу за українські суверенітет та свободу найкращі риси. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького на чолі Богдана Хмельницького проти поляків у Національно-визвольній війні.

Також 6 травня День без домашніх завдань. Щорічна подія, яка є найпопулярнішою в США, але поступово поширюється в інші країни світу. Заснували свято американці Томас та Рут Рой, які запропонували виділити один день року, щоб дати дітям можливість зосередитися на інших справах, а не шкільних завданнях.

А ще 6 травня Міжнародний день коучингу. Важлива подія, яка присвячена визнанню особливого впливу та цінності коучингу, підкреслює трансформаційну роль коучів в сприянні професійному зростанню та розвитку лідерських якостей.

6 травня святкують Міжнародний день проти дієти. Ідея створення такої цікавої події належить британській феміністці Мері Еванс Янг, яка очолює групу "Diet Breakers" ("Руйнівники дієт"). Вперше її відсвяткували 1992 року. Така думка у Мері з'явилася після того, як вона пережила анорексію. Жінка почала активно допомагати всім тим, хто також переносить цю хворобу, вчить людей любити себе і своє тіло незалежно від зовнішнього вигляду.