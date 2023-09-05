Яке завтра, 6 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 вересня, День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Віряни вшановують пам'ять архангела Михаїла. До Нового року залишилося 116 днів.

6 вересня 2023 року — середа. 560-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 вересня, церковне свято

6 вересня в церковному календарі – день пам’яті архангела Михаїла або Михайлове чудо. В церковній традиції архангела Михаїла шанують як очільника святого ангелівського війська, яке стоїть на сторожі Божого закону. Його також називають захисником душ покійників, тому що він переніс душі Авраама та Діви Марії після смерті. Вважається, що Михаїл охороняє ворота до раю.

До архангела Михаїла віряни звертаються з молитвою для зцілення від різних недуг. Пов'язано це з тим, що його шанують як переможця злих духів.

Що не можна робити цього дня

Заборонено лихословити, лаятися та сваритися.

Не можна фізично працювати, краще цей день присвятити молитвам.

Не дозволено давати чи брати гроші в борг, можна зіткнутися з фінансовими проблемами.

Народні прикмети і традиції на 6 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода — на тривалу осінь;

на деревах вранці видно іній — чекайте на сніжну зиму;

листя з осики падає "обличчям" догори — зима буде холодною, а якщо на виворітний бік — теплою;

ввечері хмари синього кольору — скоро зміниться погода;

вранці туман — чекайте на потепління.

6 вересня листя з осики падає "обличчям" догори — зима буде холодною / Фото: Pexels

В народному календарі 6 вересня називають Михайлове чудо або диво. Вважалося, якщо цього дня працювати, то може статися біда. Наші предки починали варити від Михайла медовуху — питний мед. Також 6 вересня влаштовували мирські братчини, під час яких вирішувалися важливі справи, суперечки між сусідами. Після цього обов'язково розважалися на бенкеті, при чому кожен приносив якусь певну страву. Вже могли починатися перші заморозки, а тому селяни звертали увагу на погоду.

Погода на 6 вересня

Завтра, 6 вересня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +15 вночі. У Львові — +23 вдень та +13 вночі. У Харкові — +25 вдень та +15 вночі. В Одесі — +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 6 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 вересня:

1716 рік — у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;

1770 рік — починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виростає місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1776 рік — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle проводить першу у світі підводну атаку;

1819 рік — Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік — у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;

1873 рік — створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;

1885 рік — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголошують про своє об'єднання;

1891 рік — зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;

1939 рік — Третій Рейх окуповує Краків;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1968 рік — під час запису так званого "Білого альбому" Бітлз Ерік Клептон записує гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps;

1974 рік — офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Народній Республіці Болгарія;

1989 рік — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 рік — Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби";

2022 рік — початок контрнаступу України в Харківській області;

2022 рік — Ліз Трасс стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 вересня

Які завтра іменини: Арсеній, Георгій, Петро.

Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. Цей дорогоцінний камінь був відомий ще за часів Стародавнього Єгипту. В давнину смарагд використовували для очищення води та ідентифікації отрути. Вважалося, що ця коштовність може знімати стрес та лікувати депресію.

Цього дня народилися:

1897 рік — український прозаїк, драматург Іван Микитенко;

1924 рік — український історик Михайло Брайчевський.

Який завтра день в Україні і світі

6 вересня День боротьби з прокрастинацією / Фото: Pexels

6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Професійне свято було створене Кабінетом міністрів України 2021 року. Воно присвячене вшануванню працівників, які допомагають забезпечити якісне і ефективне надання адміністративних послуг бізнесу та громадянам. Завдяки Центрам надання адміністративних послуш (ЦНАП) значно спростився доступ до державних послуг.

Також 6 вересня День боротьби з прокрастинацією. З точки зору психології люди навіть тисячі років тому були схожі на нас і мали такі ж незначні недоліки, наприклад, часто відкладали на потім здійснення важливих, але неприємних дій. Існує навіть теорія, що прокрастинація виникла разом з поділом праці, коли невиконання певної роботи вже не означало для людини швидких згубних наслідків. Однак у давнину прокрастинація не вважалася чимось поганим. Наприклад в Староданьому Єгипті її називали "очікуванням відповідного часу". Першим відомим закликом проти прокрастинації став вірш "Робота й дні" давньогрецького поета Гесіода. Люди часто вважають, що вони відкладають важливі справи через лінь, але причина значно глибша і пов'язана з когнітивними механізмами. Це проблема регуляції емоцій, які виникають через різні причини — невпевненість, тривога, нудьга, розчарування. Сприяють прокрастинації і певні риси характеру. І одна з них — перфекціонізм.

А ще 6 вересня святкують Глобальний день пошуку талантів. Свято завжди припадає на першу середу вересня. Пошук талантів іншими словами — це процес відбирання кваліфікованих спеціалістів в різних галузях. До таких працівників заносять рекрутерів, менеджерів з найму, фахівців відділів управління персоналу тощо.