Яке завтра, 6 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 вересня, День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Віряни вшановують диво архистратига Михаїла. До Нового року залишилося 116 днів.

6 вересня 2024 року — п’ятниця. 926-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело. Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок. Архип молився архістратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги Архістратига Михаїла для всіх вірян.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна брати до рук гострі предмети, які можуть порізати.

Не слід лаятися, лихословити, сваритися.

Забороняється фізично працювати.

Народні прикмети і традиції на 6 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — скоро прийде потепління;

ввечері хмари на небі синього відтінку — до швидкої зміни погоди;

на деревах видно іній — зима буде сніжною;

вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало — до ранньої зими і теплої весни.

6 вересня вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало — до ранньої зими і теплої весни / Фото: Unsplash

Святому архангелу Михаїлу здавна молилися про зцілення від хвороб та захисту від нечестивих людей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. Камінь, який відомий з давніх часів. Особливо його полюбляла цариця Клеопатра. Здавна вірили, що смарагд є символом справедливості.

Цього дня народилися:

1863 рік — український математик Дмитро Граве;

1897 рік — український прозаїк, драматург Іван Микитенко;

1924 рік — український історик Михайло Брайчевський.

Пам’ятні дати 6 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 вересня:

1716 рік — у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;

1770 рік — починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1819 рік — Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік — у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;

1873 рік — створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;

1891 рік — зійшовши з пароплава "Орегон" у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;

1939 рік — Третій Рейх окуповує Краків;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1989 рік — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 рік — Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби";

2022 рік — починається контрнаступ України в Харківській області;

2022 рік — Ліз Трасс стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.

Погода на 6 вересня

Завтра, 6 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі весь день похмуро, вночі дрібний дощ, який до ранку закінчиться.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +25 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 вересня День боротьби з прокрастинацією / Фото: Unsplash

6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Це свято було встановлене Кабінетом Міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади. Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації. ЦНАПи стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

Також 6 вересня День боротьби з прокрастинацією. Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.