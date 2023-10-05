Яке завтра, 6 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 жовтня, Всесвітній день таблиці множення. Віряни вшановують пам'ять святого Фоми. До Нового року залишилося 86 днів.

6 жовтня 2023 року — п’ятниця. 590-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 жовтня, церковне свято

6 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Фоми. Він жив в Галілеї та займався рибальством. Якось почув він проповідь Ісуса Христа, яка надихнула його залишити будинок та приєднатися до Сина Божого в Його мандрах. Незабаром його обрали до числа учнів. Згідно з церковними переказами його навіть назвали "близнюком", тому що Фома був дуже схожим на Ісуса.

Що не можна робити в цей день

Не відмовляйте жебракам у шматку хліба, інакше наступний рік буде неврожайним.

Забороняється палити і косити траву.

Категорично заборонено лінуватися, пліткувати і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 6 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: земля вже вкрилася снігом, в другій половині листопада вже буде справжня зима;

випав сухий сніг, значить влітку буде великий врожай;

безвітряна погода значить, що скоро похолодає;

туманний і похмурий ранок до погожого дня;

вранці небо жовтого кольору — почнуться опади;

на заході бліде сонце — до похолодання;

ворони збираються в зграї — чекайте на негоду.

6 жовтня ворони збираються в зграї — чекайте на негоду / Фото: Pexels

Вважалося, що цього дня на небі можна побачити останні купчасті хмари. Селяни підбивали підсумки господарському року та молилися Фомі про наступний урожай. Святкуючи успішну трудову діяльність, накривали багатий стіл з різними наїдками.

Погода на 6 жовтня

Завтра, 6 жовтня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно від самого ранку до вечора, опадів не очікується. У Харкові хмарно, вдень можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +7 вночі. У Львові +12 вдень та +4 вночі. У Харкові +17 вдень та +8 вночі. В Одесі +20 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 6 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 жовтня:

1553 рік — за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина — Шехзаде Мустафу;

1596 рік — розпочинається Берестейський церковний собор;

1648 рік — війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;

1701 рік — Києво-Могилянській колеґії надають статус академії;

1829 рік — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз "Ракета", збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;

1848 рік — у Відні розпочинається народне повстання, яке виливається у революцію 1848—1849 років;

1917 рік — відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта";

1918 рік — відкривається Київський державний український університет;

1927 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму.

1948 рік — в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричиняє великі людські жертви;

1973 рік — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;

1975 рік — київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 жовтня

Які завтра іменини: Фома, Макар, Лаура.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Є різновидом цирконію червоного кольору. Найпоширеніший гіацинт саме червоний. Здавна вірили, що він допомагає боротися з захворюваннями зору.

В цей день народилися:

1971 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт;

1980 рік — українська біатлоністка Оксана Яковлєва;

1989 рік — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер Сергій Мошляк.

Який завтра день в Україні і світі

6 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день таблиці множення / Фото: Pexels

6 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день таблиці множення. Математичне свято, яке було створене 2010 року. Найбільш давня таблиця була створена вавилонянами ще 4 тисячі років тому. А схожа на нинішню з'явилася в Китаї понад 300 років до н.е. Виготовляли її з бамбукових дощечок, використовували для розрахунку десяткових чисел.

Також 6 жовтня Всесвітній день охорони місць проживання. Свято, яке має велике екологічне значення. Дату святкування обрали на Бернській Конвенції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої флори і фауни та природних місць проживання. Основна мета свята полягає в пропагуванні збереження сприятливого середовища для нинішнього та майбутнього поколінь.

А ще 6 жовтня Всесвітній день усмішки. Всі, напевно, чули, що усміхатися корисно, адже тоді людина живе довше та має молодший вигляд. Тому не дивно, що 1999 року з'явилося окреме свято усмішки. Припадає воно щороку на першу п'ятницю жовтня. Все тому, що п'ятниця — останній робочий день тижня і попереду два вихідних, що є додатковим приводом для усмішки. Ініціатором створення свята став Харві Болл — людини, яка придумала смайлик.