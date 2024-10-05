Яке завтра, 6 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 жовтня, День вчителя в Україні. Віряни вшановують пам'ять день пам’яті святого апостола Томи. До Нового року залишилося 86 днів.

6 жовтня 2024 року — неділя. 956-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

6 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Томи. Він відомий як "Невіруючий Тома" через свою сумнівність у воскресінні Христа, доки не побачив Його рани на власні очі. Проте, його сумніви не були ознакою невіри, а радше бажанням переконатися у правдивості події. Після воскресіння Христа, Тома активно проповідував Євангеліє і, за переказами, досяг Індії, де заснував християнські громади. Він є покровителем Індії та Португалії, а також будівельників та архітекторів. В Індії, у місті Майлапур, знаходиться санктуарій, зведений на місці його мученицької смерті. В іконографії Тома часто зображується з столярськими інструментами або списом, яким його було вбито.

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна лінуватися, жалітися.

Не слід сваритися і лаятися.

Забороняється переїдати.

Народні прикмети і традиції на 6 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі майже немає грибів — до суворої зими;

високий бур'ян виріс — чекайте на сніжну зиму;

туман від самого ранку до великого урожаю наступного року.

6 жовтня в лісі майже немає грибів — до суворої зими / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки поповнювали запаси продуктів на зиму. А ще віряни молилися святому апостолу, просячи його про достаток. Хазяйки традиційно пекли коровай, окраєць якого віддавали тяжко хворим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 жовтня

Які завтра іменини: Іван, Макар.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Дорогоцінний камінь, який сьогодні є досить популярним. Здавна гіацинт вважали символом мудрості. Його носили, щоб прикликати удачу.

Цього дня народилися:

1971 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт;

1980 рік — українська біатлоністка Оксана Яковлєва;

1989 рік — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер Сергій Мошляк.

Пам’ятні дати 6 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 жовтня:

1553 рік — за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина — Шехзаде Мустафу;

1596 рік — розпочинається Берестейський церковний собор;

1648 рік — війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;

1701 рік — Києво-Могилянській колеґії надають статус академії;

1829 рік — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз "Ракета", збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;

1848 рік — у Відні розпочинається народне повстання, яке вилилось у революцію 1848—1849 рр;

1917 рік — відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта";

1927 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;

1948 рік — в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви;

1973 рік — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;

1975 рік — київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Погода на 6 жовтня

Завтра, 6 жовтня, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, протягом дня йтиме дрібний дощ, який скінчиться ближче до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +15 вночі. У Львові +12 вдень та +9 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +21 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

6 жовтня в Україні святкують День вчителя / Фото: Фото з відкритих джерел

6 жовтня в Україні святкують День вчителя. Припадає на першу неділю жовтня. Свято було засноване указом Президента України 1994 року. Цього дня школярі, студенти та їхні батьки висловлюють подяку вчителям за їхню важливу працю. Традиційно в школах проводяться урочисті заходи, концерти, де учні виступають з подяками, віршами та піснями для вчителів. Також часто організовуються заходи, на яких старшокласники символічно беруть на себе обов’язки вчителів, щоб висловити свою повагу до їхньої щоденної праці.

Також 6 жовтня День територіальної оборони в Україні. Припадає на першу неділю жовтня. Це свято було встановлене Указом Президента України 30 вересня 2020 року. Метою свята є вшанування працівників сектору безпеки і оборони, а також підкреслення важливості територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України. У цей день проводяться навчання з тактичної, інженерної та військово-медичної підготовки, урочисті заходи, а також відзначаються нагородами найкращі бійці військових і добровольчих формувань.

А ще 6 жовтня Міжнародний день африканської діаспори. Щороку святкують в першу неділю жовтня. Це свято було започатковане для вшанування внеску африканської діаспори у всьому світі та боротьби з дискримінацією. Африканська діаспора складається з мільйонів людей африканського походження, які проживають за межами Африки. Вони зробили значний внесок у розвиток культур, економік та суспільств різних країн. Міжнародний день африканської діаспори є нагодою для підвищення обізнаності про їхні досягнення та проблеми, з якими вони стикаються.

6 жовтня святкують Міжнародний день благословення рибальського флоту. Припадає на першу неділю жовтня. Це свято має давні традиції, які сягають середземноморських рибальських громад. Метою цього дня є благословення рибальського флоту перед початком рибальського сезону, щоб забезпечити плідний сезон і благополучне повернення всіх членів флоту. Святкування включають релігійні меси, паради, конкурси та бенкети. У різних регіонах існують свої унікальні традиції, але суть залишається незмінною – прохання про благословення для рибалок.

Також 6 жовтня Всесвітній день церебрального паралічу. Це глобальна ініціатива, започаткована 2012 року, яка об’єднує людей, що живуть з церебральним паралічем, їхні сім’ї, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Метою цього дня є підвищення обізнаності про церебральний параліч, забезпечення рівних прав, доступу та можливостей для дітей і дорослих з цим діагнозом.

Церебральний параліч – це фізична інвалідність, яка впливає на рух і поставу. Його наслідки можуть варіюватися від слабкості в одній руці до майже повної відсутності довільних рухів. Багато людей з церебральним паралічем також мають супутні порушення зору, слуху, комунікації та мобільності. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підтримку людей з церебральним паралічем, підвищення обізнаності про їхні потреби та проблеми, а також надання їм необхідної допомоги.