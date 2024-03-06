Яке завтра, 7 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 березня, Всесвітній день книжки. Віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора Тирона, священномучеників, у Херсонесі єпископів: Василія, Єфрема, Капітона, Євгена та інших. До Нового року залишилося 299 днів.

7 березня 2024 року — четвер. 743-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 березня, церковне свято

7 березня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Феодора Тирона, священномучеників, у Херсонесі єпископів: Василія, Єфрема, Капітона, Євгена та інших. Вони проповідували на території Північного Причорномор'я, від Дунаю до Дніпра, а також на території автономної республіки Крим.

Єпископа Василія схопили і вигнали за межі міста язичники, які населяли ці землі. Він пішов у гори, де поселився в монастирі, де постійно молився і просив Господа простити невірним їхні діяння. Тоді послав Бог диво. Захворів і помер якось син одного зі знатних жителів Херсонесу. Він прийшов уві сні до свого батька і сказав, що лише Василій своїми молитвами може його воскресити.

Батьки наступного дня пішли до печери і попросили єпископа Василія про допомогу. Він відповів, що сам грішний, а тому не може воскресити, але Господь може, якщо ті увірують в Нього. Тоді Василій довго молився, освятив воду і окропив нею покійника. Той встав і пішов до міста, наче просто спав. На жаль, 309 року єпископа Василія забили на смерть язичники в іншому поселенні.

Що не можна робити 7 березня

Не можна забувати про своє минуле і про предків.

Не варто з'ясовувати відносини, сваритися і лихословити.

Заборонено концентруватися на негативі.

Народні прикмети і традиції на 7 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: до ночі температура впала — чекайте на заморозок;

на дахах все ще висять довгі бурульки — добре вродить льон;

лід тримається і не тане — рік буде неврожайним;

горизонт став синього кольору — швидко прийде тепло;

побачили зяблика — буде холодна погода, жайворонка — чекайте на тепло.

7 березня побачили зяблика — буде холодна погода / Фото: Pexels

Здавна вважали, що від цього дня починається зміна сезонів, яка виражається рясною відлигою, струмочками талого снігу. З дахів часто падають цілі шмати льоди чи снігу, на них в народі говорили: "важкі гріхи падають на землю". Щоб уникнути спокус цього дня просили вибачення за всі гріхи, які вчинили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 березня

Які завтра іменини: Еміль, Павло, Ніл, Микола, Нестор, Лаврентій, Омелян, Євген, Василь, Оксана, Надія, Мотрона, Марія, Ксенія, Катаріна, Катерина, Євдокія, Антоніна, Ганна.

Талісманом людини, народженої 7 березня, є сапфір. Коштовний камінь, який був відомий ще древнім жителям Південно-Східної Азії. Сапфір здавна вважався каменем небес, а тому люди вірили, що він наділений безмежною космічною енергією. Його носили, щоб отримати мудрість, чистоту, духовність.

Цього дня народилися:

1856 рік — український живописець, графік, фольклорист і етнограф Порфирій Мартинович.

1932 рік — український кінорежисер і художник-аніматор Володимир Дахно.

Пам’ятні дати 7 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 березня:

321 рік — за указом римського імператора Костянтина неділя стає днем ​​відпочинку від праці;

1573 рік — Іван Федорович засновує у Львові першу друкарню;

1573 рік — Венеція поступається Османській імперії Кіпром;

1788 рік — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото;

1799 рік — Наполеон оволодіває Яффою під час Єгипетського походу;

1866 рік — в Японії укладають союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо;

1876 рік — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримує патент на телефон;

1900 рік — з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надходить перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1933 рік — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумує популярну й нині гру "Монополія";

1936 рік — у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокуповує Рейнську область;

1941 рік — для підтримання грецької армії у бойових діях проти Італії прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направляє до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових;

1957 рік — перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 рік — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон стає чемпіоном за версією WBA;

1992 рік — грають перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 рік — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошують про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої стає колишній очільник Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 рік — Верховний суд США ухвалює рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав;

2010 рік — відбувається 82-га церемонія вручення премії "Оскар" за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Погода на 7 березня

Завтра, 7 березня, в Києві хмарно, лише увечері небо очиститься, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові небо буде вкрите хмарами протягом всього дня, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +1 вночі. У Львові — +4 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та -1 вночі. В Одесі — +8 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книги / Фото: Pexels

7 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книжки. Глобальне свято літератури і читання. Хоча міжнародний Всесвітній день книги припадає на кінець квітня, багато країн для святкування обрали саме в перший четвер березня, наприклад, Велика Британія, Ірландія тощо. Це було зроблено для того, щоб уникнути зіткнення з Великодніми святами та об'єднати ще більше людей для читання книжок. Всесвітній день книжок — важлива подія, яка допомагає згуртувати людей навколо книг, вшанувати авторів та підкреслити значимість літератури в нашому житті.

Також 7 березня День енергії рослин. Важливе та актуальне свято, яке було започатковане за ініціативи компанії з продажу рослинної продукції Alpro. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб залучити якомога більше людей до вживання овочів, фруктів та зелені. Вчені запевняють, що правильна комбінація з рослинних та тваринних продуктів робить наше харчування повноцінним і правильним. Так, наприклад, якщо до улюбленого десерту додати трішки ягід, то він стане не таким шкідливим.

А ще 7 березня святкують День народження телефонного апарата. Саме цього дня 1876 року американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на цей пристрій. Хоча справжнім винахідником телефона вважається італієць Антоніо Меуччі, адже саме він винайшов механізм перетворення вібрації звуку у електричні імпульси, та він не захотів оформлювати патент на свій виріб. Цікаво, що Белл не зміг випробувати на собі свій апарат, адже і він, і його дружина були поганочуючими.

7 березня День бути почутим. Нестандартне свято, яке було засноване за ініціативи Шеннона Чері 2004 року. Цей день має за мету привернути увагу до малого бізнесу, тому кожен підприємець-початківець може цього дня поділитися з людьми своїм бізнес-планом чи ідеєю, щоб зрозуміти, чим можна зацікавити суспільство.