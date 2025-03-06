Яке завтра, 7 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 березня, Всесвітній день молитви. Віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. До Нового року залишилося 299 днів.

7 березня 2025 року — п’ятниця. 1108-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 березня в церковному календарі – день пам’яті святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. Вони належать до давніх християнських мучеників, які постраждали за віру в перші століття християнства. Святий Василій Анкірський був єпископом у місті Анкара (сучасна Туреччина). Він постраждав за віру під час правління імператора Ліцинія у 4 столітті. Відомий своєю стійкістю і відданістю християнським принципам, навіть під загрозою смерті. Святий Єфрем Фракійський, відомий також як Єфрем Сирін, був впливовим християнським богословом і поетом. Він жив у 4 столітті і відомий своїми духовними віршами та гімнами, які мали великий вплив на християнську літературу. Святий Капітон був єпископом у місті Херсонес (сучасний Крим). Він також постраждав за віру під час переслідувань християн у 4 столітті. Капітон відомий своєю сміливістю і вірою навіть у найважчих обставинах. Ці святі є прикладом відданості християнським ідеалам і вірі у важкі часи переслідувань. Їхні історії надихають вірян і служать прикладом сили духу та непохитної віри.

Що не можна робити 7 березня

Краще не з'ясовувати відносини, не сваритися.

Забороняється думати про погане, інакше збудеться.

Не можна забувати про предків і своє минуле.

Народні прикмети і традиції на 7 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: лід не тане на річках — до неврожайного року;

температура сильно впала до ночі — чекайте на заморозки;

зяблики літають — йде холоднеча, жайворонки — тепло;

все ще висять бурульки на дахах — до великого урожаю льона.

7 березня температура сильно впала до ночі — чекайте на заморозки / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що від цього дня починає змінюватися зимовий сезон на весняний. Вже тане сніг, навколо дзюркотять струмочки води. Важливо попросити вибачення за всі свої гріхи, щоб уникнути спокус в майбутньому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 березня

Які завтра іменини: Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана.

Талісманом людини, народженої 7 березня є сапфір. Вважається, що цей камінь сприяє загальному оздоровленню організма. Сапфір позитивно впливає на шкіру і нігті, покращує емоції.

Цього дня народилися:

1882 рік — командант УСС, полковник, Начальний командант УГА Григорій Коссак;

1887 рік — українська феміністка Амалія Рубель;

1932 рік — український кінорежисер і художник-аніматор Володимир Дахно.

Пам’ятні дати 7 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 березня:

321 рік — за указом римського імператора Костянтина неділя стає днем ​​відпочинку від праці;

1573 рік — Іван Федорович засновує у Львові першу друкарню;

1573 рік — Венеція поступається Османській імперії Кіпром;

1788 рік — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото;

1799 рік — Наполеон оволодіває Яффою під час Єгипетського походу;

1866 рік — в Японії укладають союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо;

1876 рік — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримує патент на телефон;

1900 рік — з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надходить перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1933 рік — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумує популярну й нині гру "Монополія";

1936 рік — у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупувує Рейнську область;

1941 рік — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направивляє до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті;

1957 рік — перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 рік — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон стає чемпіоном за версією WBA;

1992 рік — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 рік — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошують про створення нового органу влади, Державної ради, очільником якої став колишній очільник Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 рік — Верховний суд США ухвалює рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

Погода на 7 березня

Завтра, 7 березня, в Києві ясно вранці і вдень, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться похмурим днем, така погода протримається до вечора, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +6 вночі. У Львові +16 вдень та +3 вночі. У Харкові +14 вдень та +5 вночі. В Одесі +14 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 березня Всесвітній день молитви / Фото: Unsplash

7 березня в Україні і світі святкують День енергії рослин. Це маловідоме, але цікаве свято, що нагадує про силу, життєву енергію та користь рослин для людей і планети. Воно не є офіційним міжнародним днем, але може відзначатися в різних країнах як частина екологічних ініціатив, духовних практик або досліджень у галузі ботаніки.

Також 7 березня День народження телефонного апарату. 7 березня 1876 року Белл отримав патент на винахід телефону, що стало початком нової епохи в комунікаціях. Однак є спірний момент: італійський винахідник Антоніо Меуччі ще раніше, 1854 року, створив прототип телефонного пристрою, але не зміг запатентувати його через брак коштів.

А ще 7 березня День бути почутим. Це символічний день, присвячений важливості висловлення власної думки, боротьбі за права та можливості кожного бути почутим у суспільстві. Цікаво, що з езотеричної точки зору день бути почутим можна пов’язати з роботою горлової чакри (Вішудхи), яка відповідає за комунікацію та самовираження.

7 березня святкують Всесвітній день відключення (День виключених гаджетів). Припадає на першу п'ятницю березня. Це ініціатива, яка заохочує людей на певний час відмовитися від цифрових пристроїв, щоб приділити увагу реальному життю, спілкуванню та відпочинку. Зазвичай триває 24 години – від заходу сонця у п’ятницю до заходу сонця в суботу. Цей день можна розглядати як своєрідне енергетичне очищення – відмова від інформаційного шуму допомагає налаштувати інтуїцію, заспокоїти розум і почути внутрішній голос.

Також 7 березня Всесвітній день молитви. Це міжнародне християнське свято, яке припадає щороку на першу п’ятницю березня. Всесвітній день молитви бере початок у XIX столітті, коли жінки-християнки з США та Канади почали об'єднуватися для спільної молитви за мир, добробут і допомогу нужденним. 1927 року ця ініціатива переросла в міжнародний рух, що охопив багато країн світу. Молитва – це потужний енергетичний посил, що створює гармонійні вібрації та змінює реальність. Вона допомагає налаштуватися на високі частоти, очистити свідомість і залучити позитивну енергію.

А ще 7 березня День подяки співробітникам. Це неофіційне корпоративне свято, яке припадає на першу п’ятницю березня. Свято започаткували 1995 року в США як спосіб мотивувати працівників і покращити корпоративну культуру. З часом воно поширилося в багатьох країнах світу. Подяка – це високовібраційна енергія, яка посилює позитивний потік у житті. Виражаючи вдячність, людина притягує більше добрих можливостей і гармонійних взаємин.