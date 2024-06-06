Яке завтра, 7 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 червня 2024 року — п’ятниця. 835-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Святий Теодот, єпископ Анкирського, жив у місті Анкирі, що в Галатії, в часи імператора Диоклетіяна. Він був відомий своєю побожністю та християнською вірою. За одними джерелами, Теодот був єпископом, а за іншими — простим християнином. Його життя було сповнене випробувань та мучеництва через віру. Він став символом стійкості та відданості християнським цінностям.

Що не можна робити 7 червня

Краще нікому не зізнаватися у коханні.

Забороняється носити речі зі срібла.

Не можна розповідати іншим про свої плани.

Народні прикмети і традиції на 7 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ввечері голосно квакають жаби — буде гарна погода;

бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;

темніють сонячні промені — чекайте на сильну грозу;

павуки за ніч сильно розширили павутиння — день буде ясним і теплим;

тихо стало в лісі — до грози;

ясна погода, але голуби шукають укриття — почнуться опади.

7 червня павуки за ніч сильно розширили павутиння — день буде ясним і теплим / Фото: Unsplash

Наші предки вважали, що сон, який наснився в ніч проти 7 червня, порожній. Тобто він не несе нічого важливого для людини, його можна не запам'ятовувати.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 червня

Які завтра іменини: Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

Талісманом людини, народженої 7 червня, є тигрове око. Здавна цей камінь був улюбленим амулетом магів. Також вважалося, що тигрове око допомагає відзеркалити негатив в бік тієї людини, яка його випромінює.

Цього дня народилися:

1925 рік — український дисидент Іван Кандиба;

1926 рік — український художник-графік Анатолій Базилевич;

1978 рік — український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота Владислав Піскунов.

Пам’ятні дати 7 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 червня:

1099 рік — війська хрестоносців під час їхнього першого походу починають облогу Єрусалиму;

1498 рік — Колумб вирушає у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкриває сучасний острів Гаїті;

1775 рік — Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;

1903 рік — у Берліні французький учений Кюрі оголошує про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1905 рік — японські війська беруть Сахалін;

1919 рік — у Нью-Йорку вперше проводять письмові тести для одержання посвідчення водія;

1919 рік — розпочинається Чортківська офензива УГА;

1920 рік — уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;

1929 рік — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;

1939 рік — Третій Рейх укладає пакти про ненапад з Латвією й Естонією;

1945 рік — усім німцям у зонах окупації союзників наказують дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1963 рік — відбувається теледебют групи "Роллінґ Стоунз";

1967 рік — Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Погода на 7 червня

Завтра, 7 червня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вдень дощ із грозою, який закінчиться до вечора. У Харкові похмурий ранок зміниться погожим днем, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +22 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +18 вночі. В Одесі — +28 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день турботи / Фото: Unsplash

7 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день турботи. Ця глобальна ініціатива спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Всесвітній день турботи закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточення.

Незалежно від того, чи це допомога літньому сусідові з продуктами чи волонтерство в місцевій благодійній організації, цей день нагадує нам усім про важливість виявляти любов і підтримку тим, хто її потребує.

Метою Всесвітнього дня турботи є не лише поширення доброти в наших громадах, а й надихнути людей зробити турботу частиною свого повсякденного життя.

Також 7 червня Міжнародний день фахівців у сфері постачання. Це день, коли визнається та відзначається наполегливість та відданість професіоналів у сфері постачання по всьому світу. Ланцюги постачання відіграють критичну роль у багатьох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, виробництво, охорону здоров’я, логістику та електронну комерцію. Вони забезпечують, щоб продукти безпечно та ефективно доставлялися з різних куточків світу до наших дверей.

А ще 7 червня Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта. Цей день призначений для того, щоб привернути увагу до синдрому Туретта, неврологічного розладу, який характеризується мимовільними рухами та вокалізацією, відомими як тики. Ці тики іноді можуть бути руйнівними або викликати страждання у людини.

7 червня Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Цей день має на меті привернути увагу до допомоги у запобіганні, виявленню та управлінню харчовими ризиками, а також до сприяння продовольчій безпеці, здоров’ю людей, економічному благополуччю, сільському господарству, доступу до ринків, туризму та сталому розвитку.

Також 7 червня День краудфандінга. Цей день приурочений до колективного фінансування проєктів, відомого як краудфандінг. Це спосіб залучення коштів, коли багато людей добровільно вкладають свої гроші через Інтернет, щоб підтримати якийсь проєкт або організацію. Мета збору коштів може бути різною: від реалізації продукту (наприклад, створення книги, диска, фільму) до благодійних акцій.

А ще 7 червня Європейський день зубних техніків. Це свято було започатковане з ініціативи Європейської федерації стоматологів-ортопедів (FEPPD), яка була заснована 1953 року. Метою цього дня є підвищення престижу професії зубного техніка, популяризація сучасних стоматологічних технологій та послуг, а також роз’яснення ролі зубних техніків у стоматологічній галузі.